Nhà vô địch Olympia 2026: "Em học kiến thức mới trên Wikipedia"

Sau khi xuất sắc giành vòng nguyệt quế chung cuộc tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 ngày 1/11, Đoàn Lê Anh Đức, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã có những chia sẻ về hành trình chinh phục cuộc thi.

Bảo vệ thành công chức vô địch cho trường

Khác với hình ảnh quyết đoán, những câu trả lời dứt khoát và giọng nói đầy tự tin trong các phần thi, khi được hỏi về cảm xúc sau chiến thắng, Anh Đức trở nên trầm lắng hơn.

Nam sinh cho biết em rất vui, xúc động khi nhìn lại chặng đường đã qua và cho rằng có chút may mắn. "Hành trình ấy suốt 6 năm nay là sự nỗ lực không ngừng. Em đã có thêm khá nhiều bạn bè và cuối cùng đạt được mong muốn của mình", Anh Đức nói và chia sẻ ước mơ đi thi Đường lên đỉnh Olympia từ khi học lớp 6.

Tân quán quân cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình, thầy cô, bạn bè và tất cả những người đã theo dõi, cổ vũ em trong suốt cuộc thi.

Nhà vô địch Đoàn Lê Anh Đức (Ảnh: VTV).

Anh Đức cho biết, khoảnh khắc được xướng tên ở vị trí nhà vô địch mang đến niềm vui rất lớn. Em cũng tự hào khi Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có hai năm liên tiếp giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia và em là người đã bảo vệ thành công chức vô địch cho trường.

Nhìn lại trận chung kết, Anh Đức cho rằng vẫn có những thời điểm bản thân có thể làm tốt hơn. Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, nam sinh đã suy nghĩ đến các dữ liệu và từng nghĩ đến từ khóa "học", nhưng chưa tìm ra đáp án chính xác là "tự học".

Trong phần thi Về đích, với một câu hỏi toán học, Anh Đức thừa nhận đã tính toán hơi vội vàng, chưa thật sự cẩn thận. Nam sinh cũng cho biết có những thời điểm chưa chắc chắn với đáp án nên đã không bấm chuông.

Dù vậy, với tổng điểm 240, Anh Đức đã giành chiến thắng chung cuộc, trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Anh Đức vô địch Olympia 2026 (Ảnh: Minh Phong).

Bên cạnh bản lĩnh và khả năng xử lý câu hỏi tại sân chơi Đường lên đỉnh Olympia, Đoàn Lê Anh Đức cũng chia sẻ bí quyết xây dựng nền tảng kiến thức mà em đã duy trì trong nhiều năm học tập.

Theo Anh Đức, ngay từ nhỏ, em đã hình thành thói quen đọc và chủ động tìm hiểu những kiến thức mới trên Wikipedia (dự án bách khoa toàn thư mở). Đây là một trong những cách giúp nam sinh tiếp cận nhiều lĩnh vực khác nhau, mở rộng hiểu biết và tích lũy tri thức một cách thường xuyên.

Bên cạnh việc đọc, Anh Đức dành thời gian tham gia ôn luyện, chuẩn bị cho các cuộc thi kiến thức ở nhiều cấp độ. Qua mỗi sân chơi, em có thêm cơ hội củng cố kiến thức, làm quen với nhiều dạng câu hỏi và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Nam sinh cho biết, quãng thời gian ôn thi vào trường chuyên cũng là một dấu mốc quan trọng, giúp em củng cố kiến thức ở nhiều môn học. Quá trình học tập và chuẩn bị này góp phần xây dựng nền tảng để em tự tin hơn khi bước vào các cuộc thi đòi hỏi vốn hiểu biết rộng như Đường lên đỉnh Olympia.

Các bạn cùng trường đến cổ vũ cho Đoàn Lê Anh Đức tại trường quay của VTV (Ảnh: VTV).

Ngoài ra, sau khi giành chiến thắng ở cấp trường để đại diện dự thi Đường lên đỉnh Olympia 2026, Đoàn Lê Anh Đức cho biết đã có khoảng thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng để chinh phục vòng nguyệt quế năm nay.

Các nhà leo núi nói gì sau trận chung kết?

Bên cạnh niềm vui của nhà vô địch, ba thí sinh còn lại cũng có những chia sẻ về trải nghiệm đáng nhớ tại trận chung kết năm. Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên về nhì với 180 điểm.

Nguyễn Huy Quang Minh cho biết em hài lòng với kết quả đạt được sau hành trình tham gia Đường lên đỉnh Olympia. Nam sinh gửi lời cảm ơn đến những người thân, thầy cô và khán giả tại quê nhà đã dành tình cảm, sự cổ vũ cho mình.

Sau cuộc thi, Quang Minh dự định dành thời gian nghỉ ngơi, ở bên gia đình sau quãng thời gian dài tập trung cho việc ôn luyện và thi đấu.

Các thí sinh tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2026 (Ảnh: VTV).

Hai thí sinh Trần Võ Gia Bảo, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa) và Lý Thái Dương, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) cùng đạt giải Ba.

Trần Võ Gia Bảo bày tỏ niềm tự hào khi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người dân Khánh Hòa tại điểm cầu quê nhà. Nam sinh hy vọng những thế hệ học sinh tiếp theo sẽ tiếp tục nỗ lực, mang thêm nhiều cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia về với Khánh Hòa. Nhìn lại phần thi của mình, Gia Bảo cho biết em có chút tiếc nuối ở phần Tăng tốc.

Thí sinh Lý Thái Dương (Ảnh: VTV).

Thí sinh Trần Võ Gia Bảo (Ảnh: VTV).

Thí sinh Nguyễn Huy Quang Minh (Ảnh: VTV).

Với Lý Thái Dương, cảm xúc sau trận chung kết là sự tiếc nuối khi chưa thể mang vòng nguyệt quế về với Đất Tổ Phú Thọ.

Nam sinh chia sẻ có những khoảnh khắc có thể làm tốt hơn nhưng chưa tận dụng được cơ hội. Đặc biệt, ở phần thi Tăng tốc, câu hỏi thứ ba khiến em khá rối và không thể đưa ra câu trả lời như mong muốn.

Thái Dương gửi lời xin lỗi đến những người đã cổ vũ, tiếp sức cho mình vì chưa thể giành chiến thắng chung cuộc. Tuy nhiên, em cũng bày tỏ sự xúc động, trân trọng trước tình cảm mà thầy cô, bạn bè và người dân quê nhà dành cho mình.

Nam sinh hy vọng những thế hệ học sinh tiếp theo của tỉnh nhà sẽ tiếp tục nỗ lực, đạt thành tích tốt hơn và mang vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia về với Phú Thọ.