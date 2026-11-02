Theo thông tin từ Trường THPT Marie Curie, TPHCM, Chủ tịch nước vừa có quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động cho một số cá nhân là huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển quốc gia có thành tích xuất sắc trong thi đấu thể thao quốc tế.

Trong danh sách này, em Vũ Hồng Ngọc, học sinh lớp 12A13 Trường THPT Marie Curie (TPHCM), được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất theo Quyết định số 1827 ngày 26/10.

Hồng Ngọc được ghi nhận với thành tích giành 2 huy chương vàng tại Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á năm 2026 (Aerobic Gymnastics Asian Championships) và 2 huy chương vàng tại Giải vô địch trẻ Thể dục Aerobic quốc gia năm 2026.

Vũ Hồng Ngọc giành nhiều thành tích đặc biệt trong bộ môn Aerobic (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Để có được những thành tích hôm nay, Hồng Ngọc đã có hơn 10 năm gắn bó với bộ môn Aerobic. Em bắt đầu làm quen với môn thể thao này từ năm 7 tuổi, khi trường tiểu học có lớp năng khiếu. Từ những buổi tập đầu tiên, niềm yêu thích dần hình thành, đưa Ngọc đến với hành trình tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp.

Ngọc chia sẻ, với một đứa trẻ mới 7 tuổi, việc làm quen với Aerobic không phải điều dễ dàng. Đây là bộ môn đòi hỏi nền tảng thể lực, sức mạnh, độ dẻo dai và khả năng phối hợp vận động. Những động tác bật nhảy, xoạc chân, chống tay, giữ thăng bằng hay uốn người đều có thể trở thành thử thách đối với trẻ nhỏ khi cơ thể chưa quen với cường độ vận động.

Không chỉ cần sức bền, bộ môn còn đòi hỏi sự chính xác trong từng động tác, khả năng bắt nhịp âm nhạc, ghi nhớ và phối hợp nhiều động tác liên tục.

Để thực hiện thuần thục một kỹ thuật, người tập phải kiên trì lặp đi lặp lại nhiều lần, sửa từng tư thế, từng nhịp chuyển động. Bên cạnh đó, việc vượt qua tâm lý sợ ngã, sợ đau khi thực hiện những động tác khó cũng cần thời gian, sự hướng dẫn của huấn luyện viên và động viên từ gia đình.

Vũ Hồng Ngọc (thứ 3 từ trái qua) cùng đồng đội vừa giành huy chương vàng tại Giải vô địch trẻ Thể dục Aerobic quốc gia năm 2026 (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Hơn 10 năm gắn bó, Ngọc dần thích nghi với cường độ tập luyện và trưởng thành qua từng giải đấu. Em là thành viên đội tuyển Aerobic quốc gia lứa tuổi 15-17, đang tập huấn để chuẩn bị tham gia giải vô địch quốc gia.

Theo Ngọc, Aerobic là bộ môn đòi hỏi sự kiên trì, có những động tác tập luyện vất vả và không tránh khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, em vẫn duy trì đam mê bởi đã quen với nhịp độ tập luyện, có bạn bè và mọi người đồng hành.

“Lúc đầu mới tập em chỉ tập vì yêu thích, nhiều lúc đau đớn, khó khăn nhưng chưa khi nào em nghĩ đến việc từ bỏ. Một phần nhờ sự động viên từ gia đình, phần nữa là may mắn bản thân có năng khiếu với bộ môn này nên em tập đến bây giờ”, Ngọc chia sẻ.

Lịch học và tập luyện dày đặc buộc Ngọc phải chủ động sắp xếp thời gian. Sau khi học ở trường, em đến nơi tập luyện, buổi tối mới trở về nhà học bài.

Là học sinh cuối cấp, Ngọc dự định đăng ký vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM, chuyên ngành Giáo dục thể chất để vừa có thể tiếp tục theo đuổi đam mê vừa có thể trở thành giáo viên trong tương lai.

Theo thầy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie, Hồng Ngọc là một trong những học sinh có năng khiếu đặc biệt với bộ môn Aerobic. Vì vậy, nhà trường luôn tạo điều kiện tối đa để em vừa hoàn thành việc học, vừa tham gia tập luyện, thi đấu và theo đuổi đam mê.