Bộ GD&ĐT chuẩn bị cuộc đại sắp xếp lại các cơ sở giáo dục

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh nội dung trên tại Hội nghị giáo dục đại học năm 2025 diễn ra sáng nay (18/9), trước chủ trương sắp xếp lại các cơ sở giáo dục trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ sẽ lên phương án, báo cáo Thủ tướng về chủ trương này. Việc tái cấu trúc sắp xếp sẽ thực hiện bằng tinh thần quyết tâm cao độ.

Người đứng đầu ngành Giáo dục cho rằng, tương tự công cuộc sắp xếp lại các tỉnh thành, việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục chắc chắn phải thực hiện, đấy là mệnh lệnh, không cần phải đặt câu hỏi “nên hay không”.

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, việc sắp xếp lại cơ sở giáo dục là mệnh lệnh, phải thực hiện (Ảnh: Nguyễn Mạnh).

Chia sẻ về chủ trương này, Bộ trưởng cho rằng, ngành giáo dục đang đứng trước nhiều vấn đề ngổn ngang, nhiều thay đổi, trong đó chuẩn bị một cuộc đại sắp xếp lại các cơ sở giáo dục.

Tuy vậy, ngành Giáo dục cũng đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển. Đây là thời cơ, là thời vận, thời điểm để giáo dục đại học bứt phá. "Nếu không nắm được thời cơ, nắm lấy sức mạnh, nghĩa là chúng ta có lỗi", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cũng theo người đứng đầu ngành Giáo dục, nhiều chủ trương mới trong giáo dục vừa được ban hành, chắc chắn nhiều lo lắng ngổn ngang, tâm trạng rối bời là hoàn toàn có thật bởi ngành đang đứng trước nhiều thay đổi.

Đối với lĩnh vực đại học, sau khi đại sắp xếp sẽ có những đơn vị bị chỉ định chứ không được lựa chọn tích hợp, tái cấu trúc.

“Sẽ có kịch bản cho từng cơ sở giáo dục, để sao cho có phương án nhân sự tốt nhất. Bộ GD&ĐT đang đề nghị, đối với từng trường hợp nhất định, sẽ chỉ định nhân sự.

Mặc dù các cơ sở giáo dục vừa đại hội xong nhưng tôi cho rằng đứng trước tình hình mới, đây là thời điểm có đột phá.

Các trường chuẩn bị khả năng “vui trong mọi tình huống”, lãnh đạo các cơ sở giáo dục phải lấy công tâm làm đầu, không phải đặt câu hỏi “tôi đang ngồi ở đâu”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho hay.

Một số trường đại học nhỏ sẽ nhập vào trường đại học lớn (Ảnh: Tư liệu).

Cũng theo người đứng đầu ngành giáo dục, ông kêu gọi các thầy cô, trong vòng 3 tháng tới, phải cùng nhau suy nghĩ làm sao để phát triển đơn vị của mình, tận dụng được thời cơ lớn mà Đảng và Chính phủ đã trao cho, chuẩn bị cho hành trang phía trước chứ không phải nhìn nhau và lo tranh đấu.

Điều quan tâm thứ hai, các cơ sở giáo dục sẽ phải sắp xếp như thế nào để giảm đầu mối. Với các trường ngoài công lập sẽ tự giải quyết, các cơ sở giáo dục khối công an, quân đội sẽ theo ngành dọc quản lý của bộ, ngành mình.

Trừ đi các số này, hiện còn tổng cộng khoảng 140 trường đại học công lập. “Chúng tôi không thể công bố con số sẽ giảm bao nhiêu hoặc còn lại bao nhiêu phần trăm nhưng chắc chắn sẽ giảm sâu trong thời gian tới.

Có thể các trường thuộc khối Trung ương quản lý sẽ về địa phương quản lý. Có thể trường thuộc khối địa phương nhập về khối Trung ương. Có thể trường khối Trung ương nhập và nhau hoặc một số trường sẽ giải tán. Đặc biệt, một số trường gần nhau về lĩnh vực sẽ nhập vào để đỡ manh mún và phát triển tốt hơn.