Đương kim hoa hậu giải thích lý do bỏ về giữa sự kiện Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Chiều 14/11, lễ trao sash (dải băng ghi tên quốc gia) của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã không thể trọn vẹn do tranh cãi căng thẳng giữa ông Nawat - đại diện Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan (MUT) - và một số thí sinh.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Kjær Theilvig lên tiếng bảo vệ các thí sinh tại mùa giải năm nay (Ảnh: Missosology).

Sau sự kiện, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Kjær Theilvig lên tiếng trên trang cá nhân, gửi thông điệp mạnh mẽ: “Đây là quyền của người phụ nữ. Tôi rất tiếc, chúng ta phải làm điều gì đó lớn hơn. Chúng ta cần tôn trọng mọi người, nhưng mọi chuyện không thể diễn ra như thế này. Coi thường người khác là thiếu tôn trọng, và đó không phải là điều tôi muốn bảo vệ. Vì vậy, tôi đã chọn rời khỏi đó”.

Phát ngôn của đương kim hoa hậu nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình và chỉ trích cách điều hành của ông Nawat.

Một tài khoản bình luận: “Các cô gái nên được đối xử bằng sự trân trọng và yêu thương. Dù họ đang mặc gì hay ở đâu, đó vẫn là quyền cơ bản của con người”.

Một khán giả khác bày tỏ: “Chỉ trong 3 ngày đầu, cuộc thi đã liên tiếp xảy ra tranh cãi giữa ông Nawat và ông Raul (CEO của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ), nghi vấn nhà tài trợ liên quan đến cờ bạc trực tuyến, lùm xùm buổi chụp hình thương hiệu mỹ phẩm. Năm nay có lẽ là mùa giải căng thẳng nhất”.

Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig được mệnh danh là "búp bê sống" (Ảnh: MU).

Nhiều ý kiến kêu gọi ban tổ chức hai bên - MUT và MUO (Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ) - sớm ngồi lại để giải quyết mâu thuẫn, đảm bảo cuộc thi diễn ra suôn sẻ.

Người hâm mộ cũng dành lời khen cho Hoa hậu Victoria, cho rằng cô thể hiện bản lĩnh và tinh thần bảo vệ phụ nữ. “Cô ấy hiểu biết, điềm đạm và tận tâm. Việc đứng lên rời đi là hành động đầy dũng cảm để bảo vệ sự công bằng cho thí sinh”, một khán giả viết.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra từ ngày 2/11 đến 21/11, quy tụ hơn 100 thí sinh trên toàn cầu. Mùa giải năm nay được xem là bước ngoặt khi lần đầu chấp nhận thí sinh chuyển giới, đã kết hôn, sinh con và không giới hạn độ tuổi. Tuy nhiên, cuộc thi sớm vướng loạt ồn ào.

Ngày 3/11, MUO và MUT tranh cãi khi MUO hủy kết quả bình chọn “Ăn tối và trò chuyện đặc biệt” do MUT phát động.

Sau khi Hương Giang, đại diện Việt Nam, lọt nhóm dẫn đầu, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ tuyên bố hoạt động này “không hợp lệ”. Ông Nawat phản ứng gay gắt và tố một nhà tài trợ của MUO có liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến.

Đến ngày 4/11, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ ra thông cáo khẳng định kết quả cuộc thi chỉ dựa trên các phần thi chính thức: Phỏng vấn kín, trình diễn trang phục dân tộc, váy dạ hội và áo tắm.

Hương Giang (thứ 2 từ phải sang) tham dự sự kiện Hoa hậu Hoàn vũ 2025, ngày 4/11 (Ảnh: MUT).

Đại diện Việt Nam, Hương Giang, là thí sinh chuyển giới đầu tiên của Việt Nam và châu Á trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Cô nhận được sự quan tâm lớn ngay từ ngày đầu nhập cuộc nhờ phong thái tự tin, gu thời trang tinh tế và khả năng ứng xử tốt.

Theo Missosology, Hương Giang hiện được dự đoán có khả năng lọt Top 20, cùng các thí sinh đến từ Thái Lan, Philippines, Venezuela, Colombia, Mexico, Peru, Australia và Bờ Biển Ngà.