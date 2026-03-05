Mỹ nhân "Thỏ ơi": Hot girl Hà thành đời đầu, gu thời trang táo bạo tuổi 30

Quỳnh Anh Shyn là một trong những gương mặt gây bất ngờ khi góp mặt trong phim điện ảnh Thỏ ơi của Trấn Thành. Cô đảm nhận vai Trúc, một thành viên nòng cốt của hội “chị em xã hội” của Hải Lan (Văn Mai Hương thủ vai), xuất hiện trong nhiều phân cảnh cùng nhân vật chính.

Dù không phải tuyến nhân vật trung tâm, vai diễn của Quỳnh Anh Shyn vẫn tạo điểm nhấn nhờ nét duyên dáng, góp phần mang lại những mảng miếng hài hước cho phim. Nhiều khán giả nhận xét nhân vật Trúc khá phù hợp với phong cách hoạt bát, dí dỏm của cô ngoài đời. Thời gian qua, nữ diễn viên cũng tích cực đồng hành cùng ê-kíp, tham gia các hoạt động giao lưu, quảng bá phim tại nhiều rạp chiếu.

Dù vậy, Quỳnh Anh Shyn không phải là “tay ngang” trong lĩnh vực diễn xuất. Xuất phát điểm là một trong những hot girl đời đầu của Hà Nội, cô từng ghi dấu ấn với khán giả qua loạt sitcom 5S Online trong vai Tường Vy. Sau đó, người đẹp cũng thử sức với một số dự án phim khác trước khi chuyển hướng tập trung nhiều hơn cho thời trang.

Nhiều năm qua, Quỳnh Anh Shyn được biết đến nhiều hơn với vai trò fashionista (người định hướng và dẫn dắt xu hướng thời trang). Bên cạnh đó, cô cũng không ngại thử sức ở những lĩnh vực mới. Năm 2025, người đẹp gây chú ý khi tham gia chương trình Em xinh say hi, thử sức với ca hát và vũ đạo.

Dù không phải thí sinh nổi bật ngay từ đầu, Quỳnh Anh Shyn dần tạo được dấu ấn với khán giả nhờ tính cách hài hước, duyên dáng tại Em xinh say hi. Cô thừa nhận bản thân không có lợi thế về giọng hát, song lại nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được yêu thích của chương trình.

Sau cuộc thi, Quỳnh Anh Shyn vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp như Bích Phương, Vũ Thảo My hay Mỹ Mỹ. Người đẹp sinh năm 1996 thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch, gặp gỡ cùng các “em xinh”, cho thấy tình bạn gắn bó sau chương trình.

Sở hữu tài khoản Instagram với gần 3 triệu người theo dõi, Quỳnh Anh Shyn nhiều năm qua được xem là biểu tượng thời trang được giới trẻ yêu thích. Phong cách của cô khá đa dạng, từ quyến rũ, táo bạo đến cá tính, phá cách. Người đẹp thường xuyên góp mặt tại các tuần lễ thời trang quốc tế và hợp tác với nhiều thương hiệu lớn.

Trong các chuyến du lịch, Quỳnh Anh Shyn thường diện bikini khoe dáng nóng bỏng, thể hiện phong cách phóng khoáng, gợi cảm nhưng vẫn mang dấu ấn riêng.

Đặc biệt, mỗi dịp Tết, cô cùng bố mẹ và em trai lại gây sốt mạng xã hội khi thực hiện các bộ ảnh gia đình với phong cách thời trang đồng điệu. Mỗi năm, cả nhà lựa chọn một ý tưởng khác nhau, khiến dân mạng thích thú.

Bước sang tuổi 30, Quỳnh Anh Shyn tận hưởng cuộc sống khá thoải mái và dư dả. Năm 2025, cô từng gây chú ý khi chia sẻ không gian sống là một căn hộ ở tầng cao tại TPHCM, được thiết kế theo phong cách sang trọng với nội thất hiện đại.

Bên cạnh công việc, Quỳnh Anh Shyn cũng dành nhiều thời gian cho các chuyến du lịch tại nhiều điểm đến nổi tiếng trên thế giới.

Về chuyện tình cảm, Quỳnh Anh Shyn gắn bó với stylist, nhà thiết kế Nam Phùng trong suốt 6 năm qua. Dù khá kín tiếng, cả hai vẫn thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Nam Phùng được cho là người góp phần giúp Quỳnh Anh Shyn định hình phong cách thời trang, thoát khỏi hình ảnh quen thuộc trước đây.

Bên cạnh đó, Quỳnh Anh Shyn còn có "hội bạn thân" gồm các hot girl Hà thành như Chi Pu, Salim, Sun HT... Đặc biệt, sau nhiều năm rạn nứt, Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu được cho là đã hàn gắn. Thời gian gần đây, nhóm bạn thân thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết, cho thấy sự gắn kết sau thời gian dài xa cách.

Quỳnh Anh Shyn tên thật Phí Quỳnh Anh, sinh năm 1996, quê Hà Nội. Năm 2011, cô được nhiều bạn trẻ biết đến qua nhóm hot girl gồm 3 thành viên (Quỳnh Anh Shyn, An Japan và Mẫn Tiên). Từ khi Nam tiến phát triển sự nghiệp năm 2015, cô dần thay đổi phong cách, thoát khỏi hình ảnh của hot girl tuổi teen. Từ năm 2019, Quỳnh Anh Shyn hoạt động trong làng thời trang chuyên nghiệp, hướng tới hình ảnh fashionista (người dẫn đầu xu hướng thời trang) biến hóa đa dạng, liên tục thử nghiệm các phong cách mới mẻ.

Ảnh: Facebook nhân vật