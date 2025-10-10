Trương Ngọc Ánh gợi cảm tuổi U50, trở lại công việc sau biến cố
(Dân trí) - Gần đây, diễn viên, đạo diễn Trương Ngọc Ánh bận rộn với nhiều lịch trình. Tuy nhiên, mỗi khi xuất hiện, cô thường được khen ngợi về thần thái tươi trẻ, nhan sắc ngày càng thăng hạng.
Năm 2024, diễn viên Trương Ngọc Ánh gặp biến cố tài chính, tinh thần ảnh hưởng một thời gian dài. Gần đây, nữ nghệ sĩ ổn định cuộc sống, trở lại nhiều hơn trong các hoạt động giải trí.
Xuất hiện tại lễ trao giải về làm đẹp do cựu người mẫu Phan Như Thảo tổ chức ở TPHCM tối 9/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả nhờ ngoại hình nổi bật.
Nữ nghệ sĩ diện đầm đính kết lấp lánh, phom dáng ôm sát. Clip Trương Ngọc Ánh khoe vóc dáng gợi cảm, nhan sắc kiêu sa trên thảm đỏ nhận hàng ngàn lượt xem cùng nhiều lời khen từ dân mạng.
Người hâm mộ cũng vui mừng khi nữ nghệ sĩ lấy lại tinh thần, trở lại tích cực trong công việc.
Trương Ngọc Ánh chia sẻ, cô nhận lời tham dự chương trình vì mối thân tình với đàn em Phan Như Thảo. Tại sự kiện, cô đảm nhận vai trò giám khảo, trao giải cho người đẹp có màn xuất hiện sang trọng nhất đêm tiệc. Giải thưởng do Trương Ngọc Ánh hoàn toàn quyết định.
Bên cạnh Trương Ngọc Ánh, lễ trao giải tối 9/10 còn có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng như: Hoa hậu Ngọc Diễm, ca sĩ Thảo Trang, siêu mẫu Kỳ Hân, siêu mẫu Phùng Ngọc Yến, siêu mẫu Ngọc Thạch, ca sĩ Đỗ Hoàng Dương, ca sĩ Vũ Ngọc Anh…
Ở tuổi U50, Trương Ngọc Ánh cân bằng thời gian làm việc và chăm sóc gia đình. Cô hạnh phúc khi vừa tập trung cho công việc, vừa có thời gian chăm chút cho bản thân. Sau giai đoạn áp lực, Trương Ngọc Ánh biết ơn gia đình, bạn bè là chỗ dựa tinh thần cho cô vực dậy.
Trên trang cá nhân thời gian qua, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường với vẻ ngoài nhiều năng lượng. Hình ảnh Trương Ngọc Ánh bên con gái Bảo Tiên cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả.
Trương Ngọc Ánh cho biết, cô tự hào vì Bảo Tiên ngoan ngoãn, học giỏi. Thời gian tới, Bảo Tiên sẽ sang Mỹ du học và định hướng theo ngành kinh doanh của bà nội.
Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, hoạt động nghệ thuật từ khi mới 16 tuổi. Cô để lại dấu ấn trong lòng khán giả với loạt vai diễn trong các phim: Áo lụa Hà Đông, Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng, Hương ga...
Năm 2005, Trương Ngọc Ánh kết hôn với diễn viên Trần Bảo Sơn. Đến năm 2014, cặp đôi "đường ai nấy đi" khi đã có một cô con gái là Bảo Tiên.
Năm 2021, Trương Ngọc Ánh công khai hẹn hò nam diễn viên Nguyễn Anh Dũng. Tuy nhiên vào tháng 7 năm nay, cô xác nhận mình trở về thời độc thân.