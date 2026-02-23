Con gái ông trùm phim “Cách em 1 milimet” gây bất ngờ với hình ảnh đời thực

Diễn viên “Cách em 1 milimet” khoe sắc với áo dài đầu xuân (Video: Lê Phương Anh - Mai Châm).

Trương Thảo My (nghệ danh Mya Trương), sinh năm 2004, quê Lạng Sơn, hiện là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Dù là gương mặt mới của màn ảnh nhỏ, cô sớm gây chú ý nhờ ngoại hình sáng và phong thái tự tin.

Thời gian qua, nữ diễn viên được khán giả chú ý khi đảm nhận vai Mỹ Vân trong phim giờ vàng Cách em 1 milimet. Mỹ Vân là con gái của một ông trùm giàu có, lớn lên trong nhung lụa và luôn được gia đình bao bọc, chiều chuộng. Chính xuất thân ấy khiến nhân vật hình thành tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ và có phần bốc đồng trong chuyện tình cảm.

Trong mạch phim, Mỹ Vân đem lòng yêu Biên (Lê Hoàng Long), một chàng trai có hoàn cảnh khó khăn. Tình cảm đơn phương khiến cô nhiều lần hành động theo cảm xúc. Đáng chú ý, có phân đoạn nhân vật sẵn sàng chi 2,7 tỷ đồng để trả nợ thay người mình thích, hay tìm đến căn phòng trọ chật hẹp của Biên và ngỏ ý muốn ở lại qua đêm…

Những chi tiết này từng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, khi một bộ phận khán giả cho rằng nhân vật quá “điên tình”, trong khi số khác nhìn nhận đó là tâm lý của một cô gái trẻ lần đầu yêu.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về vai diễn, Mya Trương cho biết cô không gặp quá nhiều áp lực khi xây dựng hình ảnh một tiểu thư cá tính, bởi đây là dạng nhân vật cô đã có sự chuẩn bị từ trước.

Theo nữ diễn viên, điều cô muốn khắc họa không chỉ là sự táo bạo bên ngoài, mà là những khoảng yếu mềm ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ. “Tôi mong khán giả nhìn thấy sự non nớt của một cô gái lần đầu yêu, quen được nuông chiều và thường giải quyết vấn đề bằng tiền. Đó không đơn thuần là bốc đồng, mà là cách nhân vật thể hiện tình cảm khi chưa đủ trưởng thành”, Mya Trương chia sẻ.

Nếu trên màn ảnh, Mỹ Vân gây ấn tượng với phong thái mạnh mẽ, đôi phần nổi loạn trong tình yêu, thì ngoài đời, Mya Trương lại là cô gái mềm mại và nhí nhảnh.

Trong bộ ảnh mới thực hiện dịp đầu xuân, Mya lựa chọn áo dài làm trang phục chủ đạo. Khác với vẻ sắc sảo của Mỹ Vân, hình ảnh lần này hướng đến sự nữ tính, nền nã nhưng vẫn giữ tinh thần hiện đại.

Ở bộ trang phục đầu tiên, nữ diễn viên diện áo dài bốn tà tông hồng pastel. Lớp voan phủ trên nền lụa giúp tà áo có độ rủ nhẹ, chuyển động mềm mại khi tạo dáng. Thiết kế bốn tà mang lại vẻ thướt tha mà không tạo cảm giác nặng nề. Phần tay phồng nhẹ cùng các mảng màu chuyển sắc tinh tế góp phần dung hòa nét cổ điển với hơi thở hiện đại.

Cô kết hợp áo dài với quần lụa đỏ rượu vang. Sắc đỏ đậm tạo điểm nhấn nổi bật trên nền pastel dịu mắt, đồng thời giúp tổng thể thêm chiều sâu và ấn tượng khi lên hình.

Cô lựa chọn khăn voan mỏng buộc đầu cùng tông hồng pastel, lớp vải nhẹ ôm theo mái tóc giúp diện mạo thêm mềm mại, gợi hình ảnh thiếu nữ xưa trong hơi thở hiện đại. Trên tay cô là chiếc túi màu đỏ hình trái tim, đính kèm móc trang trí hình chú ngựa cùng những chùm tua rua nhiều màu sắc. Phụ kiện này vừa phù hợp không khí đầu xuân, vừa góp phần hoàn thiện tổng thể theo hướng trẻ trung, tươi tắn.

Điểm đáng chú ý trong tổng thể là chú ngựa bóng bay ánh kim được cô cầm trên tay, gợi liên tưởng đến linh vật năm Bính Ngọ và sắc thái tươi mới của mùa xuân.

Khác với hoa hay quạt vốn quen thuộc trong các bộ ảnh Tết, lựa chọn này mang lại nét chấm phá thú vị cho khung hình. Nữ diễn viên chia sẻ, hình ảnh chú ngựa bong bóng còn gợi cảm giác háo hức, hồn nhiên như khoảnh khắc xuống phố du xuân đầu năm.

Ở bộ trang phục thứ hai, Mya Trương diện áo dài cổ yếm cách tân tông đỏ hồng thẫm. Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên, tôn bờ vai thanh mảnh nhưng vẫn đảm bảo sự kín đáo. Phần cổ được xử lý tiết chế, tạo nét hiện đại mà không làm mất đi tinh thần truyền thống.

Chất liệu vải có độ bắt sáng vừa phải, giúp trang phục thêm nổi bật khi lên hình. Sự hòa quyện giữa sắc đỏ mận và ánh kim tạo cảm giác ấm áp, trong khi phom dáng suông mềm khiến tà áo chuyển động linh hoạt, mang đến hiệu ứng uyển chuyển qua từng khung hình.

Về phụ kiện, cô sử dụng bộ trang sức ngọc trai gồm vòng cổ, hoa tai và vòng tay bản lớn, mang lại vẻ chỉn chu và thanh lịch. Sắc trắng của ngọc trai giúp cân bằng tông đỏ đậm của trang phục.

Chiếc túi nhỏ màu đỏ hình trái tim tiếp tục được cô lựa chọn, gắn kèm móc trang trí hình chú ngựa và các chùm tua rua. Sự xuất hiện lặp lại của phụ kiện này tạo nét xuyên suốt cho bộ ảnh, đồng thời gợi liên tưởng đến tinh thần năm Bính Ngọ.

So với tông hồng pastel ngọt ngào của bộ trước, gam đỏ thẫm ở thiết kế thứ hai mang đến cảm giác trưởng thành và tự tin hơn, giúp bộ ảnh có sự chuyển biến rõ rệt về sắc thái.

Theo Mya Trương, thời trang với cô không chỉ là cách làm đẹp mà còn là phương tiện thể hiện cá tính. Nữ diễn viên cho biết cô không muốn bị đóng khung trong một kiểu vai hay một phong cách cố định, mà đang từng bước định hình hình ảnh phù hợp với độ tuổi và hành trình nghề nghiệp.

“Tôi muốn mỗi lần xuất hiện đều mang đến một năng lượng khác nhau, khi dịu dàng, khi cá tính, miễn là phù hợp với hoàn cảnh và thông điệp mình muốn gửi gắm”, cô chia sẻ.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam