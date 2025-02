Lái ô tô trong hơi thở có nồng độ cồn, 3 tài xế "chia nhau" 105 triệu đồng

Ngày 23/2, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho hay, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với 3 cá nhân vi phạm nồng độ cồn trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Ba người đàn ông bị xử phạt gồm: T.V.H. (SN 1979, trú tại xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai), N.X.T. (SN 1996, trú tại xã Đông Thành, huyện Yên Thành) và L.H.S. (SN 1973, trú tại thị trấn Diễn Thành, huyện Diễn Châu).

CSGT Công an thành phố Vinh kiểm tra nồng độ cồn tài xế (Ảnh: Trần Khoa).

Theo quyết định xử phạt, cả 3 người này đã điều khiển ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở.

Cụ thể, ông T. có kết quả kiểm tra 0,672 miligam/lít khí thở; ông H. là 0,538 miligam/lít khí thở và ông S. là 0,563 miligam/lít khí thở.

Với những vi phạm này, mỗi tài xế bị phạt 35 triệu đồng, tổng cộng 105 triệu đồng cho cả 3 người. Đồng thời, họ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái ô tô trong thời hạn 23 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực.