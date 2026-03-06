“Công chúa nhạc pop” Britney Spears bị bắt

Theo Page Six, đoạn ghi âm điều phối của cảnh sát cho thấy tình trạng lái xe bất thường của nữ ca sĩ. Trong bản ghi âm, một sĩ quan thông báo: “Một chiếc BMW màu đen đang đánh lái qua lại giữa các làn đường và chạy quá tốc độ. Chiếc BMW mui trần đời 2026 vừa rời khỏi Los Angeles (Mỹ)”.

Sau đó, các sĩ quan bám theo phương tiện và ra hiệu dừng xe. “Đang nói chuyện với tài xế”, một sĩ quan khác thông báo qua bộ đàm, cho biết người điều khiển đã bước ra khỏi xe. Danh tính tài xế sau đó được xác định là Britney Spears.

Britney Spears sẽ phải ra hầu toà vào tháng 5 tới (Ảnh: Getty).

Nguồn tin từ TMZ cho biết nữ ca sĩ đi một mình khi cảnh sát chặn xe vào khoảng 21h30 tại Westlake Village, khu vực không xa nhà riêng của cô.

Sau khi dừng xe, cảnh sát đưa Spears đến bệnh viện để lấy mẫu máu nhằm xác định nồng độ cồn trong cơ thể. Khi rời bệnh viện, nữ ca sĩ được đưa tới nhà giam quận Ventura để làm thủ tục bắt giữ vào khoảng 3h ngày 4/3.

Britney Spears được thả vào khoảng 6h cùng ngày và dự kiến phải hầu tòa vào ngày 4/5.

Dù cảnh sát chưa công bố kết quả chính thức của xét nghiệm nồng độ cồn trong máu (BAC), một số nguồn tin cho biết Spears nói với những người xung quanh rằng chỉ số của cô là 0,06. Trong khi đó, mức giới hạn hợp pháp tại bang California (Mỹ) là 0,08%.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, quản lý của Britney Spears cho biết: “Đây là một sự việc đáng tiếc và hoàn toàn không thể bào chữa. Britney sẽ thực hiện những bước đi đúng đắn và tuân thủ pháp luật. Chúng tôi hy vọng đây là bước khởi đầu cho những thay đổi cần thiết trong cuộc sống của cô ấy”.

Britney Spears trải qua cuộc sống nhiều biến động từ khi thoát khỏi quyền giám hộ vào năm 2021 (Ảnh: News).

Quản lý của nữ ca sĩ cũng cho biết 2 con trai của Spears sẽ dành thời gian ở bên cô, đồng thời các thành viên gia đình đang xây dựng kế hoạch giúp nữ ca sĩ ổn định sức khỏe và cuộc sống.

Vụ việc diễn ra vài tháng sau khi Spears bị bắt gặp lái xe lạng lách sau khi rời nhà hàng Red-O tại Thousand Oaks (Mỹ) vào tháng 10/2025. Một nhân chứng cho biết nữ ca sĩ “suýt tông vào bạn mình” ở bãi đỗ xe. Trên đường trở về nhà, cô được cho là liên tục chuyển làn, bám theo xe khác và thậm chí đi vào làn dành cho xe đạp.

Britney Spears là một trong những ngôi sao nhạc pop thành công nhất thế giới. Cô từng giành giải Grammy, sở hữu nhiều album đạt chứng nhận bạch kim và bán ra hơn 100 triệu bản trên toàn cầu.

Năm 2012, Britney Spears đứng đầu danh sách nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Yahoo và được Time vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Theo Forbes, tài sản của nữ ca sĩ hiện ước tính khoảng 60 triệu USD.

Trái ngược với sự nghiệp rực rỡ, đời sống cá nhân của Britney Spears trải qua nhiều sóng gió. Nữ ca sĩ từng trải qua 3 cuộc hôn nhân, có 2 con trai nhưng không trực tiếp nuôi dưỡng. Các con hiện sống cùng chồng cũ Kevin Federline và Spears có trách nhiệm cấp dưỡng trong nhiều năm.

Người thân rất lo lắng và muốn giúp đỡ Britney Spears nhưng bị cô từ chối (Ảnh: Getty).

Người chồng thứ 3 của Britney Spears là huấn luyện viên thể hình Sam Asghari. Hai người yêu nhau gần 6 năm và kết hôn chưa đầy 2 năm trước khi ly hôn vào năm 2023.

Sau ly hôn, Britney Spears được cho là hẹn hò với Paul Richard Soliz, nhân viên bảo trì từng làm việc tại nhà cô. Mối quan hệ này vấp phải nhiều phản đối khi người đàn ông có quá khứ pháp lý phức tạp.

Kể từ khi chấm dứt quyền giám hộ vào năm 2021, Britney Spears thường xuyên gây chú ý trên mạng xã hội với những hành động gây tranh cãi. Nữ ca sĩ nhiều lần đăng tải các video nhảy múa với biểu cảm khác lạ trước hơn 41 triệu người theo dõi.

Theo Page Six, các thành viên trong gia đình Spears được cho là đang mong muốn kết nối nữ ca sĩ với các dịch vụ chăm sóc y tế chuyên nghiệp để cô nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong thời gian tới.