Trường tiểu học quốc tế bất ngờ bị rao bán, chủ tịch hội đồng báo công an

Ngày 31/10, Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã tiếp nhận trình báo của lãnh đạo Trường Tiểu học Quốc tế liên quan đến việc bị một cá nhân đăng thông tin rao bán trên mạng xã hội.

Trường Tiểu học Quốc tế tại Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã mời người đăng tải bài viết đến trụ sở để làm việc, xác minh và xem xét xử lý theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/10, tài khoản Facebook mang tên Q.L. đăng tải nội dung: "Bán Trường Tiểu học Quốc tế, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk với diện tích 1,3ha".

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý từ dư luận, khiến lãnh đạo nhà trường phải lên tiếng và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Tài khoản Q.L. đã lên tiếng xin lỗi vì đăng thông tin sai sự thật (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ông Nguyễn Hoa Nam, Chủ tịch Hội đồng trường Tiểu học Quốc tế, khẳng định thông tin rao bán trường là hoàn toàn sai sự thật. Theo ông, bài đăng ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của nhà trường và khiến phụ huynh, học sinh lo lắng.

Ông Nam cho biết đã yêu cầu người đăng tải phải công khai đính chính thông tin một cách chính xác, tránh gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến những người liên quan. Đồng thời phía nhà trường sẽ xem xét bãi nại cho người đàn ông này.

Sau buổi làm việc với cơ quan công an, chủ tài khoản Q.L. đã đăng tải lời xin lỗi công khai trên mạng xã hội và mong muốn những người từng chia sẻ bài viết gỡ bỏ các nội dung liên quan.

Tài khoản Q.L. chuyên đăng tải các thông tin, clip mua bán bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.