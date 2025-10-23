Cách chức hiệu trưởng, kỷ luật 8 cán bộ do nâng điểm cho học sinh

UBND phường Hà Lầm (Quảng Ninh) cho biết đã thi hành kỷ luật 9 cán bộ, công chức, viên chức liên quan vụ sửa điểm học sinh tại Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc.

Trước đó, phường tiếp nhận đơn phản ánh, kiến nghị về một số vi phạm tại trường, trong đó có việc sửa điểm làm thay đổi kết quả đánh giá học lực cuối năm học 2024-2025.

Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (Ảnh: Ngọc Anh).

Sau khi thành lập tổ kiểm tra, UBND phường Hà Lầm đã xác minh và kết luận có sai phạm. Căn cứ kết quả này, phường tiến hành quy trình xem xét, thi hành kỷ luật bảo đảm nghiêm minh, khách quan và minh bạch.

Kết quả, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc bị cách chức. Ngoài ra, 5 cán bộ, viên chức bị cảnh cáo và 3 người khác bị khiển trách.