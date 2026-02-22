Cận cảnh căn hộ ấm cúng, rộng gần 150m2 của nghệ sĩ Quốc Tuấn

Nghệ sĩ Quốc Tuấn đón nhóm phóng viên Dân trí lên căn hộ của mình ở tầng 12, thuộc một chung cư cao cấp trên đường Trần Phú giao đường Vũ Trọng Khánh. Toà nhà có tầm nhìn thoáng, 2 mặt tiền với phố xá sầm uất, tiện lợi.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn cho biết, anh chuyển về căn hộ đã 10 năm. Khi mới chuyển từ đường Điện Biên Phủ về đây, nam nghệ sĩ thấy khu phố thưa thớt, ít người nhưng một thời gian sau, dân cư đã đông đúc với nhiều tiện ích hiện đại, phù hợp với nhu cầu của cư dân.

Căn hộ có diện tích 141m2 với phòng khách có tầm nhìn đẹp. Theo Quốc Tuấn, căn hộ nguyên bản có 3 phòng ngủ nhưng do nhu cầu sử dụng, anh đã sửa lại thành 2 phòng ngủ và 1 phòng làm việc chung.

Phòng làm việc của hai bố con được thiết kế mở, có thể nhìn ra phòng khách và toàn bộ không gian trong nhà, rất thoáng đãng.

Điểm nhấn trong phòng làm việc là bức tranh hoạ sĩ Hoàng Phượng Vỹ - con trai nhà thơ Hoàng Trung Thông - vẽ tặng Bôm (Anh Tuấn - con trai nam nghệ sĩ). Trên kệ gỗ là đồ lưu niệm mà hai bố con Quốc Tuấn đi du lịch nước ngoài mua về.

Ấn tượng nhất trong căn hộ của Quốc Tuấn là nhà treo nhiều tranh. Nam nghệ sĩ cho biết, anh thích dòng tranh trừu tượng, tranh phố cổ Hà Nội. Phần lớn các bức tranh được bạn bè là hoạ sĩ tặng, có một số bức tranh đặc biệt, anh đi nước ngoài mua về.

Bức tranh vẽ ngựa được nam nghệ sĩ đi du lịch ở Nam Phi mua về. Quốc Tuấn nói rằng, nhà có nhiều tranh nên anh thường luân phiên thay đổi tranh để tránh sự nhàm chán.

Nhà Quốc Tuấn có 2 cây đàn, 1 cây anh mua theo nhu cầu học âm nhạc của con trai Bôm, chiếc còn lại là quà tặng của thầy Nguyễn Mạnh, người đã dạy Bôm 7 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Quốc Tuấn thừa nhận, anh là người thích nghe nhạc và thường sưu tầm các đồ vật liên quan đến đĩa nhạc, âm thanh… Những lúc căng thẳng, anh thường mở nhạc để thư giãn, tìm lại cảm xúc cho mình.

Phòng ngủ được nam nghệ sĩ thiết kế tối giản. Các căn phòng cũng lấy được nhiều ánh sáng để có thể đọc sách, làm việc vào ban ngày.

Căn bếp được bố trí liền với phòng làm việc, thiết kế gọn gàng, ưu tiên sự tiện dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Hệ tủ bếp có nhiều màu sắc, tạo cảm giác trẻ trung hiện đại. Khu vực nấu nướng, rửa và để đồ được sắp xếp liền mạch, phù hợp với không gian căn hộ.

Từng góc trong căn nhà được anh chăm chút cẩn thận. Nam nghệ sĩ chia sẻ rằng, sau một ngày làm việc căng thẳng, khi về nhà, anh luôn thấy bình yên, hạnh phúc.

Quốc Tuấn và con trai chia sẻ sở thích âm nhạc trong căn hộ ấm cúng (Video: Mai Châm).

Nghệ sĩ Quốc Tuấn sinh năm 1961, từng là một trong những diễn viên truyền hình được yêu thích, đặc biệt trong phim Người thổi tù và hàng tổng, 12A và 4H, Những người sống quanh tôi... Năm 2007, anh tiếp tục góp mặt trong phim Luật đời và giã từ màn ảnh từ đó để chăm sóc cho con trai.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam