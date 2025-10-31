Học viện Bưu chính Viễn thông tăng chỉ tiêu, dự kiến thêm một số ngành mới

Năm 2026, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) dự kiến tuyển sinh khoảng 8.000 sinh viên, tăng so với năm ngoái.

Theo đại diện nhà trường, năm nay sẽ có thêm một số ngành mới như: Tài chính ngân hàng, Thiết kế đồ hoạ game…

Năm 2026, nhà trường dự kiến giữ ổn định 5 phương thức tuyển sinh như năm 2025.

Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Ảnh: Nhà trường).

Cụ thể 5 phương thức tuyển sinh năm 2026 như sau:

Phương thức 1: Xét tuyển tài năng

Thứ nhất: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Đối với các thí sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và của học viện.

Thứ hai: Xét tuyển dựa vào hồ sơ năng lực (HSNL): Đối với các thí sinh có thành tích đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia (giải khuyến khích), cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (nhất, nhì, ba và khuyến khích), thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển hoặc là học sinh tại các trường THPT chuyên hoặc hệ chuyên thuộc các trường THPT trọng điểm quốc gia.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (Chứng chỉ SAT/ACT)

Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả trong các kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL), đánh giá tư duy (ĐGTD) của các đơn vị: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức.

Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (chứng chỉ IELTS, TOEFL) với kết quả học tập ở bậc THPT.

Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trước đó, hồi tháng 5, học viện công bố tăng học phí ở mức 2,6-10,2 triệu đồng/năm, tùy chương trình và ngành học.

Trong đó, học phí với sinh viên trình độ chính quy chương trình đại trà năm học 2025-2026 trung bình khoảng 29,6-37,6 triệu đồng/năm tùy theo từng ngành học.

Học phí chương trình chất lượng cao trình độ đại học năm học 2025-2026 trung bình khoảng 49,2 triệu đồng đến 55 triệu đồng/năm học, tùy theo từng ngành/ chương trình.

Học phí chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng), Thiết kế và phát triển Game, Công nghệ thông tin Việt - Nhật, Trí tuệ nhân tạo năm học 2025-2026 trung bình khoảng 40 triệu đến 45,5 triệu đồng/năm học, tùy theo từng ngành/chương trình.