“Gã đểu” Anh Tuấn: Thu nhập của tôi chỉ đủ sống, vẫn vay tiền ngân hàng

Diễn viên Anh Tuấn hẹn phóng viên Dân trí tại một quán cà phê trên phố cổ Hà Nội.

Làm TikTok là để kiếm tiền nuôi các con

Giữa một ông chủ quán bánh canh ghẹ, TikToker triệu view và “gã đểu màn ảnh”, anh Anh Tuấn muốn khán giả gọi mình với danh xưng nào nhất?

- Tôi không quan trọng danh xưng nào cả, gọi gì cũng được, miễn là khán giả còn nhớ đến mình.

Về diễn xuất, tôi vẫn tham gia các dự án của VTV và hiện tại cũng quay một bộ phim, dự kiến lên sóng trong thời gian tới.

Bật mí một chút là ở tác phẩm này, tôi lần đầu đóng chung với vợ (NSƯT Nguyệt Hằng - PV) và chúng tôi vào vai vợ chồng trên phim luôn.

Ngoài ra, trong suốt năm 2025 vừa qua, kênh TikTok của vợ chồng tôi đã được mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình. Đó cũng là một thành công của vợ chồng Tuấn - Hằng, cả về mặt hình ảnh lẫn hiệu quả kinh tế.

Còn trong lĩnh vực kinh doanh, sau 11 năm duy trì một cửa hàng bánh canh ghẹ, năm nay, tôi cùng anh Vĩnh Xương quyết định mở rộng thương hiệu sang các tỉnh thành lân cận. Mới đây nhất là cơ sở tại Thái Nguyên, đã khai trương và đi vào hoạt động được hơn 1 tuần.

Nam diễn viên chia sẻ về hôn nhân, công việc diễn xuất và kinh doanh.

Anh Tuấn vốn là người trầm tính, không quá quảng giao. Vậy điều gì hay ai khéo “dụ” khiến anh quyết định cùng vợ làm TikTok?

- Thực ra, mục đích đầu tiên của tôi khi làm TikTok vẫn là để kiếm tiền nuôi các con thôi.

Tôi vốn không phải người kín tiếng, chỉ là không quá mạnh dạn trong các cuộc giao lưu đông người, hoặc với những người mới quen. Còn những ai đã quen rồi hay anh em, bạn bè thân thiết, bản thân vẫn rất hoạt bát và quảng giao.

Anh vừa nói làm TikTok quan trọng vẫn là để kiếm tiền nuôi sống gia đình, các con. Điều đó có nghĩa là từ khi lập kênh, vợ chồng anh đã có một khoản thu nhập rất khá?

- Việc xây dựng kênh TikTok không phải tự nhiên mà có thể làm được như vậy. Chúng tôi hợp tác với một công ty và có ê-kíp đứng phía sau hỗ trợ từ khâu ý tưởng đến sản xuất nội dung.

Từ khi làm TikTok, ít nhất tiền đi chợ hàng ngày không còn phải lo nữa (cười).

Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là cái duyên của người nghệ sĩ. Khi bắt tay vào làm và đọc những bình luận của khán giả, tôi mới cảm nhận rõ sự quan tâm, yêu mến mà mọi người dành cho vợ chồng Tuấn - Hằng qua từng video.

Những nội dung chúng tôi thực hiện chủ yếu mang đến năng lượng tích cực cho người xem. Qua đó, khán giả cũng phần nào thấy được đời sống của một gia đình, cách vợ chồng ứng xử với nhau hay cách chúng tôi gần gũi với con cái.

Vì phần lớn video xoay quanh chuyện nấu ăn nên không khí gia đình cũng được thể hiện khá rõ nét.

Hiện nay có rất nhiều nghệ sĩ làm TikTok để đưa hình ảnh đến gần hơn với công chúng. Anh có bao giờ cảm thấy áp lực về việc phải cạnh tranh hay lo lắng về vấn đề sáng tạo nội dung?

- Mỗi người đều có điểm mạnh, sở trường và cách thể hiện riêng. Với tôi hay nhiều nghệ sĩ khác khi làm TikTok, điều quan trọng nhất vẫn là mang đến năng lượng tích cực cho khán giả.

Khi một clip khiến người xem cảm thấy thích thú, thấy vui hoặc thấy yêu đời hơn, đó đã là thành công của người nghệ sĩ.

Trong nhiều video trên TikTok, khán giả thấy Anh Tuấn thường vào vai người chồng có phần sợ vợ, nhiều lúc còn bị chị Nguyệt Hằng bắt nạt rất hài hước. Đó có phải là hình ảnh phản ánh một phần con người anh ngoài đời?”

- Đó chủ yếu là nội dung được xây dựng cho các video. Thực ra gọi là “sợ” cũng được, nhưng đúng hơn là “nể”. Với vợ, người đàn ông lúc nào cũng nên có sự nể trọng nhất định (cười).

Chúng tôi đã sống với nhau 30 năm. Trong một mối quan hệ vợ chồng, đôi khi sợ, nể, nhịn và đồng hành lại có ý nghĩa gần như nhau.

Theo tôi, một gia đình hạnh phúc là khi vợ chồng biết dung hòa giữa sự thấu hiểu, nhường nhịn và tôn trọng lẫn nhau. Bởi không ai là hoàn hảo, “nhân vô thập toàn”. Như vậy, cuộc sống cũng sẽ nhẹ nhàng, thanh thản hơn.

Bản thân luôn ngại những tình huống căng thẳng giữa vợ chồng, khi không hiểu rồi dẫn đến cãi vã. Cuộc sống vốn đã có quá nhiều áp lực, nên tốt nhất đừng để những chuyện “chiến tranh” trong gia đình khiến mình thêm nặng lòng.

Thường đảm nhận vai đểu trên phim, nhưng ngoài đời, Anh Tuấn là người thân thiện và vui tính.

Tuổi ngoài 50, tình yêu đã chuyển thành tình nghĩa

Ba thập kỷ chung sống, vợ chồng Anh Tuấn - Nguyệt Hằng chưa từng xảy ra "chiến tranh lạnh"?

- Có chứ, lúc trẻ, một tuần cãi nhau vài trận là chuyện bình thường, nhưng chính những lần va chạm ấy lại giúp vợ chồng hiểu nhau hơn.

10 năm đầu tiên cãi nhau rất nhiều, 10 năm tiếp theo bớt đi, và 10 năm trở lại đây thì gần như không còn nữa.

Nhiều người ví hôn nhân có lúc như thơ, khi lại giống văn xuôi. Nếu phải dùng một cách gọi để nói về cuộc hôn nhân của mình với chị Nguyệt Hằng, anh sẽ gọi đó là gì?

- Tôi không phải là người mơ mộng. Mọi sự quan tâm của tôi đối với cuộc sống chỉ đơn giản là làm sao để bình an và nhẹ nhàng nhất có thể.

Tôi không đưa nghệ thuật vào cuộc sống đời thực. Miễn sao các con tôi có đủ thịt, rau ăn hàng ngày, vợ chồng không cãi vã là đủ. Hai người cùng được làm những điều mình thích: Vợ tôi thì đam mê dạy học, truyền lửa cho học sinh; còn tôi có những thú vui riêng như nuôi chim, câu cá.

Khi mọi người được thỏa mãn những cái riêng và giữ được sự hòa hợp trong cái chung, đó chính là sự ổn định.

Diễn viên Anh Tuấn và vợ - NSƯT Nguyệt Hằng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Anh Tuấn, tình yêu ở tuổi ngoài 50 có gì khác? Dịp 8/3, hay lễ, Tết anh có thói quen làm điều gì đặc biệt cho vợ?

- Ở tuổi này, vợ chồng tôi nghĩ nhiều hơn đến con cái. Thời gian dành cho bản thân không còn nhiều nữa, cũng đã đi qua 2/3 cuộc đời rồi nên điều quan trọng nhất vẫn là gia đình.

Mọi người hay nói về tình yêu “đầu bạc răng long”, nhưng theo tôi, ở giai đoạn này tình yêu đã chuyển thành tình nghĩa. Thỉnh thoảng, vợ chồng tôi vẫn “trốn” các con đi xem phim hay đi đâu đó cho khuây khỏa, vậy thôi.

Thực ra, từ trước đến nay tôi không có thói quen làm điều gì đặc biệt cả. Có lẽ trong sâu thẳm, phụ nữ cũng chạnh lòng đôi chút, nhưng sau hơn 30 năm sống với nhau thì chắc vợ tôi cũng quen rồi (cười).

Tôi vốn không phải người lãng mạn. Cuộc sống của tôi khá thực tế, chỉ cần gia đình đủ cơm ăn áo mặc, mọi người bình yên bên nhau là thấy yên lòng rồi.

Sau 30 năm chung sống, có công việc kinh doanh thuận lợi và kênh TikTok cho thu nhập tốt, anh có thể chia sẻ về gia tài hiện tại của mình?

- Sau 30 năm kết hôn, 15 năm đầu vợ chồng tôi phải đi thuê nhà, khoảng 5 năm sau đó, nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ hai bên, mua được một căn nhà nhỏ ở Đội Cấn.

Một thời gian sau, chúng tôi bán căn nhà ấy để mua chung cư và bắt đầu vay ngân hàng. Thêm 5 năm nữa, cả hai lại bán chung cư để mua một căn nhà mặt đất bên Long Biên và tiếp tục vay tiền ngân hàng.

Đến giờ, chỉ cần có một căn nhà ổn định đã là hạnh phúc rồi. Tôi vay ngân hàng thời hạn 30 năm, năm nay hơn 50 tuổi, tính ra phải đến 80 tuổi tôi mới trả hết nợ (cười).

Trong đời sống gia đình, anh nhìn nhận thế nào về chuyện tiền bạc, tích lũy và sự đủ đầy ở thời điểm hiện tại? Vợ chồng anh lo khoản tiết kiệm, tích lũy nào cho tuổi già?

- Thú thật, từ khi cưới nhau tới nay vợ chồng tôi gần như không có khoản tích lũy, tiết kiệm nào. Làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, chủ yếu vừa đủ cho cuộc sống. Nếu có dư một chút thì hai vợ chồng lại dành cho những chuyến đi chơi.

Có lẽ do đặc thù nghề nghiệp nên giới nghệ sĩ như chúng tôi cũng ít khi quá đặt nặng chuyện tiết kiệm hay tích lũy.

Trong gia đình, tài khoản của ai người đó giữ, tự quản lý, tôi cũng không giao hết tiền cho vợ. Thu nhập của tôi nhìn chung chỉ ở mức đủ sống, bản thân cũng không quá để ý con số cụ thể là bao nhiêu.

Không sợ "hết chiêu" khi vào vai đểu

Nhiều người nói Anh Tuấn bận làm giàu nên bây giờ làm phim chỉ là cho vui?

- Ai cũng phải kinh doanh thôi, còn làm giàu được hay không thì chưa biết. Ít nhất nó cũng mang lại thêm một nguồn thu nhập để cuộc sống tốt hơn.

Với tôi, làm phim là đam mê nhưng cũng là công việc để kiếm sống; làm TikTok cũng vậy. Chúng tôi được đào tạo làm diễn viên, ngoài diễn xuất thì cũng không có nhiều lựa chọn khác.

Với tôi, nghiệp diễn vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Kinh doanh chỉ đứng sau. Thú thật, khi kinh tế ổn định hơn, mình cũng có điều kiện đầu tư cho vai diễn.

Chẳng hạn, với vai đại gia vừa đóng, tôi đã tự bỏ tiền mua phục trang, đạo cụ như vàng, kim cương để nhân vật có ngoại hình thuyết phục hơn. Trước đây, nếu nhận những vai như vậy, tôi chỉ có thể cố gắng xây dựng hình ảnh ở một mức độ nhất định.

Trong kinh doanh, tôi từng mở khoảng 7-8 cửa hàng. Có mô hình thành công nhưng cũng có 5-6 cái thất bại. Ai cũng mong muốn giàu có, nhưng quan điểm của tôi là cuộc sống chỉ cần vừa vặn, ở mức trung bình thôi cũng đã thấy thoải mái rồi.

Anh Tuấn: "Với tôi, một vai chỉ cần tạo dấu ấn trong 1 phút đã là thành công".

Sau hàng loạt vai diễn "gã đểu màn ảnh”, Anh Tuấn có lo mình "hết chiêu" để làm mới dạng nhân vật này?

- Tôi quan niệm mình mạnh cái gì thì làm cái đó. Đạo diễn giao vai gì là tôi nhận. Sắp tới, VTV sẽ phát sóng một bộ phim mới, khi xem khán giả sẽ thấy “đểu” lần này của tôi như thế nào.

Bản thân không lo mình hết chiêu, vì rất thích diễn và luôn muốn tạo ấn tượng.

Với tôi, một vai chỉ cần tạo dấu ấn trong 1 phút đã là thành công, không nhất thiết phải xuất hiện quá nhiều.

Từ trước đến nay, tôi hầu như không từ chối vai diễn nào, trừ khi quá bận. Bản thân cũng muốn thử những dạng nhân vật khác, nhưng khổ nỗi các đạo diễn chưa bao giờ mời tôi đóng người tốt (cười).

Là một người nghệ sĩ, người ta thường rất chú trọng giữ gìn hình ảnh. Còn với Anh Tuấn, người ta vẫn thấy anh dắt xe cho khách, bưng bê, dọn dẹp. Cái "tôi" nghệ sĩ và cái "tôi" ông chủ quán đấu tranh với nhau như thế nào?

- Nói “ông chủ” nghe hơi cao sang, thực ra tôi chỉ là người đầu tư và đứng ra quản lý quán. Như đợt khai trương ở Thái Nguyên vừa rồi, lúc thiếu nhân viên tôi có thể làm mọi việc, từ dọn bát bẩn, dắt xe cho khách đến chan nước dùng vào bát bánh canh.

Nếu cứ giữ suy nghĩ mình là người nổi tiếng rồi ngại làm những việc như vậy thì chắc chắn không thể kinh doanh được. Tôi không mang cái tôi nghệ sĩ vào công việc. Nhiều khách nhận ra tôi là diễn viên, bản thân vẫn đùa: “Tôi là diễn viên, nhưng lúc này đang là… nhân viên”.

Kiếm tiền bằng lao động chân chính thì không có gì phải chạnh lòng hay xấu hổ. Tôi biết vị trí của mình ở đâu, khi đóng phim và khi phục vụ là 2 con người khác nhau.

Cảm ơn diễn viên Anh Tuấn vì những chia sẻ!

Anh Tuấn tên thật là Phạm Anh Tuấn, là gương mặt quen thuộc với khán giả trên màn ảnh nhỏ qua các vai diễn đểu, phản diện của những bộ phim truyền hình:Những ngọn nến trong đêm, 12A và 4H, Nhà có nhiều cửa sổ, Hương vị tình thân, Đấu trí... Anh Tuấn kết hôn với Nguyệt Hằng và có 4 người con. Sau hơn 30 năm bên nhau, cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm mới có cuộc sống viên mãn, bình yên...

Ảnh: Nguyễn Hà Nam