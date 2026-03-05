Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46 sau thời gian bạo bệnh
(Dân trí) - Người thân cho biết ca sĩ Kasim Hoàng Vũ đã qua đời tại Mỹ.
Sáng 5/3 (giờ Việt Nam), một nguồn tin xác nhận với phóng viên Dân trí ca sĩ Kasim Hoàng Vũ đã qua đời.
Ông Quý Ngọc - bầu show tại Chicago - chia sẻ, Kasim Hoàng Vũ mất ngày 1/3. Mẹ của Kasim và gia đình hiện lo liệu các thủ tục tang lễ và sẽ sớm thông tin cáo phó đến khán giả, bạn bè.
"Lần cuối cùng tôi gặp Kasim Hoàng Vũ là năm ngoái. Lúc đó tôi bay sang Houston tổ chức chương trình gây quỹ ủng hộ em ấy. Thời gian đó, Kasim Hoàng Vũ gầy và khá yếu nhưng vẫn luôn lạc quan. Sự ra đi của Kasim Hoàng Vũ khiến tôi vô cùng đau xót", bầu show chia sẻ.
Trước khi qua đời, Kasim Hoàng Vũ có nhiều năm chống chọi với bạo bệnh. Tháng 7/2023, ca sĩ thông báo bị viêm khớp xương quai hàm khá nặng và phải phẫu thuật. Sau ca mổ, anh phải kiêng nhai, ăn uống khó khăn nên ngoại hình giảm cân đáng kể. Bệnh viêm khớp xương quai hàm tái phát nhiều lần khiến sức khỏe ca sĩ sụt giảm.
Hơn 2 năm qua, Kasim Hoàng Vũ không thể đi hát. Anh tập trung nghỉ ngơi, cùng vợ kinh doanh quán ăn, tiệm làm móng và thi thoảng hỗ trợ bạn bè chơi nhạc. Có giai đoạn, Kasim Hoàng Vũ chật vật tài chính, phải đóng cửa quán ăn và được bạn bè hỗ trợ, quyên góp kinh tế.
Lần cuối cùng Kasim Hoàng Vũ cập nhật trang cá nhân là vào tháng 12/2025. Anh đăng hình cùng mẹ và chúc mừng Giáng sinh đến bạn bè, khán giả.
Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980, có bố là người Ai Cập, mẹ là ca sĩ nhạc rock Bích Phương. Anh được khán giả chú ý khi đoạt quán quân Sao Mai điểm hẹn năm 2004.
Nam ca sĩ sở hữu giọng ca nội lực, nổi tiếng với nhiều ca khúc như Vì yêu, Vì sao, Vì em, Tôi là ai - em là ai, Đôi mắt Pleiku... Năm 2014, anh đoạt giải Đồng tại chương trình Chinh phục đỉnh cao.
Kasim Hoàng Vũ kín tiếng về đời tư. Năm 2018, anh công bố có con với vợ Việt kiều. Vợ của Kasim là chủ một tiệm làm móng tại Mỹ. Năm 2020, giọng ca Đà Nẵng thông báo con trai thứ 2 chào đời.