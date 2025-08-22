Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2025, cao nhất 28,67 điểm

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Thí sinh có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Đại học Cần Thơ vừa công bố điểm chuẩn năm 2025.

Trong số 104 ngành xét tuyển, ngành có điểm chuẩn cao nhất là sư phạm lịch sử lấy 28,61 điểm.

Một số ngành lấy từ 28 điểm trở lên như: Sư phạm địa lý 28,46; sư phạm ngữ văn 28,23 điểm; sư phạm địa lý 28,32 điểm;...

Các ngành còn lại lấy ở nhiều mức khác nhau, thấp nhất 15 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn của trường đại học Cần Thơ:

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Năm 2025, kỳ xét tuyển đại học có nhiều thay đổi đáng chú ý, trong đó có quy định quy đổi điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển. Thí sinh chỉ cần đăng ký nguyện vọng, việc quy đổi sẽ do các trường và Bộ GD&ĐT thực hiện.