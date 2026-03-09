Siêu mẫu huyền thoại liên tục bị gọi tên trong Hồ sơ Epstein là ai?

Hồ sơ Epstein hé lộ mối quan hệ giữa Naomi Campbell và tỷ phú ấu dâm

Theo các tài liệu được công bố, Naomi Campbell được cho là đã nhiều lần mời Jeffrey Epstein tham dự các sự kiện thời trang cao cấp, trong đó có bữa tiệc sinh nhật lần thứ 40 của cô tổ chức tại Cannes (Pháp).

Hồ sơ cũng ghi nhận hàng loạt tin nhắn và ghi chú nội bộ cho thấy hai bên từng liên lạc qua điện thoại trong nhiều năm, đồng thời có những trao đổi liên quan đến việc sử dụng máy bay riêng của Epstein. Đáng chú ý, các liên hệ này diễn ra cả trước và sau thời điểm Epstein nhận tội trong vụ án tình dục tại bang Florida (Mỹ) năm 2008.

Naomi Campbell (trái) được gọi tên trong Hồ sơ Epstein (Ảnh: News).

Một số nội dung trao đổi giữa hai người được cho là liên quan đến công việc trong ngành thời trang. Chẳng hạn, trong một tin nhắn năm 2005, Naomi Campbell đề nghị Epstein xem qua bộ sưu tập đồ bơi mà cô dự định giới thiệu với thương hiệu nội y nổi tiếng Victoria's Secret.

Đến năm 2010, trợ lý của Epstein còn sắp xếp cho Campbell cùng bạn trai khi đó gặp nữ doanh nhân bán lẻ Linda Wachner tại nhà riêng của Epstein ở New York (Mỹ).

Từ khoảng năm 2010, các tài liệu cho thấy mối liên hệ giữa Naomi Campbell và Epstein dường như mang tính cá nhân nhiều hơn. Epstein được mời tham dự một số sự kiện liên quan đến siêu mẫu, bao gồm tiệc sinh nhật tại Cannes do bạn trai cũ của cô - tỷ phú Nga Vladislav Doronin - tổ chức, một sự kiện gây quỹ thời trang và buổi tri ân của nhà mốt Dolce & Gabbana dành cho cô tại Paris (Pháp).

Hồ sơ cũng ghi nhận các liên lạc giữa hai người kéo dài từ năm 2003 đến 2016, với nhiều ghi chú lịch trình và thư từ nội bộ của trợ lý Epstein.

Naomi Campbell (phải) và Ghislaine Maxwell - cộng sự thân cận lâu năm của Jeffrey Epstein (Ảnh: Getty).

Tên Naomi Campbell còn xuất hiện trong lời khai của một số phụ nữ tự nhận là nạn nhân của Epstein. Tuy nhiên, các tài liệu được công bố chủ yếu là ghi chú và thông tin liên lạc, không phải kết luận pháp lý về hành vi sai phạm của cô. Bộ Tư pháp Mỹ khi công bố hồ sơ cũng nhấn mạnh rằng việc một cá nhân được nhắc tên trong tài liệu không đồng nghĩa với việc họ bị xác nhận có liên quan đến các hành vi phạm tội.

Trước đó, Naomi Campbell từng công khai lên án hành vi của Epstein là “không thể bào chữa” và khẳng định cô đứng về phía các nạn nhân. Đại diện của siêu mẫu cũng không đưa ra bình luận về những tài liệu mới được công bố.

Vụ việc liên quan đến Jeffrey Epstein - tỷ phú tài chính Mỹ bị cáo buộc điều hành mạng lưới lạm dụng và buôn bán tình dục trẻ vị thành niên trong nhiều năm trước khi qua đời trong trại giam New York năm 2019 - đã kéo theo tên tuổi của nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí và kinh doanh, trong đó có các nghệ sĩ như Mick Jagger và Michael Jackson.

Dù phần lớn những người được nhắc đến đều không bị kết luận vi phạm pháp luật, việc xuất hiện trong các hồ sơ này vẫn gây ảnh hưởng đáng kể tới hình ảnh và đời sống cá nhân của họ.

“Báo đen” đình đám của làng mốt thế giới

Naomi Campbell (SN 1970) lớn lên trong một gia đình bình thường tại London (Anh). Cô được xem là một trong những siêu mẫu vĩ đại và có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử ngành công nghiệp thời trang thế giới.

Naomi Campbell được mệnh danh là "báo đen" đình đám của làng thời trang thế giới (Ảnh: News).

Naomi bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ rất sớm khi mới 15 tuổi, sau khi được một người săn tìm tài năng phát hiện khi đang dạo chơi tại London. Nhờ vẻ đẹp sắc sảo, làn da nâu khỏe khoắn cùng phong thái tự tin và mạnh mẽ, Naomi nhanh chóng gây chú ý trong giới thời trang quốc tế.

Chỉ trong thời gian ngắn, siêu mẫu sinh năm 1970 đã xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí danh tiếng và trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn lớn. Năm 1988, Naomi Campbell đi vào lịch sử khi trở thành người mẫu da màu đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue phiên bản Pháp, một cột mốc quan trọng góp phần phá vỡ những rào cản về sắc tộc trong ngành thời trang vốn bị cho là khắt khe và bảo thủ.

Trong thập niên 1990, Naomi Campbell đạt đến đỉnh cao sự nghiệp khi trở thành một trong những “siêu mẫu huyền thoại” của thế giới cùng với các tên tuổi nổi bật như Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda Evangelista và Christy Turlington. Họ được truyền thông gọi là “thế hệ siêu mẫu vàng”, những người đã đưa nghề người mẫu lên tầm cao mới, trở thành các biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu.

Naomi Campbell có ảnh hưởng lớn tới làng thời trang thế giới suốt 30 năm (Ảnh: Vogue).

Naomi Campbell đặc biệt nổi bật với những bước catwalk mạnh mẽ, thần thái quyền lực và khả năng làm chủ sàn diễn. Cô từng trình diễn cho hàng loạt nhà mốt danh tiếng như Versace, Chanel, Dolce & Gabbana và Yves Saint Laurent. Không chỉ là nàng thơ của nhiều nhà thiết kế, Naomi còn góp mặt trong hàng trăm chiến dịch quảng cáo và trang bìa tạp chí trên khắp thế giới.

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu lừng lẫy, Naomi Campbell còn thử sức trong nhiều lĩnh vực khác như diễn xuất, âm nhạc và truyền hình. Cô từng xuất hiện trong các bộ phim, chương trình thực tế và tham gia nhiều dự án giải trí quốc tế. Tuy nhiên, thời trang vẫn là lĩnh vực giúp Naomi khẳng định vị thế của mình.

Ngoài công việc người mẫu, Naomi Campbell còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và nhân đạo. Siêu mẫu da màu từng tổ chức nhiều sự kiện gây quỹ nhằm hỗ trợ các cộng đồng khó khăn, đặc biệt tại châu Phi, đồng thời lên tiếng về các vấn đề xã hội như bình đẳng chủng tộc trong ngành thời trang.

Siêu mẫu từng có nhiều chia sẻ đáng chú ý về nghề người mẫu và những thử thách trong ngành thời trang. Một trong những phát ngôn nổi tiếng của cô là: “Làm người mẫu không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài, đó là công việc đòi hỏi sự kỷ luật, chuyên nghiệp và niềm đam mê thật sự”.

Naomi Campbell hoạt động trong cả lĩnh vực truyền hình và tích cực với hoạt động từ thiện trong nhiều năm (Ảnh: Vogue).

Naomi Campbell cũng từng nhấn mạnh rằng thành công trong nghề không đến từ may mắn mà từ sự nỗ lực bền bỉ: “Bạn phải làm việc chăm chỉ hơn người khác để chứng minh giá trị của mình”.

Với hơn 3 thập kỷ hoạt động trong làng thời trang, cô cho rằng người mẫu không chỉ đơn thuần là trình diễn quần áo mà còn phải truyền tải tinh thần của nhà thiết kế và tạo nên cảm hứng cho khán giả. Những quan điểm này đã góp phần cho thấy sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của Naomi Campbell đối với nghề người mẫu.

Bê bối dùng tiền từ thiện đi spa, hưởng thụ cuộc sống sang chảnh

Năm 2024, siêu mẫu nổi tiếng thế giới Naomi Campbell bị cấm đứng đầu hoặc điều hành bất kỳ tổ chức từ thiện nào tại Anh và xứ Wales trong vòng 5 năm, sau cuộc điều tra liên quan đến những sai phạm trong quản lý quỹ từ thiện Fashion for Relief. Thông tin này đã gây xôn xao trong làng giải trí và thời trang quốc tế.

Fashion for Relief là quỹ từ thiện uy tín nhiều năm của Naomi Campbell (Ảnh: Getty).

Fashion for Relief được Naomi Campbell thành lập năm 2015 với mục đích gây quỹ cho các hoạt động nhân đạo thông qua các buổi trình diễn thời trang. Tuy nhiên, tổ chức này đã bị xóa khỏi danh sách các tổ chức từ thiện tại Anh vào đầu năm 2024, sau khi bị điều tra từ năm 2021.

Theo báo cáo công bố ngày 26/9 của Charity Commission for England and Wales (Ủy ban Từ thiện Anh), cơ quan này phát hiện nhiều sai phạm và bất hợp lý trong việc quản lý và giải ngân quỹ từ thiện.

Trong giai đoạn 2016-2022, Fashion for Relief quyên góp được khoảng 4,8 triệu bảng Anh (hơn 167 tỷ đồng) thông qua các sự kiện thời trang. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cho biết chỉ khoảng 8,5% số tiền này thực sự được chuyển tới các tổ chức từ thiện sau khi trừ chi phí tổ chức và các khoản phí liên quan.

Báo cáo điều tra cũng nêu ra nhiều khoản chi gây tranh cãi, như chuyến bay trị giá 16.500 USD từ London (Anh) tới Nice (Pháp) để vận chuyển tác phẩm nghệ thuật và trang sức cho một sự kiện gây quỹ tại Cannes năm 2018, hơn 10.000 USD cho kỳ nghỉ 3 đêm tại khách sạn 5 sao, gần 9.000 USD cho các liệu trình spa và nhiều chi phí lưu trú khác.

Naomi Campbell nghẹn ngào khi quỹ từ thiện của cô bị điều tra và phát hiện sai phạm (Ảnh: AP).

Trước những thông tin tiêu cực, Naomi Campbell đã bật khóc khi giải thích về vụ việc. Cô cho biết mình chỉ mới biết về kết quả điều tra và cảm thấy vô cùng lo lắng. “Tôi đang điều tra vì tôi đã giao quyền kiểm soát tổ chức từ thiện cho một luật sư. Mọi việc tôi làm và từng đồng quyên góp đều hướng đến các hoạt động từ thiện”, siêu mẫu nói.

Cuộc điều tra cũng phát hiện một người ủy thác của Naomi Campbell là Bianka Hellmich đã nhận trái phép khoảng 290.000 bảng Anh (hơn 10 tỷ đồng) từ quỹ dưới danh nghĩa phí tư vấn. Người này bị cấm tham gia quản lý tổ chức từ thiện trong 9 năm. Một người ủy thác khác là Veronica Chou cũng bị cấm hoạt động từ thiện trong 4 năm.

Ngoài việc sử dụng quỹ sai mục đích, tổ chức Fashion for Relief còn bị cáo buộc quản lý tài chính lỏng lẻo, hồ sơ thiếu minh bạch, không lưu giữ đầy đủ hóa đơn, biên lai hay biên bản các cuộc họp. Báo cáo cho biết tổ chức này không có nhân viên toàn thời gian mà giao phần lớn công việc hành chính và kế toán cho các cố vấn bên ngoài.

Sau đó, Naomi Campbell đã nộp đơn kháng cáo quyết định cấm hoạt động từ thiện, cho rằng bản thân có thể là nạn nhân của những sai phạm tài chính do người khác thực hiện. Tuy vậy, tổ chức Fashion for Relief cuối cùng vẫn bị giải thể và xóa khỏi danh sách các tổ chức từ thiện.

Sau bê bối từ thiện, Naomi Campbell tập trung vào hoạt động thời trang và chăm sóc con (Ảnh: Vogue).

Ủy ban Từ thiện Anh cho biết khoảng 344.000 bảng Anh (hơn 12 tỷ đồng) đã được thu hồi và 98.000 bảng Anh (hơn 3,4 tỷ đồng) còn lại trong quỹ được bảo vệ để chuyển cho 2 tổ chức từ thiện khác, đồng thời thanh toán các khoản nợ chưa giải quyết.

Trên thực tế, Fashion for Relief từng được xem là sáng kiến có ý nghĩa khi ra đời nhằm huy động sự chung tay của ngành thời trang cho các hoạt động nhân đạo trên toàn thế giới. Tổ chức này từng tổ chức nhiều sự kiện tại các thành phố lớn như New York, London, Cannes, Moscow, Mumbai và Dar es Salaam, tuyên bố gây quỹ hơn 15 triệu USD cho các mục đích thiện nguyện.

Bê bối này đã huỷ hoại hình ảnh và danh tiếng của siêu mẫu Naomi Campbell và trở thành vết nhơ lớn trong sự nghiệp của cô. Sau bê bối, cô vẫn tiếp tục hoạt động trong ngành thời trang và tìm cách bảo vệ danh tiếng của mình.

Những năm gần đây, Naomi Campbell tập trung nhiều hơn vào các dự án cá nhân, hoạt động người mẫu, cũng như chăm sóc gia đình. Dù hình ảnh cá nhân ít nhiều bị ảnh hưởng, Naomi Campbell vẫn được xem là một trong những siêu mẫu có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử thời trang, với sự nghiệp kéo dài hơn 3 thập kỷ.