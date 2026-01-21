Giảng viên viết thư gửi sinh viên ngày kết thúc môn hút hơn nửa triệu view

Gần đây, mạng xã hội lan truyền bức thư do PGS.TS Vũ Anh Tuấn, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), gửi tới sinh viên theo học các học phần Kinh tế Chính trị Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Bức thư gửi sinh viên của PGS.TS Vũ Anh Tuấn được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Huyền Trang).

Bức thư nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là sinh viên, bởi những chia sẻ thẳng thắn về giá trị của việc học và động lực theo đuổi con đường học vấn.

Mở đầu thư, thầy Vũ Anh Tuấn khẳng định học tập là công việc khó khăn nhất. Người học phải tiếp cận những điều mới, trong thời gian ngắn và không phải ai cũng đạt được kết quả như mong muốn.

Tuy nhiên, thầy cho rằng vẫn có những người không chỉ thành công mà còn thành công vượt bậc nhờ tri thức nội sinh, nhận thức đúng vai trò của tri thức, môi trường và đặc biệt là động lực cá nhân.

Để minh họa cho quan điểm này, thầy Tuấn kể lại chính hành trình học vấn nhiều gián đoạn của bản thân.

Do hoàn cảnh chiến tranh và gia đình, thầy phải dừng việc học từ lớp 7/10, nhập ngũ khi mới 16 tuổi rưỡi, tham gia quân ngũ và chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn 30/4/1975, rồi chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc.

PGS.TS Vũ Anh Tuấn (Ảnh: NVCC).

Sau khi rời quân ngũ, thầy từng hứa với đồng đội rằng sẽ vào đại học sau 10 năm, nhưng thực tế chỉ sau 3 năm đã trúng tuyển UEH - cũng chính là ngôi trường mà thầy đang công tác hiện nay.

Trong thư, thầy cũng phủ nhận quan niệm cho rằng thành công đến từ tài năng bẩm sinh. “Có phải thầy là một tài năng? Tuyệt nhiên không phải!”, thầy viết, đồng thời cho rằng động lực sống và học tập mới là yếu tố quyết định giúp mỗi người theo đuổi con đường học vấn đến cùng.

Thầy chỉ ra hai nguồn động lực lớn đã theo mình trong suốt hành trình học tập. Một là lời dạy của người cha: “Tri thức, học vấn và văn hóa là chìa khóa để đi vào thế giới, là chìa khóa của sự thành công”.

Hai là tinh thần từ đồng đội trong quân ngũ: “Không có việc gì khó, dù khó mấy nhưng nếu có ai đó làm được thì tại sao mình không làm được?”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, thầy Vũ Anh Tuấn cho biết bức thư được viết ngẫu hứng, gửi tới sinh viên theo học các học phần do thầy phụ trách, như một lời động viên.

Nội dung thư xuất phát từ những trải nghiệm cá nhân của thầy trong quá trình học tập và giảng dạy.

Bức thư được thầy xem như một “món quà nhỏ” từ thực tiễn cuộc sống gửi tới sinh viên với mong muốn tất cả cùng nhau tiến bộ, cùng tìm thấy động lực học tập và không ngừng phấn đấu.

Cuối thư, thầy chủ động cho rằng bạn đọc có thể bỏ qua nếu những chia sẻ cá nhân bị gây phiền và kết bằng lời chúc sinh viên hãy nỗ lực và cùng nhau thành công trên con đường học vấn.

Với nhiều sinh viên, những dòng thư ấy không chỉ là lời nhắn nhủ, mà còn là sự khích lệ để tiếp tục theo đuổi con đường học tập một cách bền bỉ.

Huyền Trang