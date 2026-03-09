Hòa Minzy phản hồi nghi vấn sinh con thứ hai, lý do hạn chế nhắc bạn trai

Mối quan hệ giữa Hòa Minzy và bạn trai quân nhân Văn Cương vẫn đang nhận được sự quan tâm từ khán giả sau khi công khai. Các bài đăng của nữ ca sĩ đều thu hút hàng chục triệu lượt xem, cùng hàng triệu lượt tương tác.

Sáng 9/3, Hòa Minzy tiếp tục chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường của bạn trai Văn Cương. Trong video, Văn Cương tỏ ra hờn dỗi vì anh ra khỏi nhà nhưng Hòa Minzy không ôm chào tạm biệt. Sau đó, anh chủ động cúi người ôm hôn cô trước khi rời đi.

Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, đoạn clip nhanh chóng thu hút gần 15 triệu lượt xem kèm nhiều bình luận tích cực dành cho cặp đôi.

Hòa Minzy chia sẻ hình ảnh Văn Cương và bé Bo tặng hoa cho cô dịp 8/3 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tuy nhiên, đi kèm video, Hòa Minzy cũng cho biết cô sẽ hạn chế chia sẻ thêm về chuyện riêng tư. Nữ ca sĩ viết: “Tôi đăng nốt cái clip, rồi không đăng gì nữa, lâu lâu chia sẻ chút cùng cả nhà cho vui chứ thấy cũng nhiều ý kiến trái chiều, đăng nhiều không hay”.

Nữ ca sĩ cũng giải thích thêm: “Thật ra chồng tôi là quân nhân nên tôi tự nghĩ phải hạn chế mọi thứ lại để anh ý tập trung công tác, bảo vệ Tổ quốc. Mấy hôm nay đăng ảnh cùng nhau cho anh thoải mái tâm lý và hiểu hơn cuộc sống của vợ.

Anh Cương thuộc đơn vị trực chiến nên lúc nào cũng phải sẵn sàng. Anh vất vả và ít thời gian bên gia đình nhưng tôi tự hào lắm. Tết vừa rồi, anh cũng trực từ 27, 28 Tết đến mùng 6, mùng 7 luôn đó. Quanh năm chỉ mong mấy ngày nghỉ phép thôi".

Chuyện tình của cặp đôi đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên cạnh câu chuyện tình cảm của cặp đôi, không ít người cũng đặt nghi vấn Hòa Minzy và Văn Cương đã có con chung nhưng giữ kín thông tin. Nguyên nhân bắt nguồn từ bài đăng trước đó của Văn Cương khi chia sẻ về mối quan hệ của cả hai.

Trong bài viết, anh bày tỏ: “Cảm ơn em vì tất cả. Anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ, làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con”.

Cụm từ “các con” nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả và làm dấy lên đồn đoán rằng cặp đôi đã có thêm em bé. Trước bình luận này, Hòa Minzy hài hước đáp lại: “Nhưng mà muốn thêm 5 con cơ, được không đồng chí ơi”.

Ngoài ra, nhiều cư dân mạng cũng “đào” lại những hình ảnh của nữ ca sĩ trong năm 2023, cho rằng cô từng để lộ dấu hiệu mang thai. Một số người nhận thấy thời điểm đó Hòa Minzy thường xuyên diện trang phục rộng, đi dép, thay vì giày cao gót quen thuộc. Một số khoảnh khắc sinh hoạt đời thường của cô cũng khiến khán giả chú ý vì vòng hai có phần nhô cao.

Khán giả phát hiện Hòa Minzy từng thường xuyên diện đồ rộng vào thời điểm giữa năm 2023, đầu năm 2024 (Ảnh: Chụp màn hình).

Hiện tại, cụm từ “Hòa Minzy sinh con gái” xuất hiện dày đặc và được tìm kiếm nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo hàng loạt suy đoán. Tuy nhiên, phía Hòa Minzy và Văn Cương vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này.

Đáng chú ý, khi trả lời bình luận của khán giả hỏi về tin đồn này, nữ ca sĩ không phủ nhận mà đáp: “Chuyện này mọi người đang thấy vui vẻ mong đợi, chứ không phải bị nói ra là bị ghét hả bác?”.

Câu trả lời của Hòa Minzy tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả. Phóng viên Dân trí cũng đã liên hệ nữ ca sĩ về thông tin này nhưng chưa nhận được phản hồi.