Phương Anh Đào nói gì khi đụng độ Trấn Thành trong mùa phim Tết 2026?

Chiều 16/1, ê-kíp phim Báu vật trời cho tổ chức buổi ra mắt tại TPHCM, có sự tham gia của đạo diễn Lê Thanh Sơn cùng dàn diễn viên: Trung Dân, Phương Anh Đào, Khương Lê, Hưng Nguyễn, Thư Đan...

Các diễn viên Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan vắng mặt vì lịch trình cá nhân.

Ê-kíp phim "Báu vật trời cho" tại buổi ra mắt dự án (Ảnh: Bích Phương).

Báu vật trời cho xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào), một người mẹ đơn thân mang quá khứ phức tạp, có con nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng. Trong chuyến đi biển để trốn chạy quá khứ, cô và con trai chạm mặt Hồng (Tuấn Trần) - chàng trai làng chài phóng khoáng. Cuộc gặp gỡ tình cờ kéo ba con người xa lạ vào loạt tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng, khi mọi thứ vượt ngoài kế hoạch.

Bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Phương Anh Đào sau 2 năm kể từ Mai (Trấn Thành đạo diễn). Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự mong chờ khi cô tái hợp cùng Tuấn Trần trong tác phẩm của đạo diễn Lê Thanh Sơn.

Phương Anh Đào chia sẻ về vai diễn trong phim "Báu vật trời cho" (Video: Bích Phương).

Trước ý kiến cho rằng tên tuổi Phương Anh Đào và Tuấn Trần từng gắn với Trấn Thành nhưng sắp tới lại "đối đầu" với nam đạo diễn, Phương Anh Đào nói cô luôn biết ơn bệ phóng từ Mai, song hiện tại cô muốn mang đến hình ảnh táo bạo, bất ngờ hơn ở Báu vật trời cho.

"Thị trường điện ảnh rất rộng lớn, khán giả ngày nay có nhiều lựa chọn để tìm những cảm xúc khác nhau ở những bộ phim khác nhau.

Nhờ phim Mai và anh Trấn Thành, chúng tôi đã nhận được những điều tuyệt vời, được xuất hiện lộng lẫy và nhận nhiều tình yêu thương từ khán giả. Ở mùa phim Tết này, tôi hy vọng sẽ mang đến những điều bất ngờ, thú vị hơn dành tặng mọi người", Phương Anh Đào chia sẻ.

Phương Anh Đào gây chú ý khi trở lại màn ảnh sau 2 năm (Ảnh: Bích Phương).

Nữ diễn viên cho biết, trước khi ghi hình Báu vật trời cho, cô và Tuấn Trần đã thảo luận kỹ lưỡng cùng đạo diễn và ê-kíp. Hai diễn viên mong muốn lần tái hợp màn ảnh này, họ tạo nên cặp đôi nhân vật khác hoàn toàn so với phim trước đó.

"Khi mọi người xem bộ phim, ngay từ phần mở đầu, mọi người sẽ thấy tôi và Tuấn Trần đã sống trong câu chuyện hoàn toàn mới. Hành trình của nhân vật Ngọc khiến tôi rất cảm động. Tôi thấy may mắn khi được tham gia một bộ phim có nhiều ý nghĩa về nội dung như vậy", Phương Anh Đào nói.

Giải thích về lý do kén chọn kịch bản và ít xuất hiện những năm gần đây, Phương Anh Đào cho biết, mỗi lần nhận được những lời mời, cô đều cân nhắc kỹ lưỡng vì không muốn lặp lại hình ảnh, nhân vật mình từng đóng.

"Tôi biết ơn những lời mời, nhưng khi tôi thấy nhân vật cho tôi cảm xúc quen thuộc mà tôi đã thể hiện ở một phim cũ nào đó, thì tôi không thể nhận lời. Là diễn viên, tôi luôn muốn mang đến điều hấp dẫn, mới lạ, ngày càng táo bạo hơn. Có thể là những vai diễn có chiều sâu, sự giằng xé, cũng có thể là vai diễn có sự điên rồ", Phương Anh Đào bộc bạch.

Về phía đạo diễn Lê Thanh Sơn, anh nhận được câu hỏi về những áp lực khi lần đầu gia nhập đường đua phim Tết, cạnh tranh với những gương mặt có kinh nghiệm như Trấn Thành, Thu Trang...

Đạo diễn Lê Thanh Sơn phản hồi: "Tôi là tân binh nên tất nhiên có những áp lực. Nhưng những sự lo lắng đó đã chấm dứt từ lúc tôi quyết định tham gia đường đua này. Áp lực đó trở thành sự phấn khích khi tôi được đồng hành cùng những đồng nghiệp tài năng để chinh phục sự yêu thương của khán giả".

Nam đạo diễn cho biết thêm, Báu vật trời cho không chỉ hấp dẫn bởi bộ đôi diễn viên chính Phương Anh Đào - Tuấn Trần, mà cốt truyện, nội dung phim mới là ngôi sao sáng nhất để lôi kéo khán giả ra rạp.

Báu vật trời cho dự kiến ra rạp mùng 1 Tết Bính Ngọ (tức ngày 17/2).