Tranh cãi Trấn Thành mời rapper đóng phim Tết, quyền lực phòng vé lung lay?

Bốn phim "trình làng" Tết 2026

Đường đua phim Tết Bính Ngọ đang nhận được sự quan tâm của khán giả khi loạt đạo diễn, nhà sản xuất lần lượt giới thiệu các dự án.

Tính đến hiện tại, có 4 tác phẩm dự kiến ra rạp ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ được công bố gồm: Thỏ ơi!, Báu vật trời cho, Mùi phở và Nhà ba tôi một phòng. Đây được xem là cuộc cạnh tranh thú vị khi hội tụ các tên tuổi nổi bật của làng giải trí Việt như: Trấn Thành, Trường Giang, Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Thu Trang, Xuân Hinh...

Ngoài Trấn Thành, dàn diễn viên chính "Thỏ ơi!" hầu hết là gương mặt trẻ chưa từng đóng phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Thỏ ơi! do Trấn Thành đạo diễn, thuộc thể loại hài, tâm lý giật gân, quy tụ những gương mặt trẻ như LyLy, Pháo, Văn Mai Hương, Quốc Anh, Vĩnh Đam, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều...

Việc lựa chọn dàn diễn viên chính là những gương mặt ca sĩ trẻ, gần như chưa có kinh nghiệm diễn xuất, được đánh giá là bước thử nghiệm táo bạo của Trấn Thành.

Ngoài ra, nam đạo diễn không làm phim về đề tài tình thân, xoay quanh xóm lao động, chung cư cũ quen thuộc như các mùa phim Tết trước, mà chọn lối đi mang màu sắc trẻ trung hơn, khai thác cuộc sống, áp lực về thành công, tâm lý của người trẻ sống trong hào nhoáng, giàu có.

Trái ngược với màu sắc hiện đại của Thỏ ơi!, Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn giới thiệu đến khán giả không khí bình yên tại một làng chài, khai thác sâu giá trị tình thân, mang thông điệp "chữa lành".

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng đầu tiên của Phương Anh Đào sau Mai (2024). Khán giả cũng mong chờ sự tái hợp của nữ diễn viên bên bạn diễn Tuấn Trần. Ngoài ra, phim còn quy tụ một số tên tuổi khác như: NSND Kim Xuân Quách Ngọc Ngoan, Trung Dân, Ma Ran Đô, La Thành...

Phương Anh Đào rạng rỡ tại buổi giới thiệu phim "Báu vật trời cho" hôm 16/1 ở TPHCM (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong khi đó, Mùi phở mang đến câu chuyện xoay quanh xung đột thế hệ và hành trình giữ nghề, giữ nếp nhà thông qua chất liệu ẩm thực quen thuộc. Phở trong phim không chỉ là món ăn mà trở thành biểu tượng của ký ức, truyền thống và những giá trị gia đình trước sự thay đổi của thời cuộc.

Bộ phim gây chú ý khi có sự tham gia lần đầu của nghệ sĩ Xuân Hinh trong một dự án điện ảnh, cùng sự góp mặt của "kiều nữ làng hài" Thu Trang.

"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh bên nghệ sĩ Thu Trang tại hậu trường "Mùi phở" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Với Nhà ba tôi một phòng, đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Trường Giang sau 5 năm im ắng trên màn ảnh. Ở bộ phim này, Trường Giang đảm nhận cùng lúc 3 vai trò, bao gồm đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên.

Phim xoay quanh Thạch (Trường Giang), người cha sống cùng con gái An (Minh Anh) trong căn hộ chật hẹp giữa trung tâm thành phố, hằng ngày mưu sinh bằng nghề làm mắm.

Cha con ông Thạch xảy ra nhiều rạn nứt, bắt nguồn từ những bất đồng, khác biệt trong cách nghĩ, lối sống giữa hai thế hệ. Từ đây, phim mang thông điệp về sự lắng nghe và thấu hiểu trong gia đình Việt hiện đại.

Trấn Thành mạo hiểm, "ngôi vương" phòng vé lung lay?

Trong nhiều mùa phim Tết trước, Trấn Thành luôn là tên tuổi tạo nên áp lực lớn với các đối thủ còn lại khi liên tục tạo nên những kỷ lục bứt phá doanh thu.

Tuy nhiên, mùa phim Tết này, nhiều khán giả đang nghi ngờ về chất lượng phim của Trấn Thành, khi anh chọn "diễn viên tay ngang" đóng Thỏ ơi!, cùng thời gian sản xuất gấp gáp.

Ngoài ra, giới chuyên gia cũng nhận định, bức tranh thị trường đang cho thấy một sự thay đổi đáng kể, nơi các ứng cử viên có chất lượng đồng đều, hứa hẹn cuộc cạnh tranh sòng phẳng, khốc liệt dịp Tết Nguyên đán.

"Báu vật trời cho" và "Mùi phở" là 2 đối thủ nặng ký của Trấn Thành (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chuyên gia Nguyễn Phong Việt cho rằng hiện nay quyền lực phòng vé của Trấn Thành không còn mang tính áp đảo tuyệt đối sau bước thụt lùi với Bộ tứ báo thủ của Tết 2025.

Hiện tại, Thỏ ơi! của Trấn Thành chưa thể hiện được nhiều sự lấn át về nội dung, sức hấp dẫn về dàn diễn viên so với các phim còn lại. Do đó, rất có thể năm nay, Trấn Thành khó có thể giữ vị thế "một mình một ngựa".

"Về mặt nhận diện thương hiệu, tên tuổi của 3 ê-kíp phim còn lại không quá lép vế so với Trấn Thành. Trường Giang là một gương mặt được nhiều khán giả biết đến. Phim Mùi phở với Xuân Hinh, Thu Trang đang có chiến lược cân bằng 2 thị trường miền Nam và miền Bắc. Bộ đôi Tuấn Trần và Phương Anh Đào cũng là 2 diễn viên có thực lực, gắn với nhiều phim doanh thu trăm tỷ", chuyên gia đánh giá.

Theo ông Việt, với trung bình khoảng 8.000 suất chiếu mỗi ngày trên toàn quốc, khả năng một bộ phim Tết độc chiếm tới 5.000-6.000 suất chiếu/ngày như trước đây là điều gần như không thể. Trong bối cảnh cùng lúc có 4 phim Tết có chất lượng đồng đều cùng ra rạp, “miếng bánh” suất chiếu chắc chắn sẽ bị chia nhỏ.

"So với các mùa Tết trước, chất lượng và mức độ đầu tư của 4 bộ phim năm nay được đánh giá là tương đối đồng đều, không có tình trạng "phim tốt, phim tệ". Chính vì vậy, tôi cho rằng rất khó để xuất hiện một phim vươn lên đạt mốc 400-500 tỷ đồng doanh thu trong mùa Tết năm nay.

Thay vào đó, sức chiếu và doanh thu sẽ được phân bổ khá đều. Cả bốn phim đều có cơ hội thắng, trong đó Trấn Thành có thể nhỉnh hơn, nhưng khả năng cao là không phim nào đủ điều kiện để tạo ra cú đột biến", chuyên gia dự đoán.

Về phía đạo diễn Trấn Thành, anh cũng phản hồi băn khoăn của truyền thông về đường đua phim Tết cũng như áp lực doanh thu. Theo đó, Trấn Thành khẳng định anh muốn tạo cơ hội cho gương mặt mới, đồng thời không đặt nặng áp lực, so sánh bản thân với những nhà làm phim khác hoặc với chính anh ở những phim trước.

"Phim Tết như hội chợ, khán giả sẽ chọn điều gì phù hợp với gu thưởng thức của họ. Tôi chỉ cần làm tốt vai trò của mình, phim không thua lỗ là tôi thấy thành công rồi", đạo diễn chia sẻ tại họp báo hôm 21/1.

Màn đối đầu giữa Trấn Thành và Trường Giang cũng là điểm nhấn của mùa phim Tết năm nay (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trước câu hỏi của phóng viên Dân trí về gu thưởng thức phim Tết của số đông khán giả Việt, chuyên gia Nguyễn Phong Việt nhìn nhận, Tết là dịp đoàn viên, do đó những câu chuyện gắn với tình thân vẫn là nội dung dễ tiếp cận đại chúng. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ tồn tại nếu câu chuyện đủ hay và đủ chạm cảm xúc của khán giả.

"Đề tài của 4 phim Tết năm nay khá đa dạng, khiến khán giả có thêm nhiều lựa chọn. Với 4 màu sắc tương đối khác biệt, tôi cho rằng đến thời điểm này chúng ta chưa nhận diện được phim nào sẽ hợp thị hiếu người xem nhất.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy không phải cứ làm phim gia đình là chắc chắn thắng doanh thu phim Tết. Có những tác phẩm được đầu tư kỹ lưỡng về bối cảnh, hình ảnh, diễn xuất nhưng thất bại vì câu chuyện không mới, không tạo được sự đồng cảm rộng rãi", chuyên gia nhìn nhận.

Dù khó xuất hiện phim đạt doanh thu đột phá, “độc chiếm” phòng vé mùa Tết 2026, các chuyên gia vẫn cho rằng tổng doanh thu phim Tết năm nay nhiều khả năng sẽ cao hơn năm trước. Nguyên nhân đến từ số lượng phim nhiều hơn, mức đầu tư cao hơn và tâm lý chi tiêu cho giải trí dịp đầu năm của người tiêu dùng.

Nhìn tổng thể, phim Tết 2026 được dự đoán không phải là mùa của những tác phẩm tạo đột biến, mà là đường đua gay cấn khi 4 tác phẩm cân bằng về đề tài, về cơ hội doanh thu và về vị thế giữa các nhà làm phim, tạo tín hiệu tích cực cho thị trường.

"Khi không còn một cái tên duy nhất đủ sức áp đảo, khán giả sẽ là người quyết định rõ ràng nhất. Và cuối cùng, người hưởng lợi lớn nhất vẫn là khán giả", ông Nguyễn Phong Việt nhấn mạnh.