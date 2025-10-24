Những trường đại học nào của Việt Nam đạt chuẩn theo tiêu chí quốc tế?

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) - vừa công bố danh sách các cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm hoàn thành báo cáo tự đánh giá và được đánh giá/công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Số liệu này cập nhật đến ngày 30/9.

Theo đó, trong 2.741 chương trình hoàn thành kiểm định, có 700 chương trình đào tạo của 66 trường đại học, học viện được đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài do các tổ chức kiểm định quốc tế uy tín công nhận.

So với năm 2024, số chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế tăng trên 150.

Dẫn đầu về số lượng chương trình đào tạo được các tổ chức kiểm định quốc tế công nhận là Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM. Kế tiếp là Đại học Bách khoa Hà Nội với 44 chương trình.

Trong top 5 còn có Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.

Nhiều trường đại học tư nhân có mặt trong danh sách như Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học FPT, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam...

Chi tiết 66 trường/đại học/học viện có chương trình đạt chuẩn quốc tế như sau: