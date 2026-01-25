Nhã Phương sinh con lần 3, Trường Giang bật khóc xin lỗi

Chiều 25/1, diễn viên Nhã Phương thông báo cô đã sinh con thứ 3.

"Cứ ngỡ là "tập 3" rồi thì mẹ sẽ bình tĩnh hơn, kinh nghiệm hơn. Nhưng không, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên. Vẫn là cảm giác hồi hộp, vẫn là sự bỡ ngỡ đến run rẩy khi lần đầu tiên được chạm vào con, ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ này", Nhã Phương chia sẻ cảm xúc khi đón con chào đời.

Nhã Phương rạng rỡ đón con thứ 3 chào đời (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ diễn viên cho biết thêm, cô hạnh phúc vì chồng và các con đã trao cho cô sức mạnh để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng. Hiện tại, sức khỏe của Nhã Phương và em bé ổn định.

Tuy nhiên, nghệ sĩ Trường Giang lại không thể túc trực bên vợ trong khoảnh khắc quan trọng này. Anh cho biết, thời điểm Nhã Phương sinh con, anh bận công việc.

"Xin lỗi yêu thương vì một lần nữa lại không thể ở cạnh em để đón con chào đời. Ba tệ quá. Thôi thì thương ba, cho ba xin phép được trọn vẹn với ân tình mà khán giả dành cho ba, để ba hết mình với những điều mà tâm ba mong ước.

Đêm hôm trước nhìn mẹ qua điện thoại, ba nể phục và tự hào vô cùng. Người mạnh mẽ, kiên cường nhất trong nhà mình hoá ra là mẹ các con", Trường Giang nhắn nhủ đến vợ con.

Trường Giang chia sẻ thêm, khi vợ sinh con, anh khóc nhiều vì lo lắng, song hiện tại anh cảm nhận niềm hạnh phúc tràn ngập. Nam nghệ sĩ nhấn mạnh tình cảm và lòng biết ơn dành cho bạn đời: "Ba thiên thần đã ra đời bằng tình yêu sâu đậm, sự hy sinh và lòng vị tha mà em đã dành cho anh".

Trước đó, khi Nhã Phương sinh bé Destiny và bé Hope, Trường Giang đều vắng mặt vì lý do công việc bất khả kháng. Lần này, nam nghệ sĩ chuẩn bị kỹ càng, sắp xếp lịch trình nghỉ ở nhà 12 ngày để chờ vợ sinh.

Tuy nhiên, em bé chào đời trễ so với thời điểm dự sinh, trùng với chuyến công tác xa của Trường Giang nên anh không kịp có mặt vào thời điểm vợ vượt cạn. Ở xa, nam nghệ sĩ đành gọi điện để động viên vợ trong phòng sinh. Sau đó anh vội vã sắp xếp công việc để tới bệnh viện, tận hưởng niềm hạnh phúc cùng vợ con bên thành viên mới của gia đình.

Tổ ấm của Nhã Phương - Trường Giang (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khoảnh khắc Trường Giang ôm đầu khóc vì thương vợ sinh con một mình khiến nhiều khán giả xúc động. Các nghệ sĩ như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lâm Hùng, Hồng Ngọc, nhà thiết kế Đỗ Long, diễn viên Kim Oanh... cũng gửi lời chúc mừng gia đình Nhã Phương có thêm "thiên thần nhỏ" đáng yêu.

Nhã Phương thông báo mang thai con thứ 3 hồi tháng 9/2025. Diễn viên cho biết, thai kỳ lần này mang đến cho cô những trải nghiệm khác nhau so với khi mang bầu Destiny và Hope. Tuy nhiên, sức khỏe cô ổn định. Hằng ngày, cô duy trì việc tập luyện nhẹ nhàng để cải thiện năng lượng và tâm trạng.

Những tháng qua, khi Nhã Phương mang thai, Trường Giang luôn tận tình chăm sóc. Dù bận rộn với nhiều lịch trình, đặc biệt là phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng, Trường Giang vẫn san sẻ trách nhiệm, đồng hành với vợ.

"Anh Trường Giang nhiều tháng qua bận rộn với đoàn phim, xót vợ con vì không thể ở bên mỗi ngày nên lhi rảnh rỗi, anh luôn tranh thủ chăm sóc tôi bằng những món ngon và dành thời gian chơi cùng các con", Nhã Phương chia sẻ.