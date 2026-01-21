Chị gái khóc òa khi em trai đạt HSG quốc gia, nhớ hào quang 4 năm trước

Áp lực, nước mắt của học sinh giỏi quốc gia

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, mạng xã hội tràn ngập các bài đăng chia sẻ thành tích, cảm xúc và câu chuyện phía sau tờ phiếu báo giải.

Giữa dòng thông tin ấy, một bài viết của nữ sinh từng đạt giải quốc gia bất ngờ thu hút sự chú ý bởi sự tiếp nối đặc biệt trong gia đình. Bốn năm trước, người chị đạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn, và năm nay, đến lượt em trai giành giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý.

Chủ nhân bài đăng là Tống Hà Linh (22 tuổi), cựu học sinh chuyên Văn Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Phú Thọ (Hòa Bình cũ), hiện là sinh viên năm cuối Trường Đại học Luật Hà Nội. Còn người em trai là Tống Hà Thành (18 tuổi), đang là học sinh lớp 12 chuyên Lý tại chính ngôi trường này.

Tống Hà Linh, 22 tuổi, sinh viên năm cuối Trường Đại học Luật Hà Nội (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hà Linh cho biết khoảnh khắc biết tin em trai đạt giải cô đã bật khóc vì xúc động.

“Khi đăng tải kết quả của em, cảm xúc đầu tiên của mình tự hào. Biết em đã nỗ lực rất nhiều trong suốt chặng đường dài, nên khi thấy kết quả chính thức, mình đã không kìm được nước mắt mà khóc oà lên”, Linh nói.

Giây phút hạnh phúc ấy kéo Linh trở về ký ức bốn năm trước, khi chính cô cũng trải qua cảm giác hồi hộp chờ đợi kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Nhắc lại hành trình ôn thi học sinh giỏi quốc gia của bản thân vào năm học 2021-2022, Linh cho biết đó là quãng thời gian dài và đầy áp lực.

Ban đầu, mục tiêu của cô xuất phát từ mong muốn tự khẳng định chính mình, nhưng sau đó đã dần trở thành kỳ vọng của gia đình, thầy cô và những người thân xung quanh.

Khó khăn lớn nhất lúc ấy với Linh không hẳn là kiến thức, mà là áp lực tinh thần và sự hoài nghi bản thân. Có những giai đoạn cô cảm thấy mất phương hướng, hoang mang không biết quyết định học đội tuyển có thật sự đúng đắn, thậm chí đã từng tự hỏi liệu mình có đủ khả năng đi đến cùng hay không.

Bài viết của Tống Hà Linh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, Linh cho biết áp lực về thành tích với học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia là điều không thể tránh khỏi. Với nhiều học sinh, đó còn là sự đánh đổi khi toàn bộ thời gian, tâm sức đều dành cho ôn luyện, không được đi chơi cùng bạn bè đồng trang lứa hay gần gũi bố mẹ, người thân.

Bên cạnh đó, nếu không may trượt học sinh giỏi quốc gia, đồng nghĩa với mất cơ hội vào thẳng đại học, việc quay lại ôn thi tốt nghiệp là hành trình vất vả, nhiều thách thức. Chưa kể, một số học sinh không dễ dàng thoát ra khỏi cảm giác suy sụp, thất vọng, buồn, tiếc nuối sau thất bại đầu đời.

Nằm trong số những học sinh đạt giải quốc gia môn văn năm ấy, Tống Hà Linh cảm thấy may mắn và biết ơn một quãng đường dài đầy nỗ lực, kiên trì đã giúp cô biến giấc mơ đã thành hiện thực.

Khi thành tích của chị trở thành động lực của em

Về người em trai Tống Hà Thành vừa giành giải nhì môn Vật lý, Linh cho biết hành trình của em khác biệt nhưng không kém phần bản lĩnh. Ngay từ khi trúng tuyển vào lớp chuyên Lý, Thành đã sớm xác định kỳ thi học sinh giỏi quốc gia là một đích đến để theo đuổi.

Hai chị em Tống Hà Linh, Tống Hà Thành bên bố mẹ (Ảnh: NVCC).

Khác với nhiều học sinh chịu áp lực từ thành tích của anh chị đi trước, việc chị gái từng đạt giải lại trở thành nguồn động lực tích cực đối với Thành.

Hà Linh tự hào chia sẻ về người em trai khi luôn có xu hướng tự lập, ít chia sẻ và phần lớn tự chủ động sắp xếp lịch học cũng như chiến lược ôn luyện của riêng mình. Vì thế cô và gia đình chỉ đóng vai trò là điểm tựa tinh thần, lắng nghe khi cần, động viên đúng lúc và không can thiệp sâu vào chuyên môn của em mình.

“Trong suốt quá trình ôn luyện, mình không can thiệp quá sâu vào việc học của em bởi 2 môn thi Văn, Lý có sự khác biệt rất lớn về tư duy và cách tiếp cận. Mình chọn cách đồng hành ở phía sau: lắng nghe khi em mệt mỏi, động viên khi em hoang mang và luôn nhắc em tin vào hành trình mình đang đi”, Linh chia sẻ.

Có những khoảnh khắc nhìn em trai đối diện với áp lực, Linh xúc động nhận ra hình ảnh của chính mình năm nào với nhiều lo lắng, nhiều kỳ vọng nhưng vẫn không từ bỏ, kiên định theo đuổi ước mơ đến cùng.

Bố mẹ của hai chị em Hà Linh, Hà Thành đều là công chức nhà nước, làm việc tại tỉnh Hoà Bình cũ. Sau sáp nhập, bố mẹ cô chuyển sang làm việc tại trụ sở chính của tỉnh Phú Thọ mới. Do đó, gia đình 4 thành viên chỉ có thể sum họp vào dịp cuối tuần.

Trong suốt thời gian em trai ôn thi học sinh giỏi quốc gia, sự quan tâm và đồng hành của bố mẹ với hai chị em chủ yếu là từ xa. Tuy nhiên, với Hà Linh, Hà Thành, hoàn cảnh đã giúp hai chị em tự lập, trưởng thành, biết chăm lo quan tâm cho nhau hơn.

Linh khẳng định, một học sinh giỏi có thể giữ được cân bằng tâm lý trước áp lực kỳ vọng thì điều quan trọng nhất là có một điểm tựa vững chắc từ gia đình.

“4 năm trước khi vừa biết tin đạt giải, mình khóc nức nở hỏi: “Bố mẹ nhìn xem có phải số báo danh của con không?. Mẹ mình lúc đó hét ầm lên vì vui mừng, còn bố thì lặng lẽ lấy tay lau nước mắt. Đó là khoảnh khắc mình không bao giờ quên.

Năm nay khi em trai nhận kết quả, bố mẹ không có ở nhà để chứng kiến trực tiếp, nhưng chắc chắn biểu cảm cũng phấn khích lắm đây! Dù là 4 năm trước hay hiện tại, mình tin rằng cảm xúc hạnh phúc và tự hào của bố mẹ chắc hẳn vẫn vẹn nguyên”, Linh tâm sự.

Khép lại câu chuyện, Hà Linh bày tỏ hành trình thi học sinh giỏi quốc gia luôn “được” nhiều hơn là “mất”. Giá trị lớn nhất không phải giải thưởng mà là kiến thức chuyên sâu, cơ hội được học hỏi, giao lưu và cọ xát với những bạn học sinh xuất sắc đến từ các trường chuyên trên cả nước, được trực tiếp chỉ dạy bởi thầy cô, các giáo sư đầu ngành.

Bên cạnh đó, môi trường học tập với cường độ cao giúp học sinh rèn luyện khả năng chịu áp lực, tính kỷ luật và thói quen tự học nghiêm túc - những điều theo mỗi người lâu dài và tạo ra giá trị trong tương lai chứ không chỉ phục vụ cho một kỳ thi.

Ngọc Minh