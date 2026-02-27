MC Mù Tạt rạng rỡ trong lễ ăn hỏi với cầu thủ Đức Huy

Lễ ăn hỏi của cặp đôi diễn ra trong không khí ấm cúng, có sự chứng kiến của hai bên gia đình cùng bạn bè thân thiết.

Theo những hình ảnh và clip được chia sẻ trong ngày trọng đại, cô dâu - chú rể lựa chọn áo dài truyền thống tông màu sáng, thiết kế đồng điệu, tạo cảm giác trang nhã.

Đức Huy và MC Mù Tạt trong lễ ăn hỏi sáng nay (Ảnh: Áo dài Hà Cúc).

Huyền Trang diện áo dài thêu họa tiết phượng hoàng, để tóc dài buông tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng. Trong khi đó, Đức Huy xuất hiện với áo dài họa tiết rồng.

Cặp đôi thoải mái tạo dáng nhí nhảnh, liên tục nhún nhảy, nở nụ cười, thể hiện sự hào hứng khi bước vào nghi thức quan trọng của đời mình.

Ở một số khoảnh khắc được ghi lại, cả hai cùng bước vào không gian tổ chức lễ trong tiếng cổ vũ của người thân và bạn bè.

Sau phần nghi lễ đầu tiên, cặp đôi thay trang phục áo dài đỏ để tiếp tục thực hiện các thủ tục theo phong tục truyền thống như xin dâu, đón dâu.

Cô dâu Huyền Trang sau đó được gia đình nhà trai đón về nhà chồng bằng xe ô tô hạng sang, trong sự chúc mừng và reo vui của người thân, bạn bè hai bên.

Không khí buổi lễ diễn ra gọn gàng, ấm áp, đúng tinh thần một buổi lễ gia đình, nhưng vẫn có sự hiện diện của một số bạn bè thân thiết đang hoạt động trong lĩnh vực truyền hình và thể thao như: MC Công Tố, BTV Tuấn Anh…

Trước đó, trên trang cá nhân, Huyền Trang cũng chia sẻ lại một số hình ảnh về sính lễ, quà cưới mà cô nhận được từ người thân trong gia đình.

Nữ MC hài hước cho biết mình được gọi dậy khi đang ngủ để mọi người lần lượt “dúi” vàng vào tay. Những hình ảnh về trang sức gồm dây chuyền, nhẫn vàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Bên cạnh đó, Huyền Trang còn đăng tải đoạn tin nhắn trao đổi giữa cô và chú rể về việc trao vàng trong lễ cưới. Theo nội dung được chia sẻ, bố mẹ Đức Huy dành tặng con dâu 2 cây vàng làm quà cưới.

Nam cầu thủ cũng bày tỏ sự bất ngờ theo cách vui vẻ, thậm chí đùa rằng muốn “xin chia nửa cây” từ vợ.

Theo chia sẻ trước đó của Huyền Trang, cô và Đức Huy từng gặp nhau lần đầu cách đây khoảng 8 năm, trong một chương trình giao lưu với nhóm cầu thủ trẻ, khi cô đảm nhận vai trò MC.

Tuy nhiên, phải đến cuối năm 2024, cả hai mới chính thức công khai mối quan hệ. Kể từ thời điểm đó, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội, thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và tương tác hài hước, gần gũi.

Mù Tạt từng đối mặt tin đồn là người thứ ba xen vào mối quan hệ của Đức Huy và người cũ. Thời điểm đó, nữ MC đáp: "Đó chỉ là thông tin một phía, thiếu bằng chứng. Tôi sẽ nói khi cần". Còn Đức Huy cho biết: "Ai đồn thì kệ, đúng sai bọn mình tự biết".

Trong các bài đăng, Huyền Trang vẫn giữ cách xưng hô “chị - em” với bạn trai, bởi cô hơn Đức Huy 2 tuổi. Chính sự tự nhiên, không cầu kỳ trong cách thể hiện tình cảm khiến cặp đôi nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

Trước khi tổ chức lễ ăn hỏi, vào cuối tháng 11/2025, Đức Huy đã ngỏ lời cầu hôn bạn gái trong chuyến du lịch tại tháp Namsan, Seoul (Hàn Quốc). Thời điểm đó, MC Mù Tạt đã chia sẻ loạt hình ảnh được cầu thủ Đức Huy cầu hôn.

Huyền Trang kể rằng, trong lúc cô vẫn đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi và hơi ngái ngủ, chỉ kịp nhớ anh tự đồng ý và tự đeo nhẫn mà không hỏi ý kiến mình câu nào.

MC Huyền Trang "Mù Tạt" được cầu thủ Đức Huy cầu hôn tại Seoul (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Em nghĩ một trong những quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời em là ở bên cạnh Tạt!", lời cầu hôn của bạn trai được Huyền Trang chia sẻ. Nữ MC cũng gửi lời cảm ơn bạn trai vì đã cố gắng làm tất cả để có ngày hôm nay và cả nhiều ngày sau nữa.

Cùng thời điểm, Đức Huy cũng đăng ảnh cầu hôn bạn gái kèm lời chia sẻ hài hước: "Đang đùa, ai ngờ gật đầu thật".

Sau lễ ăn hỏi, Đức Huy và Huyền Trang sẽ tổ chức tiệc cưới hoành tráng tại Hà Nội vào đầu tháng 3.

Khách mời được cho là gồm nhiều gương mặt hoạt động trong lĩnh vực thể thao, truyền hình và phim ảnh - những người có mối quan hệ thân thiết với cô dâu, chú rể.

Đức Huy (SN 1995) từng thi đấu cho CLB Hà Nội và CLB Nam Định. Trong sự nghiệp, Đức Huy từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018.

Đức Huy và đồng đội có 5 lần vô địch V-League, trong đó có 4 lần thi đấu cùng CLB Hà Nội và một lần thi đấu với CLB Nam Định.

Mù Tạt (SN 1993) tên thật Nguyễn Huyền Trang. Cô dẫn dắt nhiều chương trình như: Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao, 12 con giáp 2025…

Trước khi gắn bó lâu dài với công việc MC, Huyền Trang từng tham dự cuộc thi Miss Teen và giành giải Icon phong cách - HHT Icon năm 2009.

Ngoài vai trò người dẫn chương trình, Huyền Trang còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Cô từng góp mặt trong các phim sitcom và phim truyền hình như: 5S Online, Mê cung, 11 tháng 5 ngày và Biệt dược đen.

Nhờ tính cách cởi mở, gần gũi, cô có mối quan hệ thân thiết với nhiều cầu thủ và thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ các trận đấu của đội tuyển quốc gia cũng như V-League.