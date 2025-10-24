Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Những trường đại học nào của Việt Nam đạt chuẩn theo tiêu chí quốc tế?

Hoàng Hồng
(Dân trí) - 700 chương trình đào tạo của 66 trường đại học Việt Nam đạt chuẩn quốc tế, theo công bố mới nhất của Bộ GD&ĐT.

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) - vừa công bố danh sách các cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm hoàn thành báo cáo tự đánh giá và được đánh giá/công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Số liệu này cập nhật đến ngày 30/9.

Theo đó, trong 2.741 chương trình hoàn thành kiểm định, có 700 chương trình đào tạo của 66 trường đại học, học viện được đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài do các tổ chức kiểm định quốc tế uy tín công nhận.

So với năm 2024, số chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế tăng trên 150.

Dẫn đầu về số lượng chương trình đào tạo được các tổ chức kiểm định quốc tế công nhận là Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM. Kế tiếp là Đại học Bách khoa Hà Nội với 44 chương trình.

Trong top 5 còn có Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.

Nhiều trường đại học tư nhân có mặt trong danh sách như Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học FPT, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam...

Chi tiết 66 trường/đại học/học viện có chương trình đạt chuẩn quốc tế như sau:

STT Trường Đại học
1Bách Khoa TPHCM
2Bách Khoa Hà Nội
3Tôn Đức Thắng
4Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
5Công nghiệp TPHCM
6Kinh tế Quốc dân
7

 Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

8 Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
9Công nghệ TPHCM
10Văn Lang
11Xây dựng Hà Nội
12Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội
13Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội
14Duy Tân
15FPT
16Y tế công cộng
17Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
18Giao thông vận tải
19Khoa học sức khoẻ - ĐH Quốc gia TPHCM
20Công thương TPHCM
21Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM
22Cần Thơ
23Kinh tế TPHCM
24Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM
25Hoa Sen
26Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM
27Y dược TPHCM
28Quản trị kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội
29Việt Đức
30Sư phạm TPHCM
31An Giang 
32Nguyễn Tất Thành
33Thủ Dầu Một
34Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội
35Ngân hàng TPHCM
36Nông lâm - ĐH Thái Nguyên
37Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội
38Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên
39Vinh
40Thuỷ lợi
41Nông nghiệp Việt Nam
42Y dược - ĐH Thái Nguyên
43Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
44Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
45Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai
46Anh Quốc Việt Nam
47Văn Hiến
48Quốc tế Sài Gòn
49Y dược - ĐH Huế
50Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
51Giao thông vận tải TPHCM
52Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
53Khoa học và Công nghệ Hà Nội
54Sư phạm kỹ thuật TPHCM
55Ngoại thương
56Mở TPHCM
57Lạc Hồng
58Nông lâm TPHCM
59Trà Vinh
60Kinh tế Luật - ĐH Quốc gia TPHCM
61Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
62Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội
63Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM
64Tài chính - Marketing
65Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội
66Hồng Đức
