Dàn sao nam "Táo quân": Người xin thôi chức, người trầm cảm vì nghề

NSND Công Lý hồi phục sau bạo bệnh, được vợ hết lòng chăm sóc

NSND Công Lý sinh năm 1973 tại Hà Nội. Gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng anh lại có đam mê với diễn xuất. Học xong cấp 3, anh đăng ký thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và nhanh chóng bộc lộ được khả năng diễn xuất.

Sự nghiệp của NSND Công Lý được thể hiện qua nhiều vai trong các vở diễn tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

NSND Công Lý dán râu để vào vai trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở lĩnh vực truyền hình, NSND Công Lý ghi dấu ấn với những bộ phim phát sóng giờ vàng như: Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Những cô gái trong thành phố, Tình khúc bạch dương, Hoa hồng trên ngực trái, Hương vị tình thân...

Đặc biệt, trong chương trình Táo quân, NSND Công Lý để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả với vai diễn Bắc Đẩu. Mỗi năm xuất hiện một lần nhưng anh khiến khán giả yêu mến bởi lối diễn hài thâm thúy và hóm hỉnh.

Sau thời gian dài cống hiến cho nghệ thuật, Công Lý được phong tặng NSND vào năm 2019 và được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội vào năm 2020.

Vào tháng 3 năm nay, anh xin thôi chức vụ Phó Giám đốc sau khi kết thúc nhiệm kỳ, nhưng vẫn công tác tại nhà hát và luôn dành tình yêu cho sân khấu. Mỗi khi nhà hát có vở mới, anh lại tới để cùng các đồng nghiệp đọc kịch bản, xem dàn dựng tác phẩm mới.

Có sự nghiệp thành công nhưng NSND Công Lý lại lận đận trong chuyện tình duyên khi kết hôn 3 lần. Đầu năm 2021, anh kết hôn với Ngọc Hà. Vào tháng 7/2021, NSND Công Lý không may gặp biến cố sức khỏe, phải nhập viện một thời gian.

Ngọc Hà cho biết, từ khi chồng ốm, cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn. Cô đã cố gắng đến 200% để vừa động viên tinh thần của NSND Công Lý và gồng gánh kinh tế chăm sóc cho chồng.

Theo đó, kinh tế gia đình do cô lo liệu. NSND Công Lý chưa khỏe hẳn nên cô là người gánh vác, chăm sóc cho ông xã từ A đến Z.

Ngọc Hà chia sẻ: "Thậm chí, trong lúc yếu mềm nhất, anh ấy đã đề nghị ly hôn để giải thoát cho tôi. Nhưng tôi biết mình không thể rời xa anh lúc này. Chồng tôi may mắn có nhiều bạn bè yêu thương nên tinh thần tốt và vẫn điều trị theo phác đồ của các bác sĩ".

NSND Công Lý (ngồi kiệu) trong chương trình "Táo quân 2023" (Ảnh: VTV).

Hiện, NSND Công Lý dần bình phục và tích cực tham gia một số phim như: Dưới bóng cây hạnh phúc, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Trạm cứu hộ trái tim...

"Khi được đi đóng phim, anh ấy vui hơn. Đến trường quay gặp lại bạn bè, đồng nghiệp nên anh không còn tự ti nữa. Có ngày đi làm phim, về nhà lúc 12h đêm mà anh không than mệt", Ngọc Hà chia sẻ thêm.

NSND Tự Long thích vào bếp nấu cơm cho con

NSND Tự Long sinh năm 1973 trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật ở Bắc Ninh. Cha mẹ đều là nghệ sĩ chèo nên anh sớm thừa hưởng gen nghệ thuật của gia đình.

Sau này, NSND Tự Long trở thành nghệ sĩ chèo tài năng. Anh nhận được rất nhiều huy chương vàng, huy chương bạc tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp.

Không chỉ xuất sắc trên sân khấu chèo, NSND Tự Long còn nổi tiếng ở mảng hài kịch. Anh là một trong những ngôi sao ăn khách của làng hài phía Bắc.

Từ trái sang: Nghệ sĩ Vân Dung, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng trên sân khấu "Táo quân" (Ảnh: VTV).

Trong Táo quân, NSND Tự Long vào các vai Táo Thoát nước, Táo Văn hóa giáo dục, Táo Thể thao, Táo Thổ địa, Táo Giao thông… và nhận được sự yêu mến của khán giả truyền hình.

Nam nghệ sĩ đã được nhà nước phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi 42. Hiện, anh là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, mang quân hàm Đại tá.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, ngày càng thăng tiến, NSND Tự Long còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn.

Sau cuộc hôn nhân đầu dang dở, anh có một tổ ấm hạnh phúc bên bà xã Minh Nguyệt. Cả hai làm đám cưới vào năm 2015. Minh Nguyệt kém Tự Long 12 tuổi, là giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, mang quân hàm Thiếu tá.

Sau 10 năm kết hôn, vợ chồng anh chào đón 3 người con "đủ nếp đủ tẻ". Hai bé gái đầu tiên được gọi thân mật ở nhà là Táo lớn và Táo nhỏ. Năm 2022, Tự Long tiếp tục lên chức bố ở tuổi U50. Con trai út của anh sở hữu gương mặt kháu khỉnh, giống bố như đúc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Tự Long cho biết, con của nghệ sĩ sẽ chịu nhiều thiệt thòi vì công việc của anh và đồng nghiệp thường đi sớm về khuya. Vì thế, anh luôn tìm cách bù đắp cho con.

Nam nghệ sĩ tiết lộ, nhà có giúp việc nhưng anh vẫn thường xuyên vào bếp để nấu những món ăn hợp khẩu vị cho gia đình.

"Về khoản đầu bếp, tôi tự chấm mình được 9,5 điểm! Tôi không nghĩ chăm con là khó khăn hay vất vả, tôi thích mua đồ về và vào bếp nấu cơm cho con ăn. Trẻ con nhà tôi thích cơm bố nấu, hợp khẩu vị của bố", anh tâm sự.

NSND Tự Long hiện là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

NSND Tự Long cho biết, vợ anh rất quan tâm đến chồng nên thường xuyên mua túi, đồ dùng cho ông xã.

"Tôi sinh ra và lớn lên với cuộc sống không được sung túc nên giản dị. Nhưng vợ nói, tôi là nghệ sĩ, là người của công chúng nên đi đâu cũng cần ăn mặc chỉn chu. Cô ấy mong chồng đẹp trong mắt mọi người. Bà xã mua túi, quần áo, nước hoa "bắt" tôi sử dụng. Tôi thấy may mắn khi đi diễn thì ông Xuân Bắc... chỉnh, về nhà có vợ lo", anh kể.

NSND Xuân Bắc được gọi là "ông bố của năm"

NSND Xuân Bắc sinh năm 1976 tại Phú Thọ, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh là gương mặt quen thuộc qua các phim truyền hình: 12A và 4H, Chuyện nhà Mộc, Con đường sáng, Hai phía chân trời...

Nam nghệ sĩ cũng có nhiều người hâm mộ nhờ các vai hài ăn khách trong Gặp nhau cuối tuần... Ngoài ra, anh làm MC một số chương trình như: Đuổi hình bắt chữ, Hỏi xoáy đáp xoay, Ơn giời! Cậu đây rồi…

NSND Xuân Bắc (trái) nhiều năm gây ấn tượng với vai diễn Nam Tào (Ảnh: VTV).

Trong chương trình Táo quân, Xuân Bắc đảm nhiệm vai Nam Tào. Sự ăn ý trong diễn xuất đã giúp Xuân Bắc - Công Lý kết nối liền mạch các nội dung chương trình, tung hứng để mỗi màn báo cáo đều trở thành chuỗi tình tiết, hội thoại đầy bi hài, đả kích, trào lộng.

Nếu Bắc Đẩu (Công Lý) có sự chua ngoa, đanh đá thì Nam Tào (Xuân Bắc) toát lên vẻ tinh quái, thông minh. Công Lý từng nói về bạn diễn: "Nam Tào mang rất nhiều tố chất của Xuân Bắc, cậu ấy thông minh, nhạy bén và hoạt khẩu".

Đầu năm 2016, Xuân Bắc được trao tặng danh hiệu NSƯT. Cũng trong năm đó, anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Đến năm 2021, Xuân Bắc tiếp tục được trao trọng trách làm Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Tháng 3/2024, anh vinh dự nhận danh hiệu NSND tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Cuối tháng 10/2024, NSND Xuân Bắc được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT&DL).

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh là người thích làm việc, sáng tạo và luôn muốn mang đến cảm hứng mới cho những người làm việc bên cạnh mình.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Xuân Bắc cũng có gia đình đầm ấm. Vợ anh là Nguyễn Hồng Nhung - giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Theo bà xã NSND Xuân Bắc, nam nghệ sĩ là người nghiêm khắc với các con và luôn hướng tới các giá trị truyền thống. "Anh ấy bận rộn công việc nhưng thường ở bên và dạy các con vào cuối tuần", chị Hồng Nhung kể.

NSND Xuân Bắc thường xuyên tham gia mạng xã hội và nhận được nhiều thiện cảm. Những câu chuyện anh chia sẻ về các con được khán giả quan tâm. Nhiều người gọi Xuân Bắc là "ông bố của năm" vì cách dạy con tâm lý.

NSƯT Quang Thắng từng phải uống thuốc an thần vì bị công kích

Quang Thắng sinh năm 1968, từng học Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng. Năm 1999, anh lên Hà Nội học khoa Đạo diễn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Anh tham gia các bộ phim như: Lời nói dối ngọt ngào, Yêu thì ghét thôi, Tết này ai đến xông nhà, Áo lụa Hà Đông, Hiệp sĩ mù, Người vợ cuối cùng... Hiện, anh công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

NSND Tự Long, Vân Dung, NSƯT Quang Thắng (từ trái sang) nhiều năm góp mặt ở "Táo quân" (Ảnh: VTV).

NSƯT Quang Thắng gây ấn tượng trong lĩnh vực hài kịch và phim điện ảnh. Vai Táo Kinh tế trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân là một trong những vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của anh.

Nam nghệ sĩ cho biết, năm 2003 chương trình Táo quân lần đầu tiên phát sóng cũng là lần đầu anh được ra nước ngoài biểu diễn. Từ đó, cuộc sống của anh đã bước sang trang mới khi được nhiều khán giả biết đến, có nhiều show diễn hơn.

Trước khi nổi tiếng, Quang Thắng có một thời gian dài vật lộn với cuộc sống ở Hải Phòng. Anh từng có 10 năm làm nghề mà không mua nổi một chiếc xe đạp.

Khi lên Hà Nội làm chương trình Táo quân, NSƯT Quang Thắng khá vất vả khi chưa có nhà, phải đi ở nhờ, ở trọ.

Anh kể: "Thời đó, tôi chưa có nhà ở Hà Nội, lang thang hết nơi này đến nơi khác. Có những lúc tôi phải uống thuốc an thần bởi vì học thoại không thuộc, bạn diễn không thông cảm với mình, còn công kích mình, coi mình là trò vui của họ nên tôi trầm cảm, suy sụp lắm".

Những năm đó, sau khi diễn xong, đồng nghiệp được về nhà bên gia đình, có chăn ấm đệm êm thì 4h sáng, Quang Thắng phải phi xe trong mưa lạnh sang Gia Lâm, gửi xe máy để bắt chuyến xe đầu tiên về Hải Phòng để kịp giờ đi làm.

Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm rằng, những lời trêu chọc của đồng nghiệp đã khiến anh tự ái nhưng cũng chính là động lực để anh cố gắng hơn. Sau đó, anh đã mua được nhà, ổn định nơi ăn chốn ở và cũng thấy tự tin hơn.

Quang Thắng cho biết, nhiều nghệ sĩ diễn ở Gặp nhau cuối tuần tham gia Táo quân nên rất hiểu nhau. Đạo diễn chương trình Táo quân chỉ cần mời đến, đọc thoại và phân vai phù hợp.

"Táo quân cho tôi nhiều thứ, từ công việc này đến show diễn khác. Táo Kinh tế là vai tôi gắn bó lâu nhất, vì có vẻ ngoại hình của tôi... hơi sang, dính đến tiền nong thì hợp", anh hài hước nói.

Trong quá trình làm Táo quân, Quang Thắng có một kỷ niệm nhớ đời khi suýt bị ngã từ trên cao xuống.

Năm đó, Đoàn kịch nói Hải Phòng yêu cầu phải có mặt họp gấp nên anh không có thời gian tập màn kéo rút trên sân khấu.

"Dây treo được buộc bằng nhiều mảnh vải kết lại, chỉ có một đai giữ phía dưới diễn viên. Dây treo nhỏ xíu, siết vào người rất đau nhưng tôi vẫn phải ngồi trên cao nửa tiếng đồng hồ, người tê cứng hết.

Khi xuống, vì ngồi không cân đối nên đầu tôi cắm thẳng xuống đất. Đạo diễn cũng nói rõ lỗi là do tôi chưa tập kỹ nên mới bị như vậy. May mắn là tôi vẫn xuống dưới an toàn", nam nghệ sĩ cho biết.

Bà xã Quang Thắng tên Cao Thanh Hảo, kém anh 11 tuổi. Vợ anh từng có thời gian công tác tại Thư viện Hải Phòng nhưng sau khi sinh con trai út, chị quyết định ở nhà để lo việc nội trợ, quán xuyến gia đình.

"Vợ của nghệ sĩ luôn thiệt thòi nên những lúc rảnh rỗi là tôi về với vợ con. Tôi đi nhiều, một mình bà xã chăm 3 con rất vất vả nên tôi luôn biết ơn cô ấy", anh nói.

Quang Thắng từng phải uống thuốc an thần vì bị đồng nghiệp công kích (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Quang Thắng cho biết, anh luôn chia sẻ những vất vả của vợ và coi bà xã là "nóc nhà".

"Tôi không giữ tiền, làm bao nhiêu tôi đưa cho cô ấy hết để lo cho các con. Cuối tuần, tôi muốn ăn gì thì nói vợ đi chợ nấu nướng. Tôi cũng thường xuyên động viên để cô ấy yên tâm. Tôi làm mọi việc để gia đình bình yên", nam nghệ sĩ bộc bạch.