Tuyển sinh 2026, nhiều trường đại học tiếp tục “siết” điểm học bạ

Đến thời điểm này, một số trường đại học đã thông tin về phương án tuyển sinh năm 2026. Trong đó, đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT, có trường tiếp tục duy trì, có trường sử dụng điểm học bạ theo những cách thức riêng.

Năm 2026, tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, điểm học bạ THPT không còn là phương thức tuyển sinh độc lập như các năm trước.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường chốt phương thức tuyển sinh năm 2026 trong tháng 10 (Ảnh: Hoài Nam).

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, cho biết năm 2026 trường dự kiến chỉ sử dụng một phương thức xét tuyển duy nhất là xét tuyển tổng hợp ngoài phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Phương thức xét tuyển tổng hợp này bao gồm các điểm thành phần gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, kết quả học tập THPT và các thành tích nổi bật khác.

Trong các thành phần trên, điểm thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực chiếm trọng số chủ yếu.

Mục tiêu của phương thức này là hướng đến sự đánh giá toàn diện và công bằng hơn trong công tác tuyển sinh.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, một trong những điểm mới trong phương án tuyển sinh dự kiến năm nay là hạn chế điểm học bạ, thay vào đó là điểm thi đánh giá tư duy.

3 phương thức tuyển sinh dự kiến gồm xét tuyển tài năng; xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy và xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tại Trường Đại học Tài chính - Marketing, năm 2026, xét tuyển bằng học bạ vẫn là một trong các phương thức tuyển sinh của trường bên cạnh các phương thức tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM, điểm kỳ thi đầu vào đại học V-SAT.

Theo công bố của Trường Đại học Công thương TPHCM, năm 2026 trường tiếp tục áp dụng 5 phương thức xét tuyển như năm 2025.

Các phương thức này gồm: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12; xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và xét tuyển kết quả môn thi của kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư phạm TPHCM kết hợp kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành.

Như vậy, ngoài việc sử dụng cho phương thức kết hợp, điểm học bạ THPT vẫn được sử dụng để xét tuyển đầu vào tại trường đại học này.

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TPHCM, cho biết việc duy trì đa phương thức xét tuyển là xu hướng phù hợp với bối cảnh tuyển sinh đại học hiện nay, mở rộng cơ hội cho thí sinh, giúp các em có thêm nhiều “cửa” để vào đại học.

Đồng thời, nhằm giảm áp lực cho thí sinh khi không phải phụ thuộc hoàn toàn vào một kỳ thi duy nhất.

Theo lộ trình đổi mới, từ năm 2028, Trường Đại học Công Thương TPHCM sẽ bỏ việc xét tuyển bằng học bạ THPT, thay thế bằng phương thức đánh giá năng lực tổng hợp, kết hợp nhiều yếu tố như học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT và cả kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM nhằm đánh giá toàn diện năng lực học tập.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, mùa tuyển sinh đại học năm 2025 có tất cả 17 phương thức xét tuyển. Trong đó, phương thức xét tuyển bằng học bạ chiếm 42,4% thí sinh, cao hơn 3% so với phương thức thi tốt nghiệp THPT.

Vào ngày 18/9 vừa qua, Bộ GD&ĐT cũng lấy ý kiến hơn 500 trường đại học, cao đẳng trong cả nước về việc nên bỏ hay giữ xét tuyển bằng học bạ.

Nhiều trường "siết" học bạ trong mùa tuyển sinh 2026 (Ảnh: Hoài Nam).

Lãnh đạo Bộ cho rằng việc xét tuyển bằng học bạ đã được thực hiện một thời gian và cần nhìn lại để đánh giá một cách công bằng, sao cho hiệu quả, giúp công tác tuyển sinh được thực chất, chất lượng.

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các trường đại học, cao đẳng phải công bố phương thức tuyển sinh từ năm 2026 ngay trong tháng 10. Như vậy, chỉ còn đúng một tuần nữa để các trường chốt phương án tuyển sinh năm 2026.

Các năm trước đây, thời hạn công bố phương án tuyển sinh của các trường là tháng 3.