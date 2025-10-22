Phó hiệu trưởng yêu cầu giáo viên dừng dạy để học sinh đi... dọn rác

Ngày 22/10, ông Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh (xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai) xác nhận vụ việc phụ huynh tố Phó Hiệu trưởng Phạm Minh Trung đã yêu cầu giáo viên dừng tiết dạy để học sinh ra sân dọn vệ sinh giữa trời nắng.

Theo phản ánh của phụ huynh, khoảng 13h50 ngày 2/10, khi học sinh lớp 8A3 và 9A1 đang học tiết 1, ông Phạm Minh Trung vào lớp yêu cầu giáo viên dừng tiết dạy để học sinh ra sân dọn vệ sinh.

Trường THCS Ân Thạnh (xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai), nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Công Sơn).

Lý do ông Trung đưa ra là khu vực trực nhật buổi sáng của 2 lớp này còn rác và lá cây nên cần quét dọn lại. Ông yêu cầu giáo viên 2 lớp sẽ dạy bù vào tiết 5 sáng 6/10, vì cho rằng nhà trường có quyền điều chỉnh lịch dạy khi giáo viên, học sinh chưa đáp ứng điều kiện để lên lớp.

Phụ huynh cũng phản ánh, khi học sinh lớp 6A1 đang học môn khoa học tự nhiên do cô Hoàng Thị Bích Hạnh giảng dạy, Phó Hiệu trưởng Phạm Minh Trung vào lớp kiểm tra kế hoạch và thiết bị dạy học. Khi phát hiện thiếu thiết bị dạy học, ông Trung lớn tiếng quát nạt và yêu cầu cô Hạnh dừng tiết học, lên văn phòng làm việc.

Nhiều phụ huynh cho rằng việc ông Trung dừng tiết dạy, bắt học sinh quét sân giữa trưa nắng là không thể chấp nhận, ảnh hưởng quyền học tập của các em và có dấu hiệu lạm quyền, vi phạm đạo đức nhà giáo.

Theo ông Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh, ông Trung yêu cầu học sinh quét dọn sân trường nhằm nhắc nhở thực hiện nghiêm túc kế hoạch trực nhật và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh trong trường học. Tuy nhiên, việc yêu cầu học sinh quét dọn trong giờ học đã gây bức xúc cho phụ huynh.

“Nhà trường xin nhận trách nhiệm vì đã xử lý tình huống chưa khoa học, hài hòa. Sắp tới, nhà trường sẽ họp để nhắc nhở các bộ phận thực hiện đúng quy định, đảm bảo việc dọn vệ sinh không ảnh hưởng đến giờ học, tạo sự an tâm cho học sinh và phụ huynh”, ông Dũng nói.

Về việc yêu cầu giáo viên lớp 6A1 dừng tiết học, ông Dũng giải thích theo quy định, nếu điều kiện dạy học không đảm bảo an toàn, giáo viên phải tạm ngừng và dạy bù vào ngày khác.

Ông Dũng cũng thừa nhận ông Phạm Minh Trung có cách nói hơi to, đôi khi dễ khiến người nghe cảm giác bị quát nạt, dù không có hành vi xúc phạm giáo viên hay học sinh. Nhà trường đã họp, góp ý để ông Trung rút kinh nghiệm, điều chỉnh cách ứng xử nhẹ nhàng hơn.