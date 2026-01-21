Thủ khoa học sinh giỏi được mệnh danh "nam thần xé sách bước ra"

Giỏi sử, toán và giải nhất quốc gia tiếng Pháp

Với mục tiêu đặt ra ban đầu là giải nhì, Hải Nam (quê Phú Thọ) không ngờ xuất sắc đoạt giải nhất môn tiếng Pháp. Nam sinh đồng thời có điểm thi cao nhất trong số các giải nhất (thủ khoa môn thi tiếng Pháp) ở kỳ thi năm nay.

“Thông thường những năm trước, các giải lớn sẽ rơi vào tay các thí sinh học ngoại ngữ hệ 12 năm. Em chỉ mới học tiếng Pháp trong 3 năm nên mục tiêu đặt ra ban đầu là đạt giải nhì.

Đề thi năm nay đặt “bẫy” ở phần đọc. Em mất nhiều thời gian với phần này nhưng cuối cùng cũng hoàn thành. Lúc thi xong, đối sánh sơ qua đáp án, em nghĩ có lẽ mình đoạt giải nhì. Thế nhưng với kết quả về nhất, em hoàn toàn không ngờ tới”, Nam chia sẻ.

Nguyễn Hải Nam, thủ khoa môn tiếng Pháp, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2025 (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về mối duyên đến với bộ môn tiếng Pháp, nam sinh cho hay, trước đây em thi vào lớp 10 THPT chuyên Anh nhưng thiếu 0,01 điểm. Em chuyển xuống nguyện vọng 2 là tiếng Pháp.

“Lúc trượt nguyện vọng 1 vào chuyên Anh, em tự nhủ, phải biến thất bại thành cơ hội. Vậy nên em tập trung học tiếng Pháp thật tốt. Không ngờ bộ môn ngoại ngữ mới mẻ này lại thu hút em đến thế”, nam sinh nhớ lại.

Với sự phấn đấu không ngừng, trong 3 năm phổ thông, Nam liên tục giành 3 giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Pháp.

Năm lớp 10 và 11, nam sinh đều đoạt Huy chương Bạc kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ; giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp (lớp 11).

Cũng trong năm lớp 11, em đoạt Huy chương Vàng kỳ thi Trại Hè Hùng Vương – đây là sự kiện thường niên dành cho học sinh THPT chuyên khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Theo nhà trường, Nam là học sinh toàn diện của trường bởi không chỉ giỏi ngoại ngữ, em còn giỏi toán, viết văn rất hay. Điểm tổng kết các môn học của nam sinh này đều trên 9.

Hải Nam và cô giáo (Ảnh: NVCC).

"Nam thần xé sách bước ra"

Chia sẻ về phương pháp học tập, Hải Nam cho hay, em không học thêm tiếng Pháp ở bên ngoài, chỉ học cùng thầy cô ở trường và học tập trung đội tuyển.

Nam sinh tự nhận mình có một chút năng khiếu trong các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đặc biệt em có kỹ năng nhớ từ mới rất nhanh.

Trong lúc học, em thường tập trung vào những điểm mình sai hoặc còn thiếu, không học dàn trải.

Về dự tính sắp tới, nam sinh cho hay, em mong muốn học tại Học viện Ngoại giao nhưng bố mẹ em lại thích con trai học Trường Đại học Ngoại thương. Do đó, em đang băn khoăn giữa hai trường này.

Nhận xét về Hải Nam, cô Nguyễn Thị Yên, giáo viên dạy tiếng Pháp của em cho biết, với vai trò là lãnh đội của đội tuyển Pháp tỉnh Phú Thọ năm nay, cô thấy đề thi tiếng Pháp lần này cực khó.

Không chỉ về nhất, năm nay toàn quốc có 6 giải nhất tiếng Pháp, Hải Nam xuất sắc đạt thủ khoa môn thi.

Ở trường, hiếm có học sinh nào xuất sắc toàn diện như Nguyễn Hải Nam bởi em vừa giỏi ngoại ngữ nhưng các môn học khác như toán, văn, lịch sử đều rất xuất sắc.

Hải Nam cùng cô giáo và bạn học tại trường (Ảnh: NVCC).

Không chỉ học giỏi các môn văn hóa, em còn rất giỏi “cầm kỳ thi họa”. Đặc biệt, nam sinh chơi đàn guitar rất hay. Bạn bè thường gọi em là "nam thần xé sách bước ra".

Cũng theo lời cô Yên, thông thường nhiều học sinh con em thuộc gia đình khá giả thường có tâm lý ỷ lại hoặc không chú tâm học hành. Riêng với Hải Nam, em đặc biệt ngoan, chăm học và được gia đình đầu tư cho việc học tập rất bài bản.

“Hải Nam rất điển trai nhưng khi biểu diễn văn nghệ, cậu bé hóa trang thành nữ cũng rất duyên dáng.

Em hòa đồng, hóm hỉnh, tình cảm và năng động hoạt bát trong mọi hoạt động. Đấy là những phẩm chất đáng quý, không phải học sinh nào cũng có được”, cô Yên chia sẻ.