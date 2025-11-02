3 điểm dự kiến giữ nguyên trong tuyển sinh ĐH Kinh tế Quốc dân 2026

Chia sẻ nhanh với phóng viên Dân trí ngày 2/11, đại diện ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, dự kiến phương án tuyển sinh năm 2026 của nhà trường cơ bản ổn định như năm ngoái.

Theo đó, nhà trường giữ ổn định về chỉ tiêu, giữ nguyên 3 phương thức xét tuyển và 4 tổ hợp trong tuyển sinh.

3 phương thức tuyển sinh như năm ngoái gồm: Tuyển thẳng; xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT theo các khối/tổ hợp; xét tuyển theo phương thức kết hợp.

“Các phương thức tuyển sinh này cũng được nhà trường giữ ổn định trong nhiều năm trở lại đây”, đại diện nhà trường cho hay.

Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân (Ảnh: Website nhà trường).

Cũng theo đại diện nhà trường, phương án tuyển sinh năm 2026 biến động như thế nào còn căn cứ vào quy định của Bộ GD&ĐT.

Sau khi có định hướng chủ trương từ Bộ GD&ĐT, nhà trường sẽ có phương án tuyển sinh cụ thể, chi tiết trong thời gian tới.

Trước đó, ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2025.

Th.S Hoàng Thanh Hà, Thành viên Ban Tuyển sinh, Phòng Quản lý Đào tạo cho biết, năm 2025, nhà trường triển khai quy trình tuyển sinh chi tiết với 5 giai đoạn và 31 bước thực hiện, bao gồm xây dựng phương hướng, công bố đề án tuyển sinh, tổ chức tư vấn tuyển sinh, tiếp nhận và xử lý hồ sơ, chạy xét tuyển và xác nhận nhập học.

Về kết quả tuyển sinh, hơn 9.000 thí sinh đã trúng tuyển qua hệ thống lọc ảo toàn quốc, và 8.858 thí sinh chính thức nhập học tại ĐH Kinh tế Quốc dân, đạt tỷ lệ 96,7%.

Về phương án tuyển sinh năm 2026, nhà trường sẽ có các giai đoạn cụ thể, trong đó giai đoạn I bắt đầu khoảng tháng 10-12 tới. Tháng 3/2026, đề án tuyển sinh sẽ chính thức được công bố.

Các giai đoạn tiếp theo bao gồm tư vấn tuyển sinh (tháng 1-6/2026), tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (5-6/2026), chạy xét tuyển (6-7/2026), và xác nhận nhập học vào trước 15/8/2026.