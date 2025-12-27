Tranh luận không có Táo quân 2026: Có nên khép lại “đặc sản giao thừa”?

Như nội dung bài viết đề cập, đại diện Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cho biết, ê-kíp được giao thực hiện Táo quân - Gặp nhau cuối năm đang chuẩn bị và tính toán một số phương án kịch bản để trình lãnh đạo đài xem xét, trong bối cảnh Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến muộn hơn những năm gần đây.

Dù chưa có quyết định cuối cùng, vị này nhận định khả năng cao chương trình theo định dạng truyền thống sẽ không xuất hiện mùa Tết năm nay.

Thay vào đó, VTV có thể triển khai một phiên bản mới hoặc một chương trình mang tinh thần tương tự để thay thế.

“Hiện ban vẫn xem xét các phương án để tìm ra lựa chọn khả thi và tối ưu nhất. Chúng tôi sẽ sớm thông tin khi có quyết định chính thức”, đại diện Ban Văn hóa - Giải trí VTV chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Chủ đề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có thể không có chương trình "Táo quân" nhận về nhiều ý kiến tranh luận (Ảnh: VTV).

Dưới bài viết, độc giả và khán giả bày tỏ nhiều quan điểm trái chiều, từ kỳ vọng chương trình cần đổi mới mạnh mẽ, đến tiếc nuối nếu thiếu vắng một “đặc sản giao thừa” đã gắn bó với nhiều thế hệ người xem.

Độc giả Tuấn Anh Trần nhận định rằng, chương trình Táo quân “không còn đáp ứng kỳ vọng”, khi các vấn đề thời sự có tiềm năng tạo tiếng cười lại chưa được khai thác đúng mức. Trong khi đó, mảng miếng gây cười chỉ “cù nách”, lặp lại và nhàm chán.

Cùng quan điểm, bạn Toàn Phạm bày tỏ: “Cái gì ăn mãi, xem mãi cũng ngán, mong nhà đài nên thay đổi chương trình Táo quân bằng một chương trình khác đi”.

Một số độc giả khác như Tuấn Anh, Nguyễn Minh Hoàng cho biết “lâu rồi không xem”, thậm chí “không còn để ý chương trình”.

Dù vậy, luồng ý kiến ủng hộ chương trình vẫn mạnh mẽ. Bạn Ngân Nguyễn ví von: “Không có Táo quân thì Tết khác gì thiếu bánh chưng”. Độc giả Ngô Jenda khẳng định, đây là “món ăn tinh thần không thể thiếu với đại đa số người dân”. Bạn khác cũng đồng tình: “Ai không thích thì tùy, còn tôi vẫn chờ xem mà”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, PGS.TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái nhấn mạnh, về văn hóa, Tết Nguyên đán theo lịch âm dương và hệ can chi phương Đông, đã tồn tại nghìn đời ở Việt Nam, cho đến hôm nay và cả mai sau.

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng, nếu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình Táo quân dừng lại, bà cũng như số đông khán giả VTV sẽ thấy hụt hẫng.

Theo bà, Táo quân là chương trình đã hiện diện lâu năm trên sóng VTV với cách dàn dựng đậm chất sân khấu, bài bản.

Nghệ sĩ tham gia đều là những diễn viên sân khấu lành nghề, có khả năng thể hiện sinh động nhân vật Táo.

Các vấn đề thế sự cấp bách, gai góc trong một năm được thể hiện qua lối diễn hài hước và đầy tinh thần phản biện tích cực của nghệ sĩ. Hay nói cách khác, những vấn đề nổi cộm của xã hội một năm đã được sân khấu hóa bằng tiếng cười.

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái (Ảnh: Facebook nhân vật).

“Ông Các Mác (Karl Marx) từng nói, đại ý rằng, chỉ có thể giã từ quá khứ một cách vui vẻ - bằng tiếng cười. Táo quân của VTV đã làm được điều ấy, cười giòn giã để giã từ năm cũ, đón năm mới thật hân hoan.

Vậy một chương trình sân khấu truyền hình đã ra đời, tồn tại, phát triển một cách hữu ích, thú vị, đáng xem, giải tỏa được những nỗi buồn nhân thế bằng cái cười sân khấu vui vẻ “giã từ quá khứ một năm cũ” thì có lý gì mà không được tiếp tục? Tại sao không?”, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái bày tỏ.

Còn biên kịch Trịnh Thanh Nhã cho hay, bà không đứng hẳn về phía chương trình Táo quân “nên dừng” hay “tiếp tục”, mà nhìn vấn đề ở tính bản chất và nhu cầu đổi mới.

Theo bà, Táo quân vốn được xem là “đặc sản giao thừa”, một món quà tinh thần quen thuộc với khán giả trong thời khắc đón năm mới.

Tuy nhiên, chương trình không thể tồn tại chỉ nhờ ký ức hay thói quen nếu thiếu đi “linh hồn” cốt lõi - tiếng cười gắn với tinh thần phản biện xã hội.

Nữ biên kịch cho rằng, những năm gần đây, sức nặng phản biện của chương trình đã giảm, khiến các mảng miếng sân khấu hóa thời sự thiếu sắc bén và chiều sâu, trong khi chính đây mới là điểm làm nên khác biệt của Táo quân.

“Khi phản biện yếu đi, người làm nghề cũng đối diện với áp lực lớn: Nếu làm mạnh tay dễ vấp phản ứng, nhưng làm an toàn lại bị công chúng cho là nhạt, thiếu hơi thở thời cuộc”, biên kịch Trịnh Thanh Nhã nói.

Trước câu hỏi về quan điểm cá nhân, bà khẳng định Táo quân chỉ nên tiếp tục nếu được đổi mới đúng hướng.

Bà chia sẻ: "Chương trình cần thay đổi mạnh mẽ về cách tiếp cận, ngôn ngữ kịch bản và tư duy dàn dựng để lấy lại tinh thần phản biện tích cực vốn có.

Nếu giữ được tinh thần đó, Táo quân xứng đáng tiếp tục. Ngược lại, nếu không còn duy trì được bản chất phản biện, việc dừng lại sẽ là lựa chọn cần thiết. Bởi sự nhạt nhòa về nội dung những năm gần đây đã được chính khán giả chỉ ra rõ rệt".

Từ trái qua phải: NSND Tự Long, nghệ sĩ Vân Dung, NSƯT Chí Trung trong "Táo quân 2025" (Ảnh: VTV).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nhà phê bình TS Hà Thanh Vân cho rằng, tranh luận của độc giả, khán giả về việc có nên dừng Táo quân hay không cho thấy Táo quân đã vượt khỏi vị trí của một chương trình giải trí đơn thuần của Đài Truyền hình quốc gia để trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng.

Khi một sản phẩm văn hóa tạo ra tranh luận mạnh như vậy, nghĩa là nó đang chạm vào những tầng sâu hơn như ký ức tập thể, thói quen gia đình, nhu cầu cộng đồng và cả cảm giác vui vẻ mà con người thường mong đợi ở những thời khắc chuyển giao như giao thừa.

“Dưới góc nhìn văn hóa, Táo quân nhiều năm qua vận hành trở thành mẫu hình văn hóa đại chúng, đúng thời điểm, đúng “khung giờ linh”, đúng bối cảnh gia đình sum họp và tạo ra một chuỗi cảm xúc quen thuộc.

Vì vậy, những ý kiến nói rằng nếu không có Táo quân thì mất vị Tết là phản ứng có cơ sở xã hội học. Người ta không chỉ tiếc một chương trình, mà tiếc một nhịp sinh hoạt, một cảm xúc, một biểu tượng của sự vui vẻ, một dịp sum họp quây quần bên nhau xem Táo quân”, nhà phê bình Hà Thanh Vân bày tỏ quan điểm.

Bà Vân cũng cho hay, nếu nhìn từ xã hội học truyền thông, cũng rất dễ hiểu vì sao có ý kiến ủng hộ dừng lại.

Theo TS Hà Thanh Vân, thứ nhất, đó là quy luật bão hòa của format (định dạng) chương trình. Một chương trình kéo dài quá lâu, với cấu trúc tương đối ổn định sẽ làm giảm bất ngờ, kéo theo tiếng cười giảm.

Thứ hai, việc Táo quân phải cạnh tranh với vô số “bản tổng kết” khác và chịu áp lực đổi mới nhanh, sắc hơn.

Thứ ba, chuẩn mực thẩm mỹ và ranh giới châm biếm trong xã hội đã khác trước. Châm biếm vẫn cần thiết như cách xã hội tự soi chiếu, nhưng khi công chúng nhạy cảm hơn với những trò đùa dễ gây tổn thương hoặc định kiến, một chương trình hài - châm biếm đại chúng rất khó làm hài lòng tất cả.

TS Hà Thanh Vân cũng chia sẻ thêm, nếu không dừng lại, hướng đi nên được đặt trên nguyên tắc là giữ cái lõi, bỏ cái vỏ cũ.

Cái cốt lõi ở đây là tinh thần tổng kết, tự trào, nhắc nhở và đặc biệt là vai trò kết nối gia đình trong khoảnh khắc giao thừa.

Còn cái vỏ có thể thay đổi rất mạnh như cấu trúc kịch, nhịp kể, thẩm mỹ sân khấu, thậm chí cách chương trình tương tác với khán giả.