Trương Ngọc Ánh gợi cảm tuổi U50, trở lại công việc sau biến cố

Năm 2024, diễn viên Trương Ngọc Ánh gặp biến cố tài chính, tinh thần ảnh hưởng một thời gian dài. Gần đây, nữ nghệ sĩ ổn định cuộc sống, trở lại nhiều hơn trong các hoạt động giải trí.

Trương Ngọc Ánh tại lễ trao giải tối 9/10 (Ảnh: Ban tổ chức).

Xuất hiện tại lễ trao giải về làm đẹp do cựu người mẫu Phan Như Thảo tổ chức ở TPHCM tối 9/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả nhờ ngoại hình nổi bật.

Nữ nghệ sĩ diện đầm đính kết lấp lánh, phom dáng ôm sát. Clip Trương Ngọc Ánh khoe vóc dáng gợi cảm, nhan sắc kiêu sa trên thảm đỏ nhận hàng ngàn lượt xem cùng nhiều lời khen từ dân mạng.

Người hâm mộ cũng vui mừng khi nữ nghệ sĩ lấy lại tinh thần, trở lại tích cực trong công việc.

Trương Ngọc Ánh nhận nhiều lời khen về diện mạo quyến rũ (Ảnh: Ban tổ chức).

Trương Ngọc Ánh chia sẻ, cô nhận lời tham dự chương trình vì mối thân tình với đàn em Phan Như Thảo. Tại sự kiện, cô đảm nhận vai trò giám khảo, trao giải cho người đẹp có màn xuất hiện sang trọng nhất đêm tiệc. Giải thưởng do Trương Ngọc Ánh hoàn toàn quyết định.

Bên cạnh Trương Ngọc Ánh, lễ trao giải tối 9/10 còn có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng như: Hoa hậu Ngọc Diễm, ca sĩ Thảo Trang, siêu mẫu Kỳ Hân, siêu mẫu Phùng Ngọc Yến, siêu mẫu Ngọc Thạch, ca sĩ Đỗ Hoàng Dương, ca sĩ Vũ Ngọc Anh…

Ở tuổi U50, Trương Ngọc Ánh cân bằng thời gian làm việc và chăm sóc gia đình. Cô hạnh phúc khi vừa tập trung cho công việc, vừa có thời gian chăm chút cho bản thân. Sau giai đoạn áp lực, Trương Ngọc Ánh biết ơn gia đình, bạn bè là chỗ dựa tinh thần cho cô vực dậy.

Trên trang cá nhân thời gian qua, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường với vẻ ngoài nhiều năng lượng. Hình ảnh Trương Ngọc Ánh bên con gái Bảo Tiên cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Trương Ngọc Ánh cho biết, cô tự hào vì Bảo Tiên ngoan ngoãn, học giỏi. Thời gian tới, Bảo Tiên sẽ sang Mỹ du học và định hướng theo ngành kinh doanh của bà nội.