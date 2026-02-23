Hot girl Hà thành Trâm Anh tuổi 31 gợi cảm, hôn nhân bên JustaTee gây chú ý

Mới đây, hot girl Trâm Anh - vợ của rapper JustaTee - gây chú ý khi bất ngờ hủy theo dõi chồng trên Instagram, ẩn toàn bộ ảnh chụp chung của hai vợ chồng trên các nền tảng cá nhân. Cùng thời điểm, Trâm Anh đăng trên Threads dòng trạng thái ẩn ý: "Cũng vừa tự tay xóa đi một vài thứ, đẹp nhưng phải xoá đi thôi".

Động thái này khiến khán giả đồn đoán Trâm Anh và rapper JustaTee trục trặc hôn nhân. Tuy nhiên, đến sáng 23/2, người đẹp gốc Hà Nội cho biết, dòng chia sẻ trên Threads xuất phát từ tình trạng trầm cảm, căng thẳng gần ngày sinh. Cô mong cộng đồng mạng không lan truyền thông tin sai lệch.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ phía Trâm Anh để tìm hiểu thêm về sự việc nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trâm Anh sinh năm 1995, quê ở Hà Nội, là cựu học sinh THPT Phan Đình Phùng, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thời cấp 3, cô nổi tiếng với danh xưng "hot girl lễ bế giảng" nhờ loạt ảnh khoe nhan sắc trong trẻo, xinh đẹp trong lễ tổng kết cuối năm.

Năm 2013, Trâm Anh gây chú ý khi công khai hẹn hò rapper JustaTee (tên thật Nguyễn Thanh Tuấn, SN 1991). Thời điểm đó, Trâm Anh là sinh viên đại học năm nhất, còn JustaTee nổi tiếng với bản hit Forever alone.

Sau 5 năm hẹn hò, cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2018 và chuyển vào TPHCM sinh sống, lập nghiệp.

Từ đó trở về sau, Trâm Anh kín tiếng, ít xuất hiện các hoạt động giải trí, lui về sau làm hậu phương để chồng yên tâm theo đuổi nghệ thuật. JustaTee cũng đạt nhiều thành công trong sự nghiệp, từng làm giám khảo Rap Việt và đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho các chương trình lớn như Anh trai say hi...

Năm 2018, Trâm Anh sinh con gái đầu lòng Anh Chi (tên ở nhà là Cici). Cô bé được chú ý trên mạng xã hội với biệt danh "hot girl Tây Hồ" hay "thần tượng giới trẻ" nhờ những biểu cảm hài hước và năng khiếu vũ đạo. CiCi cũng tham gia chương trình thực tế Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân, có hàng trăm ngàn khán giả theo dõi kênh cá nhân.

Đến năm 2021, Trâm Anh và JustaTee đón con trai thứ hai là Anh Minh (Mino).

Những năm qua, gia đình của Trâm Anh được khán giả mến mộ bởi hình ảnh gần gũi, đáng yêu, những khoảnh khắc chăm con đều thu hút lượt tương tác lớn. Vợ chồng Trâm Anh - JustaTee cũng được ngưỡng mộ khi có hôn nhân yên bình, kín kẽ giữa showbiz nhiều ồn ào.

Cuối năm 2025, vợ chồng Trâm Anh chia sẻ họ chuẩn bị đón con thứ 3 và nhận nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Trâm Anh miêu tả thiên thần nhỏ là món quà bất ngờ, khiến cô và ông xã "ngỡ ngàng đến bật ngửa".

Trâm Anh từng chia sẻ, nhìn lại hành trình hôn nhân, cô đã thay đổi khá nhiều, học được những bài học quý giá khi trở thành vợ, thành mẹ. Trước đây khi còn trẻ, cô có tính cách trẻ con, thích mơ mộng, hay giận dỗi. Tuy nhiên từ khi về chung nhà với JustaTee, người đẹp dung hòa sự khác biệt, sống thực tế hơn.

"Đàn ông quan điểm khác mình, mình càng hy vọng người ta như thế, người ta càng đi ngược lại. Như chồng tôi thì đặc biệt rồi, cá tính anh rất là mạnh, mà tôi thì cũng như bao cô gái khác thôi, nhưng tôi biết chấp nhận từng chút một.

Bây giờ tôi quá hiểu rồi, chẳng đòi hỏi gì ở chồng hết. Lúc yêu nhau cũng từng dỗi nhau rất nhiều, nhưng giận rồi lại thôi. Nghĩ cho cùng thì, yêu nhau xuất phát từ trái tim chứ đâu phải những lời hoa mỹ?", Trâm Anh từng cho hay.

Hot girl 9X cho biết thêm, điều cô thấy đáng quý nhất trong hôn nhân là bạn đời khiến cô có cảm giác tin tưởng trọn vẹn. "So với mặt bằng chung, nghệ sĩ thường có những mối quan hệ phức tạp. Nhưng tôi luôn tin tưởng anh ấy tuyệt đối, tin đến 90%.

Sau quãng thời gian ở với nhau, tôi thấy anh ấy chỉ yêu công việc, có một niềm đam mê mãnh liệt với công việc, anh chẳng có sự quan tâm gì ngoài âm nhạc. Thỉnh thoảng, tôi vào điện thoại chồng xem anh có gì không, nhưng toàn ảnh con, chó và thiết bị âm thanh thôi", Trâm Anh hé lộ.

Khi gặp mâu thuẫn với ông xã, Trâm Anh cho biết cô và bạn đời sẽ nhún nhường, hạ cái tôi để tìm hướng giải quyết, cùng nhìn về con cái để tìm sự kết nối. Sự thẳng thắn và thấu hiểu là bí quyết giúp Trâm Anh và chồng duy trì mái ấm.

"Chúng tôi tìm đến những bước nghỉ trong tình yêu. Nếu cãi nhau, chúng tôi có thể không nói chuyện 1 vài ngày, để cả hai có không gian và thời gian riêng cùng suy nghĩ và dịu lại sự tức giận. Đến lúc thấy phải nói chuyện với nhau cho rõ, cần làm lành thì cả hai đều vui vẻ ngồi lại với nhau", hot girl từng chia sẻ.

Ở tuổi 31, Trâm Anh được khen sở hữu nhan sắc trẻ trung, ngày càng thăng hạng so với thời còn là "hot girl lễ bế giảng". Dù đã qua nhiều lần sinh nở, Trâm Anh vẫn có vóc dáng lẫn phong độ nhan sắc ấn tượng.

Trong một chuyến đi biển hè 2025, bà xã JustaTee gây sốt khi diện bộ áo tắm liền thân ôm sát, xẻ ngực sâu quyến rũ, khoe 3 vòng nóng bỏng.

Chuộng phong cách trang điểm nhẹ nhàng tôn đường nét tự nhiên, Trâm Anh luôn được khen ngợi nhờ mặt mộc sáng, làn da mịn màng. Cô cũng chọn phong cách thời trang trẻ trung, giúp "ăn gian tuổi thật", thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường thu hút trên trang cá nhân có 600.000 người theo dõi.

Hơn một năm qua, Trâm Anh gắn bó với bộ môn pickleball. Cô hé lộ bí quyết giữ sắc vóc là tập luyện thể thao đều đặn.

Ảnh: Instagram nhân vật