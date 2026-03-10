Tổ ấm trong khuôn viên 1.000m2 của Hòa Minzy và chồng quân nhân

Gần đây, ca sĩ Hòa Minzy công khai chuyện tình cảm, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Vị hôn phu của cô là Đại úy Văn Cương, sinh năm 1995, xuất thân nông dân. Nữ ca sĩ cho biết chồng và gia đình nhà trai đã qua hỏi cưới cô khi ông nội cô còn sống.

Về phía Đại úy Văn Cương, anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi có Hòa Minzy làm vợ, bố mẹ vui mừng khi có cô làm con dâu. Anh hứa sẽ phấn đấu vì tương lai của hai người và các con.

Chuyện tình yêu của Hòa Minzy và Đại úy Văn Cương nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Trong những hình ảnh Hòa Minzy chia sẻ, khán giả cũng thích thú khi nhận ra không gian nơi cô và chồng quân nhân chăm sóc bé Bo là biệt thự tại quê nhà Bắc Ninh của nữ ca sĩ.

Căn biệt thự này được Hòa Minzy tài trợ kinh phí xây cho bố mẹ vào năm 2021. Ngôi nhà nằm tại khu phố Lạc Xá, phường Quế Võ, Bắc Ninh. Công trình có thiết kế theo dạng chữ L, nằm trong khuôn viên rộng 1.000m2.

Dịp Tết 2022, Hòa Minzy lần đầu hé lộ một góc căn biệt thự bề thế trong bức ảnh sum họp cùng gia đình, họ hàng.

Chốn đi về của Hòa Minzy được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, có gam màu trắng làm chủ đạo. Trước hiên nhà, nữ ca sĩ và gia đình trang trí nhiều tiểu cảnh hòn non bộ, cây cảnh để không gian sống có điểm nhấn và thêm phần thoáng đãng.

Gia đình nữ ca sĩ trồng nhiều loại rau củ trong vườn nhà.

Bên trong căn biệt thự, Hòa Minzy bày trí nhiều nội thất bằng gỗ đắt tiền. Không gian phòng khách có trần cao, gồm hệ thống đèn âm trần kết hợp họa tiết trang trí, tạo cảm giác sang trọng, bế thế cho khu vực trung tâm căn nhà.

Dịp Tết Bính Ngọ, gia đình giọng ca Bắc Bling trang trí cành đào huyền rực rỡ cùng nhiều chậu quất, hoa tươi. Bộ sofa da màu nâu với thiết kế cổ điển được đặt đối xứng hai bên, ở giữa là bàn trà mặt đá bày mâm hoa quả và đồ trang trí.

Các bức tranh treo tường, rèm cửa màu trung tính cùng những vật dụng trang trí nhỏ được bố trí hài hòa trong không gian sống của Hòa Minzy. Tổng thể nội thất trong căn biệt thự hướng đến sự ấm áp, gần gũi, phù hợp với không gian sum họp của gia đình.

Trong bức ảnh chia sẻ khoảnh khắc đời thường khi chồng quân nhân bế bé Bo, Hòa Minzy cũng hé lộ một góc căn bếp nhìn từ phòng khách.

Góc bếp trong biệt thự của Hòa Minzy được thiết kế theo phong cách hiện đại, với tông màu nâu kết hợp đèn vàng tạo cảm giác ấm cúng. Hệ tủ bếp gắn tường cùng các thiết bị gia dụng được bố trí gọn gàng, tạo không gian sinh hoạt tiện nghi cho gia đình.

Phút vui đùa ấm áp của Đại úy Văn Cương bên bé Bo tại phòng ngủ. Phòng ngủ được thiết kế với tông màu sáng làm chủ đạo, sử dụng rèm cửa màu hồng nhạt kết hợp cùng ga giường cùng tông, tạo cảm giác mềm mại và thư giãn. Trong phòng còn bố trí bàn trang điểm với gương, ghế bọc nệm theo phong cách cổ điển.

Những năm qua, Hòa Minzy giữ thói quen diện áo dài truyền thống, chụp ảnh trước hiên nhà mỗi dịp Tết đến.

Hôm mùng 5 Tết Bính Ngọ, gia đình Hoa Dâm Bụt của Hòa Minzy, Đức Phúc và Erik cũng sum vầy, chụp hình kỷ niệm tại biệt thự ở Bắc Ninh.

Từ khi nên duyên cùng chồng quân nhân, Hòa Minzy chủ yếu sống tại miền Bắc. Ngoài căn nhà ở Bắc Ninh, Hòa Minzy còn sở hữu nhiều bất động sản khác. Nữ ca sĩ từng rao bán hai căn hộ cao cấp tại TPHCM và Hà Nội, mỗi căn có giá khoảng 7-8 tỷ đồng. Ngoài ra, cô còn sở hữu một căn villa tại Đà Lạt, nơi kết hợp làm địa điểm nghỉ dưỡng và kinh doanh.

Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh. Cô là Quán quân của chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Sau hơn 10 năm hoạt động âm nhạc, nữ ca sĩ ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Nếu mai này xa nhau, Thị Mầu... Năm 2025, ca khúc Bắc Bling gây chú ý trên mạng xã hội, giúp Hòa Minzy nhận nhiều giải thưởng và tiếp tục khẳng định sức hút trong làng nhạc Việt.

Ảnh: Facebook nhân vật