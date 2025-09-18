Bộ GD&ĐT đề xuất mới: Giới hạn 5-10 nguyện vọng xét tuyển đại học 2026

Phụ huynh, thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh chọn ngành, chọn nghề (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Một trong những điểm đáng lưu ý tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025 diễn ra sáng nay (18/9) tại Hà Nội là Bộ GD&ĐT lấy ý kiến các trường về lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Đề xuất giới hạn nguyện vọng được đặt ra trong bối cảnh năm 2025, tổng số thí sinh đăng ký dự thi lên tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 500 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Trong đó, ngoài phương án giữ nguyên như hiện nay là không giới hạn nguyện vọng, Bộ GD&ĐT bổ sung 2 đề xuất mới là tối đa 5 nguyện vọng và 10 nguyện vọng.

Theo thống kê xét tuyển đại học 2025, trung bình mỗi thí sinh đăng ký 9 nguyện vọng. Song, cũng có những thí sinh của Phú Thọ đăng ký cả trăm nguyện vọng.

Đáng chú ý, một thí sinh đăng ký 231 nguyện vọng đủ ngành, đủ trường từ Bắc vào Nam. Với lệ phí 15.000 đồng cho mỗi nguyện vọng, thí sinh này phải nộp tổng cộng 3,465 triệu đồng. Một thí sinh khác cũng ghi nhận đăng ký 120-160 nguyện vọng.

Theo Bộ GD&ĐT, với hơn 7,6 triệu nguyện vọng, toàn bộ quy trình được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, từ đăng ký dự tuyển, nộp lệ phí, lọc ảo và xác nhận nhập học, không có sai sót nào từ hệ thống chung.

Riêng nhóm miền Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức xét tuyển chung cho 65 cơ sở đào tạo, phần mềm xét tuyển ban đầu có hiện tượng quá tải do khối lượng tính toán lớn.

Bộ GD&ĐT đã yêu cầu kéo dài thời gian lọc ảo toàn quốc thêm 2 ngày nhưng vẫn bảo đảm thời gian công bố kết quả xét tuyển đúng kế hoạch (ngày 22/8).

Hệ thống đăng ký nhập học trực tuyến được mở từ ngày 25/8 cho tới hết ngày 2/9 (kéo dài 3 ngày so với kế hoạch).

Ngoài việc giới hạn số nguyện vọng, Bộ GD&ĐT cũng lấy ý kiến đề xuất bỏ phương thức xét tuyển học bạ.

Một số chính sách mới được ban hành như: Quy chế tuyển sinh sửa đổi bổ sung, chính sách ưu tiên khu vực của thí sinh trong điều kiện sáp nhập các tỉnh.

Dự kiến những điều chỉnh mới sẽ được áp dụng ngay trong tuyển sinh 2026.

Bộ cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo sớm công bố các phương thức tuyển sinh từ năm 2026 ngay trong tháng 10/2025; Ban hành đề án tuyển sinh áp dụng cho năm 2027 (sớm hơn có thể).