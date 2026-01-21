Tiết học yêu cầu chứng minh mình không phải AI gây xúc động mạnh

Điều gì khiến con người không thể bị AI thay thế? Đáp án đến từ nhóm học sinh trung học tại Thâm Quyến, Trung Quốc đã lay động hàng triệu trái tim.

Theo đó, một giáo viên dạy tiếng Trung tại Trường Ngoại ngữ Nam Sơn đã ra đề bài đầy thách thức cho học sinh của mình: “Hãy chứng minh em không phải là AI bằng một chữ Hán”.

Đáp án mà 54 học sinh trong lớp đưa ra không chỉ khiến cô giáo bất ngờ mà gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng khi đoạn video về tiết học được lan truyền rộng rãi, mở ra những cuộc thảo luận sâu sắc về ý nghĩa của việc làm người.

Một trong những đáp án gây ngỡ ngàng chính là chữ “Mẹ”. Em học sinh lý giải đây là tiếng gọi đầu đời của hầu hết mọi người và mang theo sức mạnh che chở diệu kỳ. Đấng sinh thành là điểm tựa cuối cùng để con người không cảm thấy cô độc trước giông tố cuộc đời. Nhưng robot thì không có mẹ.

Một robot được trưng bày tại khu triển lãm của Hội nghị Internet Công nghiệp Toàn cầu 2025 ở Thẩm Dương, Trung Quốc (Ảnh: Xinhua)

Hai học sinh khác lại đưa ra những góc nhìn tưởng chừng như đối lập thông qua hai chữ “gấp” và “chậm”.

Một em viết: "Robot không thể hiểu nổi vì sao con người luôn luôn vội vã. Tại sao bệnh viện hẹn 30 phút mới có kết quả xét nghiệm mà bệnh nhân cứ vài phút lại đi hỏi một lần? Con người không sống theo giờ đồng hồ khách quan, bởi chính cảm xúc đã chi phối cách chúng ta cảm nhận về thời gian”.

Học sinh khác thì tin rằng: “Tốc độ và hiệu quả vốn là đặc tính của AI, nhưng con người lại luôn khao khát được sống chậm lại bên những người thân yêu”.

Một số học sinh tìm thấy sự khác biệt của con người ở những góc khuất tâm hồn qua chữ “Nghi” và “Hạn”.

Một em hỏi: “Liệu AI có bao giờ ngờ vực người đã tạo ra nó hay không?”. Trong khi em khác lại suy tư: “AI là vô tận. Song, mọi thứ thuộc về em đều hữu hạn - từ kiến thức em học, những người em gặp, những câu chuyện em nghe, cho đến cuộc đời hay quỹ thời gian của em. AI giá trị vì sự vô hạn nhưng con người còn quý giá hơn vì sự hữu hạn".

Các học sinh còn đào sâu vào bản ngã thông qua chữ “Tôi” thể hiện ý thức về bản thân, chữ “Đau” để cảm nhận rõ rệt nhất mình đang tồn tại. Đặc biệt, chữ “Hận” được mô tả là một trong những tình cảm mãnh liệt nhưng cũng chân thật nhất ở con người. Có đến 10 bạn đã chọn chữ này và phần còn lại thì chọn “Dũng”, “Tín”, “Hồn”, “Hối”, “Yêu” và “Si”.

Riêng cô giáo chọn cho mình chữ “Nhân”. Cô tin rằng tương lai sẽ được viết nên bởi những tài năng trẻ, được nhìn nhận qua đôi mắt tinh anh và được gây dựng bằng những đôi tay khéo léo của các em.

Wang, một học sinh trong lớp, tự tin khẳng định bản thân em sẽ không bao giờ bị AI thay thế bởi “em là người vạch ra mục đích, còn AI sinh ra để phục vụ mục đích đó. AI luôn đưa ra câu trả lời, nhưng con người mới là bên luôn đặt câu hỏi”.

Giáo viên cho biết việc ra đề bài nói trên không nhằm tạo ra cuộc tranh luận xem con người hay AI ưu việt hơn, mà là mượn AI làm gương soi mình để rồi thêm trân trọng những bản tính chỉ con người có, đôi khi rất thường tình như sự do dự, vụng về hay những phút bốc đồng.

Video ghi lại buổi thảo luận được giáo viên đăng tải trên nền tảng chia sẻ video Bilibili đã thu hút 6,7 triệu lượt xem, 364.000 lượt thích và 36.000 bình luận.

Trịnh Hằng