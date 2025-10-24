Xôn xao bếp ăn học sinh tiểu học ở Hà Nội nhập cá ươn, thịt bốc mùi

Theo những hình ảnh lan truyền, một nhóm phụ huynh đã bất ngờ kiểm tra bếp ăn trường học và phát hiện túi cá rô phi phi lê với những miếng cá đã ôi. Một người cầm miếng cá lên trước máy quay, lấy tay miết nhẹ cũng làm thịt cá rữa ra.

Ngoài ra, một rổ thịt được cho là đã rửa qua cho đỡ mùi ôi và nhớt nhưng vẫn không hết được mùi.

Một người phụ nữ trong clip nhận đây là lỗi của công ty cung cấp thực phẩm và xin lỗi nhưng không được nhóm phụ huynh chấp nhận.

Những hình ảnh cá thịt ôi được cho là chụp tại bếp ăn Trường Tiểu học Chu Minh, Hà Nội (Ảnh:

Sự việc được cho là xảy ra tại bếp ăn Trường Tiểu học Chu Minh, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội.

Trả lời phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Nam - Chủ tịch UBND xã Quảng Oai - cho biết sự việc đã xảy ra từ đầu tháng 10. Ngay khi tiếp nhận thông tin từ phụ huynh học sinh, UBND xã Quảng Oai đã kiểm tra hoạt động cung ứng thực phẩm tại trường Chu Minh, sau đó chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn bán trú là Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Đào Lượng.

Từ ngày 6/10, bếp ăn bán trú của trường Chu Minh tạm dừng trong thời gian lựa chọn và tổ chức đấu thầu đơn vị cung ứng suất ăn mới.

Theo bà Nam, sáng ngày 24/10, nhà trường có cuộc gặp với phụ huynh để thảo luận về nội dung này, nhằm sớm triển khai lại bếp ăn bán trú.

Trước đó, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh) cũng phản ánh về bếp ăn bán trú khi phát hiện có thịt ôi, trứng hỏng. Ngay sau đó, trường phải dừng hợp đồng với công ty Nhật Anh - đơn vị cung cấp suất ăn.

Vào ngày 3/10, Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn.

Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra cả 3 nội dung liên quan trực tiếp tới bữa ăn bán trú của học sinh: công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát của các UBND phường, xã; công tác lựa chọn, kí kết hợp đồng và giám sát của nhà trường đối với đơn vị cung cấp suất ăn bán trú; việc chấp hành pháp luật và các điều kiện về an toàn thực phẩm của đơn vị cung cấp suất ăn.

Với hình thức kiểm tra đột xuất tại tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố, đoàn kiểm tra sẽ làm việc từ ngày 6/10 đến ngày 31/5/2026.

Trưởng đoàn kiểm tra là Phó Chủ tịch thành phố Vũ Thu Hà.

Từ năm học 2025-2026, Hà Nội hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh tiểu học, bao gồm cả công lập và tư thục, không bao gồm các trường có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đó, có 2 nhóm đối tượng được hưởng chính sách này với mức hỗ trợ khác nhau. Nhóm học sinh thuộc 23 trường ở các xã miền núi và bãi giữa sông Hồng được hỗ trợ 30.000 đồng tiền ăn/ngày.

Nhóm học sinh còn lại được hỗ trợ 20.000 đồng tiền ăn/ngày.

Trường hợp phụ huynh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học.