Yêu cầu các đại học công bố phương thức tuyển sinh 2026 ngay trong tháng 10

Trường đại học tổ chức tư vấn tuyển sinh cho học sinh lớp 12 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Nội dung trên có trong định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025-2026 được Bộ GD&ĐT nêu ra tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025 diễn ra sáng nay (18/9) tại Hà Nội.

Cụ thể, Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo sớm công bố các phương thức tuyển sinh từ năm 2026 ngay trong tháng 10/2025. Ban hành đề án tuyển sinh áp dụng cho năm 2027 (sớm hơn có thể).

Nhiệm vụ khác trong thời gian tới là các đơn vị hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2025 theo đúng quy định, kiểm soát chặt chẽ rủi ro và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và kịp thời theo quy định, phù hợp với quy chế của Bộ GD&ĐT và của cơ sở đào tạo.

Bộ cho biết sẽ công bố Quy chế tuyển sinh sửa đổi bổ sung khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng, tin cậy trong các phương thức, tiêu chí xét tuyển; bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Đồng thời, quy chế mới có tác động tích cực tới hoạt động dạy và học trong giáo dục phổ thông áp dụng cho năm 2026.

Bộ cũng ban hành chính sách mới về ưu tiên khu vực của thí sinh trong điều kiện sáp nhập các tỉnh.

Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ xét tuyển học bạ, giảm số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển Sáng nay (18/9), Bộ GD&ĐT lấy ý kiến hai vấn đề, bỏ xét tuyển bằng học bạ và giảm số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Việc lấy ý kiến được thực hiện ở hơn 500 trường đại học, cao đẳng trên cả nước, áp dụng từ năm 2026. Trong đó, Bộ GD&ĐT lấy ý kiến đại diện các trường về việc nên bỏ hay giữ xét tuyển bằng học bạ. Ở số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển, Bộ GD&ĐT đưa ra các phương án lựa chọn: Nên để tối đa 5 nguyện vọng, 10 nguyện vọng hoặc không giới hạn nguyện vọng.

Nhận định về tuyển sinh năm qua, Bộ GD&ĐT cho rằng trong đợt 1, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung hoạt động ổn định, khắc phục được nhiều bất cập của các năm trước.

Số thí sinh đăng ký dự thi lên tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 500 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Những vấn đề bất cập của việc tổ chức xét tuyển sớm và việc phân chia chỉ tiêu giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển đã được khắc phục.

Trong lượt 74 ngành có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 28/30 trở lên có 50 ngành sư phạm và 17 ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược (khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, điều khiển và tự động hóa…).

Phụ huynh, thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh đại học 2025 tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (Ảnh: UEF).

Song, tuyển sinh vẫn còn tồn tại hạn chế như một số cơ sở đào tạo còn để xảy ra sai sót và xử lý chậm gây lo lắng, bức xúc cho thí sinh và gia đình. Trong đợt xét tuyển chung năm 2025, có 14 trong tổng số hơn 500 đầu mối tuyển sinh của các cơ sở giáo dục để 46 sai sót ở mức gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả trúng tuyển của thí sinh.

Nguyên nhân chủ yếu do tâm lý chủ quan của một số cơ sở giáo dục đại học, cán bộ kỹ thuật của trường mắc sai sót trong dữ liệu đầu vào của thí sinh; chưa tìm hiểu đầy đủ và thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh dẫn đến sai sót trong công bố và xác lập các điều kiện, tiêu chí xét tuyển (tổ hợp môn xét tuyển, ngưỡng đầu vào, tiêu chí phụ...).

Nhiều cơ sở đào tạo áp dụng các phương thức xét tuyển và tổ hợp xét tuyển cho cùng một ngành nhưng chưa bảo đảm khả năng đánh giá tương đương về năng lực của người học.

Điều này xuất phát từ việc sử dụng nhiều phương thức không đánh giá cùng một nhóm năng lực tương đương của người học nên các cơ sở đào tạo gặp khó khăn khi phải đưa ra quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển, có sự lúng túng khi triển khai của một số trường đại học.

Một số cơ sở đào tạo lạm dụng các hình thức cộng điểm thưởng, điểm ưu tiên, dẫn tới một số ngành có điểm chuẩn rất cao bất hợp lý.