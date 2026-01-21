Một trường đạt 73 giải học sinh giỏi quốc gia, nam sinh là thủ khoa môn văn

Thông tin từ Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM), trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, trường giành 73 giải ở các môn toán, vật lý, hóa học, tin học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý và tiếng Anh. Riêng đội tuyển tin học, hóa học và tiếng Anh có 100% học sinh tham dự đoạt giải.

4 học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu giành giải nhất học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, trong đó có thủ khoa môn văn (Ảnh: Nhà trường).

Học sinh của trường giành 4 giải nhất ở các môn toán, văn và tiếng Anh; 22 giải nhì, 21 giải ba.

Riêng môn văn, Trường Phổ thông Năng khiếu có 2 học sinh đạt giải nhất với số điểm 16 và 15,75. Em Nguyễn Minh Đức, lớp 12 văn là thủ khoa môn văn trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay.

Em Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12 của trường giành giải nhất môn toán học sinh giỏi quốc gia năm nay đang tham dự vòng 2 để chọn đội tuyển đại diện Việt Nam dự thi Olympic quốc tế.

Năm học 2024-2025, khi là học sinh lớp 11, Trần Đại Thành Danh cũng giành giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Ngoài ra, em Nguyễn Trí Tường, học sinh lớp 11 chuyên Anh, giành giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn sinh cũng đang tham dự vòng 2 tuyển chọn đội tuyển Olympic quốc tế.

Được biết, năm học 2024-2025, Trường Phổ thông Năng khiếu có 8 học sinh giành giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ở các môn toán, vật lý, tin học, ngữ văn, tiếng Anh.

Em Nguyễn Minh Đức, học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, thủ khoa văn trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay (Ảnh: VNUHCM).

Một trong những người thầy nổi tiếng gắn bó với hoạt động đào tạo học sinh giỏi ở Trường Phổ thông Năng khiếu là TS Lê Bá Khánh Trình - người giành giải nhất với số điểm tuyệt đối 40/40, đồng thời đoạt giải đặc biệt về lời giải độc đáo kỳ thi Olympic toán Quốc tế ở Luân Đôn.

Ông làm tổ trưởng tổ toán của trường suốt 32 năm trước khi về hưu vào năm 2025.