Rapper Pháo: "Tôi là ngoại lệ của anh Trấn Thành"

Phim Thỏ ơi - một trong bốn tác phẩm chiếu dịp Tết Bính Ngọ - thu hút sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo khán giả. Tính đến sáng 26/2, phim đạt 317 tỷ đồng doanh thu, khẳng định vị trí áp đảo so với các đối thủ.

Trong các gương mặt tham gia ở tác phẩm 18+ của Trấn Thành, Pháo - nữ rapper gen Z lần đầu lấn sân diễn xuất - thu hút nhiều chú ý. Pháo vào vai Nhật Hạ, một cô gái thoát khỏi quá khứ với người bạn trai thao túng tâm lý (Trấn Thành đóng), sau đó rơi vào mối tình với người đã có gia đình.

Màn thể hiện của Pháo gây bất ngờ khi cô đóng tròn trịa, biểu cảm tự nhiên, có một số điểm sáng khi khắc họa nhân vật Nhật Hạ.

Pháo trong một buổi giao lưu với khán giả tại rạp chiếu phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trên mạng xã hội, nhiều đoạn video hậu trường về Pháo và đạo diễn Trấn Thành cũng hút hàng trăm ngàn lượt xem. Sự thân thiết giữa Trấn Thành và đàn em kém 16 tuổi khiến nhiều khán giả thích thú.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Pháo chia sẻ về mối quan hệ ngoài đời giữa cô và Trấn Thành.

Theo nữ rapper, cô và Trấn Thành lần đầu làm việc chung từ chương trình Em xinh say hi (6/2025). Thời điểm đó, Trấn Thành bắt đầu chú ý cô, song cũng thẳng thắn nhận xét Pháo thiếu cá tính, chưa bứt phá và có phần nhạt nhòa. Sau này, anh thân thiết hơn với đàn em, mời Pháo tham gia chương trình thực tế về ẩm thực Siêu thực thành.

Quá trình tiền sản xuất Thỏ ơi, đạo diễn Trấn Thành là người chủ động gọi điện mời Pháo tham gia thử vai. Lúc đầu, Pháo cho rằng mình sẽ đóng những vai hài hước, vai phụ, song không ngờ trúng vai nữ chính sau 2 buổi thử vai. Những lời động viên từ đàn anh tiếp thêm cho Pháo sự tự tin trong lần đầu diễn xuất.

Pháo và Trấn Thành chia sẻ về hậu trường "Thỏ ơi" (Ảnh: Phương Quyên).

Tự nhận bản thân là "công chúa trong gia đình", Pháo hé lộ Trấn Thành thường xuyên khuyên cô bước ra xã hội nhiều hơn để có thêm kinh nghiệm sống, phải cá tính hơn để cuộc sống thêm nhiều màu sắc.

"Tôi có thể xem là ngoại lệ của anh Trấn Thành, được anh yêu quý, nâng đỡ khá nhiều trong công việc", Pháo chia sẻ.

Trong khi đó, đạo diễn Thỏ ơi cho rằng anh ưu ái Pháo vì cô là "đàn em, còn ít tuổi". Những tranh luận, nghi ngờ về khả năng diễn xuất và ồn ào đời tư của Pháo trước khi phim ra rạp không làm Trấn Thành áp lực.

Một số khán giả còn liên tưởng câu chuyện trên phim với câu chuyện tình cảm ngoài đời của Pháo, còn Trấn Thành khẳng định anh chọn Pháo vì cô có những tố chất phù hợp vai diễn.

"Ngoài nét trẻ con thì bên trong Pháo rất đàn bà. Đó là cá tính trời cho của Pháo. Tôi thích nhìn sâu vào bên trong để nhận diện tâm hồn của một người hơn là ngoại hình. Nếu một người xinh đẹp mà bên trong rỗng ruột thì cũng bớt đẹp.

Tôi thấy cô gái này có điều gì đó không bình thường, hợp nhân vật. Mọi người nghĩ sự không bình thường là khái niệm to tát, nhưng đơn giản chỉ là sự khác biệt, thú vị. Tôi cầu may khi gọi Pháo đi thử vai, không ngờ em ấy làm được", Trấn Thành nói về Pháo.

Trấn Thành và Pháo vào vai người yêu màn ảnh trong "Thỏ ơi" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhiều khán giả cũng tò mò về cát-xê của Pháo khi đảm nhận vai trò nữ chính phim Trấn Thành. Về điều này, giọng ca gen Z chia sẻ cô được đạo diễn trả mức cát-xê "dễ chịu".

"Tôi không biết mọi người được trả thù lao bao nhiêu, nhưng anh Thành trả tôi mức tiền dễ chịu, không hề bạc đãi diễn viên. Mỗi khi tôi đóng một phân cảnh nặng nề, tôi nghĩ đến mức cát-xê đó và tự nhủ rằng không sao hết, cố lên", Pháo nói.

Phóng viên cũng đặt câu hỏi cho Trấn Thành về món quà mà anh sẽ thưởng cho Pháo nếu Thỏ ơi đạt doanh thu bùng nổ. Pháo gợi ý cô thích món quà là nước hoa, giống như Trấn Thành từng tặng các thành viên Running Man Vietnam.

Đáp lại, Trấn Thành nói vui: "Nước hoa thì anh không có, nhưng nước của bình hoa thì em có lấy không?". Pháo cho biết cô chỉ cần đàn anh tặng một bình hoa vì biết Trấn Thành có sở thích chưng hoa trong nhà. "Ngày mai anh sẽ đi mua ngay một bình hoa", Trấn Thành hứa với đàn em.