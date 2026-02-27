Phong cách hở bạo của Hoa hậu Thanh Thủy sau khi hết nhiệm kỳ

Khép lại nhiệm kỳ Miss International 2024 vào tháng 11/2025, Hoa hậu Thanh Thủy vẫn là gương mặt nhận được nhiều quan tâm. Người đẹp sinh năm 2002 liên tục xuất hiện tại các sự kiện giải trí, thời trang, đồng thời trở thành đại diện cho nhiều nhãn hàng.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý không chỉ là tần suất hoạt động dày đặc, mà còn nằm ở sự thay đổi rõ rệt trong phong cách thời trang của cô. Nếu trước đây Thanh Thủy gắn với hình ảnh ngọt ngào, kín đáo đúng tinh thần một đương kim hoa hậu quốc tế, thì thời gian qua, cô cho thấy sự chuyển hướng táo bạo và trưởng thành hơn.

Tại một sự kiện gần đây, Thanh Thủy lựa chọn đầm ánh kim, ôm sát cơ thể. Thiết kế với chất liệu bắt sáng giúp vóc dáng của cô càng thêm nổi bật dưới ánh đèn. Phần lưng khoét sâu là chi tiết đắt giá, mang đến hình ảnh gợi cảm rõ nét hơn cho Thanh Thủy so với trước đây.

Dù vậy, kiểu dáng hở lưng cũng đòi hỏi sự tiết chế trong cách di chuyển, người đẹp đôi lúc phải khéo léo điều chỉnh để đảm bảo tổng thể không trở nên kém tinh tế.

Tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025, Thanh Thủy từng gây chú ý với đầm ôm sát màu mận. Thiết kế cổ yếm, chất liệu mỏng nhẹ kết hợp corset trắng bên trong tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Tuy nhiên, bộ trang phục nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh luận. Một số ý kiến khen ngợi vóc dáng giúp Thanh Thủy “cân” được thiết kế kén người mặc. Ngược lại, không ít khán giả cho rằng lớp corset lộ rõ dưới ánh đèn flash phần nào làm tổng thể kém tinh tế, thậm chí có phần phản cảm trước ống kính.

Trên thảm đỏ một buổi công chiếu phim, Thanh Thủy diện thiết kế áo ống, tôn bờ vai và xương quai xanh. Chi tiết nơ bản lớn giúp tổng thể mềm mại hơn. Cô phối cùng quần ống suông cạp cao màu đen, giữ được nét thanh lịch nhưng vẫn làm nổi bật tinh thần gợi cảm.

Hoa hậu Quốc tế 2024 thể hiện sự khéo léo khi phối blazer cùng áo cúp ngực hoặc bodysuit (trang phục liền thân ôm sát cơ thể). Cách kết hợp này vừa cá tính, mang phong cách menswear (lấy cảm hứng từ trang phục nam), vừa giữ được sự quyến rũ.

Khi đảm nhận vai trò trình diễn thời trang trong đêm nhạc của Hòa Minzy, Thanh Thủy xuất hiện với trang phục tông hồng lấy cảm hứng từ các "thiên thần Victoria's Secret". Thiết kế cúp ngực phối lông vũ ngọt ngào nhưng đầy gợi cảm, cho thấy sự bứt phá, không còn chọn phong cách an toàn như trước của cô.

Không chỉ trên thảm đỏ, phong cách đời thường của Thanh Thủy cũng phản ánh rõ sự thay đổi khi cô chuộng những kiểu áo len dáng ôm phối chân váy ngắn cạp thấp, đầm thun ba lỗ kết hợp bra và bốt cao hay những thiết kế crop-top khoe eo…

Thanh Thủy không còn né tránh các phom dáng ôm sát, thay vào đó cô khai thác lợi thế hình thể một cách tự tin.

Thanh Thủy cho thấy sự đa dạng và chủ động hơn trong cách xây dựng hình ảnh sau khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu. Từ hình ảnh “gái ngoan”, cô dần thử nghiệm với những trang phục gợi cảm hơn, cá tính hơn và có phần táo bạo hơn. Sự thay đổi này của cô đôi lúc khó tránh khỏi những ý kiến trái chiều từ dư luận.

