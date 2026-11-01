Á quân Olympia nhận “mưa lời khen” với nụ cười hiền và phong thái điềm tĩnh

Khởi đầu không thuận lợi, liên tục bị các đối thủ bỏ xa về điểm số, nhưng Nguyễn Huy Quang Minh không để áp lực chi phối tâm lý. Nam sinh kiên trì chắt chiu từng điểm số, tận dụng cơ hội ở những phần thi sau để vươn lên giành ngôi á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Á quân Nguyễn Huy Quang Minh với nụ cười luôn hiện diện trên môi (Ảnh: VTV).

Trong trận chung kết, nam sinh Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên), là thí sinh thi đấu ở vị trí đầu tiên. Dù từng được đánh giá cao với kỷ lục 345 điểm tại cuộc thi tháng, nam sinh lại có màn khởi đầu không như mong đợi.

Ở phần thi Khởi động, Quang Minh chỉ trả lời đúng một câu hỏi trong lượt thi cá nhân, sau đó không giành được quyền trả lời câu nào ở lượt thi chung. Kết thúc phần thi, em có 10 điểm, đứng cuối trong 4 thí sinh. Trong khi đó, Lý Thái Dương dẫn đầu với 85 điểm, Đoàn Lê Anh Đức có 80 điểm và Trần Võ Gia Bảo đạt 35 điểm.

Khoảng cách 75 điểm với người dẫn đầu là bất lợi không nhỏ đối với Quang Minh. Tuy nhiên, nam sinh vẫn giữ nụ cười trên môi, không tỏ ra nao núng trước kết quả chưa tốt ở phần thi đầu tiên.

Sang phần Vượt chướng ngại vật, Quang Minh chọn hàng ngang đầu tiên và trả lời đúng câu hỏi về người đá bóng đầu tiên trong trận đấu ngày 8/3/1946 tại sân Hàng Đẫy, qua đó có thêm 10 điểm.

Thành tích của Quang Minh trước khi đến với trận chung kết (Ảnh: VTV).

Dù vậy, khi Trần Võ Gia Bảo nhanh chóng nhấn chuông và đưa ra đáp án chính xác là "Tự học", Minh không có thêm cơ hội ghi điểm. Kết thúc phần thi, em mới có 20 điểm, tiếp tục bị các đối thủ bỏ xa.

Bước ngoặt đến ở phần thi Tăng tốc. Với khả năng phản xạ và xử lý câu hỏi tốt hơn, Quang Minh liên tiếp ghi điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, em là một trong hai thí sinh đưa ra đáp án chính xác, giành 40 điểm. Sang câu hỏi thứ hai, Minh tiếp tục có thêm 40 điểm. Ở câu hỏi cuối, cả 4 thí sinh cùng trả lời đúng, giúp em có thêm 10 điểm.

Kết thúc phần thi Tăng tốc, Quang Minh đạt 130 điểm, vươn lên vị trí thứ hai, chỉ sau Anh Đức với 190 điểm. Từ vị trí cuối bảng, nam sinh đã có màn bứt tốc tốt, từng bước thu hẹp khoảng cách với các đối thủ.

Quang Minh nở nụ cười và cảm ơn khán giả đã cổ vũ trận chung kết (Ảnh chụp màn hình).

Ở phần thi Về đích, Quang Minh tiếp tục cho thấy sự bình tĩnh. Em lựa chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm và trả lời đúng câu hỏi đầu tiên về những câu thơ thể hiện khí phách, tinh thần lạc quan của nhà cách mạng Huỳnh Thúc Kháng trước khi bị đày ra Côn Đảo năm 1908.

Với câu hỏi toán học tiếp theo, Minh đưa ra đáp án 300 nhưng không chính xác. Ở câu cuối, nam sinh chọn Ngôi sao Hy vọng và trả lời đúng câu hỏi về hợp kim Nitinol. Em còn làm dấu trái tim gửi đến trường quay sau khi đưa ra đáp án.

Khép lại trận chung kết, Quang Minh giành 180 điểm, trở thành á quân Olympia năm thứ 26. Dù không thể chạm tay vào vòng nguyệt quế, hành trình thi đấu của nam sinh cho thấy tinh thần kiên trì và khả năng giữ vững tâm lý trước những thời điểm bất lợi.

Kết thúc trận chung kết, Quang Minh nhận được nhiều lời khen từ khán giả trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự yêu mến trước phong cách thi đấu điềm tĩnh, cách ứng xử tự tin nhưng không phô trương của nam sinh.

Đặc biệt, nụ cười hiền, thân thiện luôn hiện diện trên gương mặt Minh, kể cả khi gặp bất lợi về điểm số, cũng trở thành điểm cộng trong mắt người xem. Với nhiều khán giả, hình ảnh một chàng trai giữ được sự bình tĩnh, lạc quan và nỗ lực đến phút cuối đã để lại thiện cảm sau cuộc thi.

Nhiều lời khen dành cho Nguyễn Huy Quang Minh trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên, Quang Minh nhấn mạnh từ "kiên trì" khi nhìn lại hành trình hai năm gắn bó với Đường lên đỉnh Olympia. Theo nam sinh, để có mặt tại trận chung kết và giành ngôi vị á quân, em đã trải qua một chặng đường dài với nhiều nỗ lực, cố gắng và cả những thời điểm không dễ dàng.

Nói về nụ cười thường trực trên sân khấu, Minh cho biết đã rèn luyện để em có thể kiểm soát cảm xúc, giữ được sự bình tĩnh khi đứng trước đông người và đối diện với áp lực của một trận chung kết. Vì vậy, dù có những khi điểm số không thuận lợi, nam sinh vẫn cố gắng duy trì tâm lý ổn định để tập trung cho các phần thi tiếp theo.

Quang Minh chia sẻ trong trận đấu, khi điểm số thấp, em đã nghĩ đến khả năng lội ngược dòng và điều đó đã trở thành hiện thực sau những nỗ lực chắt chiu từng điểm số để về nhì.

Nam sinh gửi lời cảm ơn gia đình, thầy cô, bạn bè cùng tất cả những người đã quan tâm, ủng hộ và cổ vũ em trong suốt cuộc thi. Đặc biệt, Minh xúc động trước tình cảm của thầy cô, bạn bè và đông đảo khán giả tại quê nhà Hưng Yên, cũng như tập thể Trường THPT chuyên Thái Bình.

Sau cuộc thi, nam sinh mong muốn thưởng thức một bữa ăn thật ngon cùng gia đình, người thân. Bên cạnh thời gian nghỉ ngơi, Minh dự định dành thời gian ôn lại những phần kiến thức bản thân còn chưa vững, chuẩn bị cho việc trở lại trường học và tiếp tục hành trình mới.