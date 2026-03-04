Người đẹp cao 1,75m có mẹ thu mua ve chai gây chú ý ở Miss World Vietnam

Phạm Thùy Dung (SN 2006) là một trong những thí sinh đang nhận được nhiều chú ý tại cuộc thi Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam). Người đẹp đến từ Hải Phòng sở hữu chiều cao 1,75m cùng đôi chân dài nổi bật. Hiện cô là sinh viên năm hai khoa Luật của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo, Thùy Dung còn có câu chuyện gia đình đặc biệt. Cô sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh bố mẹ "đường ai nấy đi". Bản thân cô sống cùng mẹ và dượng.

Phạm Thùy Dung là đại diện đến từ Hải Phòng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuổi thơ của Thùy Dung gắn với những ngày theo mẹ đi thu mua sắt vụn, cân ve chai, hay phụ bán xăng giữa trưa hè nắng gắt. Những trải nghiệm ấy giúp cô sớm học cách tự lập, mạnh mẽ và biết trân trọng từng cơ hội trong cuộc sống.

“Tôi chưa bao giờ xấu hổ vì mẹ làm nghề thu mua đồng nát. Tôi trân trọng từng đồng tiền mẹ kiếm được và xem mẹ là động lực lớn nhất để mình cố gắng mỗi ngày”, người đẹp chia sẻ.

Thay vì mặc cảm, Thùy Dung luôn tự hào khi nhắc về công việc của mẹ với thầy cô và bạn bè. Cô cho biết bản thân nỗ lực học tập, rèn luyện với mong muốn sau này có thể trở thành chỗ dựa kinh tế để mẹ được nghỉ ngơi.

Chia sẻ về quyết định thi hoa hậu, Thùy Dung nói: “Tôi lớn lên trong cuộc sống mà sự vất vả hiện hữu trong từng ánh mắt, nụ cười. Khi nhìn thấy những hoàn cảnh khó khăn, tôi luôn tự hỏi mình có thể làm gì để giúp họ. Có lẽ những suy nghĩ đó đã đưa tôi đến cuộc thi không chỉ để tỏa sáng, mà để lan tỏa điều tích cực theo cách của mình”.

Phạm Thùy Dung sở hữu vẻ ngoài trong trẻo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thùy Dung thừa nhận cô không có nhiều điều kiện chuẩn bị như các thí sinh khác, song cô đến với đấu trường nhan sắc bằng sự chân thành và tinh thần học hỏi, mong muốn trưởng thành hơn qua từng trải nghiệm.

Ở phần thi Người đẹp nhân ái, cô mang đến dự án “Sợi chỉ đỏ”, đó là hành trình lắng nghe, sẻ chia cùng các bệnh nhân mắc bệnh phong, dự án mà cô đã có cơ hội triển khai trước đó.

Theo lịch trình, từ ngày 1/3 đến 29/3, các thí sinh Miss World Vietnam 2025 tiếp tục tham gia các phần thi phụ như: Head To Head Challenge, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái và show nghệ thuật Dances Of Vietnam.