Học sinh xã đảo ở TPHCM háo hức tới trường sau thời gian dài học online

Sáng 20/10, 237 học sinh tại xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TPHCM) trở lại trường sau hơn 160 ngày nghỉ để tránh dịch Covid-19. Xã đảo Thạnh An là địa phương đầu tiên của TPHCM cho học sinh các cấp đi học trở lại sau nhiều tháng học online.

6h sáng, 10 em học sinh khối cấp 2, cấp 3 của ấp Thiềng Liềng (xã Thạnh An) di chuyển bằng thuyền mất hơn 30 phút trên biển để qua Trường THCS - THPT Thạnh An để đến lớp.

Từ sáng sớm, tràn ngập không khí háo hức, nhộn nhịp từ phụ huynh tới học sinh trên các con đường nhỏ trên đảo. Tiếng cười nói của các em học sinh trên đường tới trường khiến xã đảo thêm rộn ràng.

6h sáng, chị Nguyễn Thị Thúy Kiều (ấp Thạnh Hòa) tất bật chuẩn bị áo quần, sách vở cho bé Nguyễn Hoàng Huy (lớp 1.2, Trường tiểu học Thạnh An) để bé đến trường.

"Năm đầu tiên cháu vào lớp 1 nên cũng hơi lo, lại trúng vào thời điểm dịch bệnh phức tạp nữa. Mấy hôm nay nghe nhà trường thông báo sẽ cho con đi học ở trường, cũng lo chuẩn bị đồ dùng học tập, áo quần, dặn dò con cách phòng chống dịch, rửa tay, đeo khẩu trang khi tới lớp", chị Kiều nói.

Chiến xe đạp nhỏ của Huy bị kẹt xích sau nhiều tháng không sử dụng. Mất 10 phút sửa xe nhưng cũng không thể đi được, hai mẹ con chị Kiều đành đi bộ tới trường.

Những học sinh đầu tiên được đến trường ở Thạnh An gồm các khối lớp 1, 2, 6, 9 và 12 tại Trường tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An. Tổng số học sinh đi học lại trong ngày đầu tiên có 237 em.

Phụ huynh các em học sinh cấp 1 tất bật đưa con nhỏ tới trường trở lại sau 5 tuần học online từ khi khai giảng.

Ông Lê Hữu Bình - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh An cho biết, hôm nay, hai khối lớp 1 và 2 trở lại trường tại cơ sở chính và điểm lẻ tại ấp Thiềng Liềng với tổng số 6 lớp quay trở lại học trực tiếp.

Để chuẩn bị cho trẻ đi học lại, trường đã lên các phương án như phân luồng, xử lý các tình huống trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, kịch bản trách nhiệm cho từng thành viên trong nhà trường. Đội ngũ nhân viên, giáo viên nhà trường 100% đã tiêm đủ hai mũi vaccine.

Học sinh tới trường được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đảm bảo yêu cầu 5K mới được vào lớp học.

Ông Lê Hữu Bình - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh An trực tiếp ra cổng trường đón những em học sinh đầu tiên vào lớp.

Theo ông Bình, trường có 2 cơ sở, một điểm trưởng ở ấp Thiềng Liềng, một điểm trường ở đảo Thạnh An. Hai cơ sở có 107 em tới trường trong ngày đầu tiên, gồm 6 lớp, có 6 giáo viên đứng lớp và một số giáo viên bộ môn khác.

Cô giáo Đinh Thị Thu Hiền (chủ nhiệm lớp 6, Trường THCS - THPT Thạnh An) lên lớp trở lại sau nhiều tháng dạy học online.

"Mấy tháng trước dạy học online nên gặp nhiều khó khăn lắm, đặc biệt khu vực xã đảo nên mạng chập chờn, khó tương tác được với học sinh. Giờ các em được đến lớp trở lại, trong buổi đầu thì sẽ cho các em làm quen trở lại với lớp, sau một tuần thì sẽ cho các em ôn tập lại kiến thức online trước đó. Hy vọng dịch bệnh sớm qua, tất cả các em được đến lớp bình thường trở lại", cô Hiền chia sẻ.

Giờ ra chơi đầu tiên của những học sinh cấp 2 xã đảo Thạnh An sau nhiều tháng không được đến trường gặp bạn bè.

Xã đảo Thạnh An nằm tách biệt với đất liền, có diện tích khoảng 131 km vuông với gần 5.000 người dân sinh sống. Trong xã có 3 ấp (Thạnh Hòa, Thạnh Bình và Thiềng Liềng). Đây là xã đảo đầu tiên của TPHCM, cách trung tâm Thành phố hơn 70 km về phía Đông và hoàn toàn tách biệt với đất liền.