Anh Đức vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026

Sáng 1/11, trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 từ 8h30, kết nối với 4 điểm cầu tại Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội.

Bốn thí sinh góp mặt trong cuộc tranh tài là Trần Võ Gia Bảo, Lý Thái Dương, Nguyễn Huy Quang Minh và Đoàn Lê Anh Đức. Đây là những gương mặt đã lần lượt giành chiến thắng tại các cuộc thi quý, vượt qua nhiều đối thủ để giành tấm vé vào chung kết năm.

Thí sinh Trần Võ Gia Bảo (Ảnh: Ban tổ chức).

Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa, là thí sinh đầu tiên giành vé vào chung kết năm thứ 26.

Tại cuộc thi quý I, Gia Bảo giành vòng nguyệt quế với 175 điểm sau khi lần lượt vượt qua các vòng thi tuần, tháng và quý. Chiến thắng này giúp nam sinh trở thành nhà leo núi đầu tiên góp mặt trong trận chung kết năm, đồng thời đưa điểm cầu Khánh Hòa đến với cuộc tranh tài cuối cùng.

Thí sinh Lý Thái Dương (Ảnh: Ban tổ chức).

Đại diện tỉnh Phú Thọ là Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Nam sinh giành chiến thắng tại cuộc thi quý II với 200 điểm, sau hành trình giữ vững phong độ qua các vòng thi tuần, tháng và quý. Chiến thắng của Thái Dương cũng đưa cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 về với Đất Tổ Phú Thọ.

Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên, là chủ nhân vòng nguyệt quế quý III. Nam sinh gây chú ý khi đạt 345 điểm tại cuộc thi tháng 1 - quý III, hiện nắm giữ kỷ lục điểm số vòng thi tháng cao nhất Olympia năm thứ 26.

Tiếp tục thể hiện phong độ tại cuộc thi quý, Quang Minh giành chiến thắng với 225 điểm, qua đó giành tấm vé thứ ba vào chung kết năm và mang cầu truyền hình về Hưng Yên.

Thí sinh Nguyễn Huy Quang Minh (Ảnh: Ban tổ chức).

Thí sinh cuối cùng góp mặt trong trận chung kết là Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đại diện điểm cầu Hà Nội. Anh Đức gây ấn tượng với khả năng hát Quốc ca của 135 quốc gia.

Trên hành trình chinh phục vòng nguyệt quế, nam sinh từng giành vị trí á quân cuộc thi tuần với 230 điểm, trước khi bứt phá tại cuộc thi tháng với 330 điểm. Tại cuộc thi quý IV, Anh Đức tiếp tục giành chiến thắng, trở thành nhà leo núi cuối cùng ghi tên mình vào trận chung kết năm thứ 26.

Thí sinh Đoàn Lê Anh Đức (Ảnh: Ban tổ chức).

Ban tổ chức chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã công bố thứ tự xuất phát của 4 thí sinh tại trận chung kết năm thứ 26.

Cụ thể, qua bốc thăm, xuất phát ở vị trí số 1 là Nguyễn Huy Quang Minh; thứ 2 là Đoàn Lê Anh Đức; thứ 3 là Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương ở vị trí thứ 4.

Những ngày qua, không khí chuẩn bị tại các địa phương diễn ra khẩn trương. Các điểm cầu đã đẩy nhanh hoàn thiện công tác tổ chức, sẵn sàng cho trận cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia năm nay.