Trang phục đẹp ngày Tết từ chất liệu lụa

Những năm gần đây, ngày càng nhiều phụ nữ chọn chất liệu lụa để diện trong những ngày đầu năm, nhằm làm nổi bật sự tự tôn, vẻ sang trọng và quý phái.

Theo nhà thiết kế Vũ Tường Vi, lụa được chọn làm chất liệu chủ đạo nhờ đặc tính nhẹ, mềm, có độ rủ và tạo cảm giác thoáng, dễ chịu khi mặc trong thời gian dài, phù hợp với nhịp sinh hoạt và di chuyển nhiều trong những ngày đầu năm.

Các thiết kế được xử lý bằng kỹ thuật draping trực tiếp trên canh, cho phép phom dáng được hình thành theo tỷ lệ hài hòa, mềm mại theo chính độ rủ của chất liệu, thay vì áp đặt những cấu trúc cứng. Nhờ đó, trang phục giữ được sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và trải nghiệm thực tế của người mặc.

Trong những ngày Tết, lựa chọn phù hợp nhất vẫn là những thiết kế mang lại sự thoải mái khi di chuyển, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu, thanh lịch.

Chính vì vậy, phom dáng freesize tiếp tục là gợi ý xuyên suốt trong các thiết kế của chị, bởi khả năng tôn trọng sự đa dạng vóc dáng, đồng thời giúp người mặc giữ được vẻ gọn gàng, quý phái mà không bị gò bó.

Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024 Quỳnh Anh xuất hiện trong thiết kế của nhà thiết kế Vũ Tường Vi, thuộc bộ sưu tập Phồn hoa - dự án được thực hiện trong gần 1 năm.

Bộ sưu tập này tập trung vào phom dáng cơ bản, xử lý chất liệu và tính ứng dụng, hướng tới việc người mặc có thể sử dụng trang phục trong nhiều dịp khác nhau, thay vì chỉ phục vụ một thời điểm hay xu hướng ngắn hạn.

Các gam màu trong thiết kế được lựa chọn và phối hợp có chủ ý về sắc độ, nhằm tạo tổng thể hài hòa và dễ nhìn.

Theo nhà thiết kế, trang phục dịp Tết có thể sử dụng những bảng màu tươi sáng, giàu năng lượng, nhưng vẫn cần được tiết chế để bảo đảm sự thanh lịch và khả năng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Tinh thần yêu thiên nhiên được thể hiện qua các họa tiết lấy cảm hứng từ hoa và thực vật, kết hợp với những mảng hình khối và xử lý tạo hình mang tính trừu tượng. Cách thể hiện này giúp thiết kế có chiều sâu thị giác và tạo dấu ấn riêng, thay vì sử dụng các họa tiết quen thuộc, mang tính trang trí thuần túy.

Từ đó, trang phục dịp Tết cũng có thể ưu tiên những họa tiết được xử lý tinh tế, tránh lối minh họa rập khuôn để tạo cảm giác mới mẻ khi xuất hiện.

Theo nhà thiết kế, một bộ trang phục đẹp không nằm ở mức độ cầu kỳ, mà ở khả năng tạo sự thoải mái và giúp người mặc tự tin.

Các thiết kế trong bộ sưu tập hướng tới nhóm khách hàng nữ có phong cách ổn định, ưa chuộng chất liệu lụa và những phom dáng mềm mại, đồng thời quan tâm đến giá trị sử dụng lâu dài hơn là chạy theo xu hướng ngắn hạn.

Với Vũ Tường Vi, thời trang ngày Tết không chỉ là câu chuyện làm đẹp, mà còn là cách mỗi người lựa chọn năng lượng mình muốn mang theo trong năm mới.