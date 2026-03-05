Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46 sau thời gian bạo bệnh

Sáng 5/3 (giờ Việt Nam), một nguồn tin xác nhận với phóng viên Dân trí ca sĩ Kasim Hoàng Vũ đã qua đời.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ông Quý Ngọc - bầu show tại Chicago - chia sẻ, Kasim Hoàng Vũ mất ngày 1/3. Mẹ của Kasim và gia đình hiện lo liệu các thủ tục tang lễ và sẽ sớm thông tin cáo phó đến khán giả, bạn bè.

"Lần cuối cùng tôi gặp Kasim Hoàng Vũ là năm ngoái. Lúc đó tôi bay sang Houston tổ chức chương trình gây quỹ ủng hộ em ấy. Thời gian đó, Kasim Hoàng Vũ gầy và khá yếu nhưng vẫn luôn lạc quan. Sự ra đi của Kasim Hoàng Vũ khiến tôi vô cùng đau xót", bầu show chia sẻ.

Sau ca phẫu thuật xương quai hàm năm 2023, ngoại hình Kasim Hoàng Vũ trở nên khác lạ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước khi qua đời, Kasim Hoàng Vũ có nhiều năm chống chọi với bạo bệnh. Tháng 7/2023, ca sĩ thông báo bị viêm khớp xương quai hàm khá nặng và phải phẫu thuật. Sau ca mổ, anh phải kiêng nhai, ăn uống khó khăn nên ngoại hình giảm cân đáng kể. Bệnh viêm khớp xương quai hàm tái phát nhiều lần khiến sức khỏe ca sĩ sụt giảm.

Hơn 2 năm qua, Kasim Hoàng Vũ không thể đi hát. Anh tập trung nghỉ ngơi, cùng vợ kinh doanh quán ăn, tiệm làm móng và thi thoảng hỗ trợ bạn bè chơi nhạc. Có giai đoạn, Kasim Hoàng Vũ chật vật tài chính, phải đóng cửa quán ăn và được bạn bè hỗ trợ, quyên góp kinh tế.

Lần cuối cùng Kasim Hoàng Vũ cập nhật trang cá nhân là vào tháng 12/2025. Anh đăng hình cùng mẹ và chúc mừng Giáng sinh đến bạn bè, khán giả.