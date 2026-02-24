"Ông trùm hài Tết" Bình Trọng: Tôi nghèo, vẫn đang nợ 1 tỷ đồng vay xây nhà

“Học xong cấp 3, tôi từng lái máy xúc, máy ủi”

Tết Bính Ngọ 2026 là năm thứ 16 Bình Trọng làm phim “Đại gia chân đất”, năm thứ 12 làm phim “Làng ế vợ”… Nhiều người tò mò, vì sao anh lại có thể kéo dài các series phim dài như vậy?

- Những năm đầu làm Đại gia chân đất, Làng ế vợ… phim của tôi có gần 30 triệu lượt xem, bây giờ khi công nghệ phát triển, khán giả có nhiều thứ để giải trí hơn thì phim của tôi có khoảng hơn 10 triệu lượt xem, còn khán giả thì tôi còn làm phim.

Làm hài Tết khó nhất là làm kịch bản. Tôi đã từng bỏ tiền ra thuê người viết kịch bản, sẵn sàng gửi tiền trước để mời các “cao thủ” trong nghề viết kịch bản cho mình nhưng nhiều người không đáp ứng được yêu cầu của phim.

Có năm tôi đã đặt hàng cho người viết kịch bản, khi ấy đoàn làm phim chuẩn bị đi Mỹ quay mà chưa có kịch bản, tôi lên tận nhà không gặp được biên kịch, điện thoại cũng không nghe máy.

Tình thế cấp bách, tôi đành phải viết kịch bản trên máy bay… Sau này, tôi cũng nhờ một số biên kịch khác nhưng “màu sắc” của họ chưa phù hợp với phim nên tôi phải tự tay viết kịch bản.

Trong 16 năm làm phim hài Tết, có bao giờ anh gặp khó khăn, muốn dừng lại?

- Năm đó, tôi đã quyết định không làm phim Đại gia chân đất 11 nhưng khi diễn ở tỉnh, có người bạn hỏi tôi: “Năm nay chưa thấy chú làm phim Tết nhỉ?”. Tôi mới trả lời rằng, năm nay có nhiều khó khăn nên dừng làm phim.

Anh ấy hụt hẫng và nói: “Bố mẹ anh rất thích xem phim của Trọng, hằng năm anh đều mua về cho các cụ xem. Năm nay, cụ ông đã mất, bà buồn lắm mà không có phim thì càng buồn nữa. Trọng làm đi, anh tài trợ cho”...

Lúc ấy đã cận Tết lắm rồi, tôi gọi điện cho NSND Trung Hiếu, NSƯT Tiến Quang… hỏi ý kiến xem có thể làm phim được không, may quá các nghệ sĩ lại hào hứng và có thể dành thời gian đi làm phim được.

Anh mời dàn nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Kim Xuyến, NSND Trung Hiếu, NSƯT Tiến Quang, Chiến Thắng… vào phim của mình với mức cát-xê bao nhiêu?

- Dàn diễn viên toàn anh em nghệ sĩ đã quen biết lâu nên không ai đòi hỏi cát-xê làm phim, tôi cũng không để cho ai thiệt.

Vì khá hiểu tính cách nhau nên khi viết kịch bản, tôi cũng xây dựng nhân vật “đo ni đóng giày” cho từng diễn viên. Nhiều lúc viết kịch bản, tôi thấy sướng lắm vì nhìn thấy họ hợp vai.

Gần 20 năm làm phim hài, chúng tôi chưa từng tranh cãi nhau về kịch bản phim. Có một kỷ niệm vui ở Đại gia chân đất 16, tôi và nghệ sĩ Quang Tèo diễn một phân đoạn mà hơn 1 tiếng mới xong, lý do là cứ đến đoạn diễn đó, anh Quang Tèo lại ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến cả đoàn phim cũng cười theo… tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp cho các nghệ sĩ.

Khi được gọi là “ông trùm phim hài Tết” anh có áp lực không? Gần 20 năm làm phim hài, anh thấy thị hiếu khán giả có thay đổi?

- Khán giả thường ưu ái gọi tôi là “ông trùm phim hài Tết” nhưng một bộ phim thành công cần có sự diễn xuất, hỗ trợ của cả ê-kíp. Khi được gọi như vậy tôi không áp lực mà thấy mình cần cố gắng để không phụ lòng của khán giả.

Tôi thấy thị hiếu của khán giả ngày càng thay đổi. Khi xem một bộ phim giải trí, khán giả cần một câu chuyện vui vẻ, hình ảnh đẹp. Tuy nhiên tôi thấy rằng, ê-kíp của mình chưa đáp ứng được tất cả những điều này. Vì nếu làm được cái mình mong muốn sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc.

Nếu chủ động được về tài chính, đạo diễn làm phim sẽ tốt hơn, mọi thứ sẽ trơn tru hơn rất nhiều. Tôi cũng đang hướng đến việc làm thương mại, kinh doanh để có tiền làm phim.

Khán giả tò mò, anh đến với nghề làm phim thế nào?

- Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng), năm lớp 10 mới lên Hà Nội ở với bố là NSND Trần Nhượng. Ở quê, tôi học giỏi đến khi lên Hà Nội bản thân thường bị các bạn trêu chọc vì nói giọng rất quê.

Học xong cấp 3, tôi đi học nghề lái máy xúc máy ủi, đã đi làm một thời gian nhưng có một vụ tai nạn liên quan đến máy xúc nên bố tôi là NSND Trần Nhượng sợ quá, gọi tôi về. Sau đó, tôi thi đại học, vào khoa Quản lý văn hoá của Đại học Văn hoá Hà Nội.

Thời đó, bố hay đi làm phim nên tôi thường được ông nhờ khi thì lấy đạo cụ, khi thì gọi diễn viên quần chúng. Các đoàn phim thiếu người, tôi cũng tham gia một số vai phụ. Ngoài ra, tôi cũng được làm với nhiều đạo diễn nên “say” nghề lúc nào không hay. Đến lúc giật mình, tôi muốn rẽ sang nghề khác cũng không được...

Bình Trọng cũng thường được khán giả biết đến là Thiên lôi đầu tiên của chương trình “Táo quân”. Anh vào vai này thế nào?

- Khi đã quen với nghề, tôi đi làm phim khắp nơi, từ Hãng Phim truyện Việt Nam ở số 4 Thuỵ Khuê đến Hãng Phim truyện 1 và VFC (Trung tâm Phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam)... với chức danh trợ lý đoàn phim.

Ở một tiểu phẩm hài trên VTV, tôi phải thị phạm diễn viên về cách rải đinh trên phố, đạo diễn Triệu Tuấn mới nói "Trọng vào diễn cho nhanh", thế là tôi làm.

Sau này ở một số tiểu phẩm, NSND Khải Hưng, đạo diễn Đỗ Thanh Hải hay chỉ định tôi vào vai này, vai kia. Khi VTV làm Táo quân, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng bảo tôi vào vai Thiên lôi.

Thông thường nhiều người nghĩ, Thiên lôi sẽ là một người to cao vạm vỡ nhưng đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã chọn tôi - một người thấp bé, nhẹ cân - để tạo sự hài hước, gây tiếng cười trong Táo quân.

Vai Thiên lôi cũng nhỏ, tôi cũng thích những vai vừa vặn như thế nên không thấy áp lực gì.

"Tôi xấu trai nhưng có nhiều người... bật đèn xanh"!

Người ta nói, Bình Trọng chỉ làm phim mà… giàu lắm, anh phản hồi thế nào về nhận định này?

- Làm phim mà lãi như thế chắc nhiều người làm lắm (cười). Mỗi bộ phim, tôi phải chi phí 2-3 tỷ đồng, có năm tôi kéo cả đoàn phim vào miền Nam, có năm đưa diễn viên sang Nga hay Mỹ để quay… Tôi làm phim kỳ công như vậy vì thích, chứ không phải vì mình nhiều tiền.

Như đợt đi Mỹ là chúng tôi nhận lời mời sang hội chợ phim bên đó, khi ấy visa xin dễ dàng, vé máy bay rẻ, chỗ ở cũng xa trung tâm nên không tốn kém nhiều.

Thú thật, người ta kinh doanh 10 năm thì đã có “của ăn của để”, còn tôi làm phim gần 20 năm cũng chẳng có gì, nhiều năm đã định nghỉ không sản xuất nữa vì thấy vất vả quá.

Như năm 2025, tôi làm phim bị lỗ vì nhà tài trợ đã hứa mà không trả tiền, gọi điện thì họ tắt máy.

Vậy nguồn tiền để anh duy trì series phim của mình từ đâu?

- Ngoài sản xuất 2 phim hài Tết là Đại gia chân đất và Làng ế vợ dịp Tết, tôi vẫn sản xuất phim ngắn, làm nhiều nội dung hằng ngày nên cũng có các nhãn hàng tài trợ. Tuy nhiên, số tiền này cũng không nhiều như người ta nghĩ.

Khi tôi xây nhà ở khu Linh Đàm (Hà Nội), có thông tin cho rằng Bình Trọng giàu lắm nhưng tôi không có nhiều tiền. Tôi nghèo, hiện tại vẫn nợ 1 tỷ đồng tiền vay để xây nhà.

Nhà tôi có 4 chiếc ô tô (gồm cả ô tô của công ty) nhưng xe có giá cao nhất chỉ 250 triệu đồng. Tôi đang chạy một chiếc xe trị giá khoảng 50 triệu đồng, cũng không có tiền, vàng tiết kiệm.

Anh và bố - NSND Trần Nhượng - từng có tin đồn không hợp nhau, liệu có đúng?

- Thực tế bố con tôi rất hợp nhau. Chỉ có điều, bố là người thích tự do nên dù tôi có mời ông về ở cùng, ông cũng từ chối. Tôi từng suy nghĩ mua cho bố căn hộ để đi lại cho thuận tiện nhưng ông cũng không đồng ý.

Bố tôi năm nay ngoài 70 rồi nhưng ơn giời... ông vẫn còn phong độ lắm. Ông vẫn tự lái ô tô, tự đi diễn không phiền ai.

Ông sống một mình nên tôi cũng lo lắng. Mới đây, bố bị ốm nhưng đã khoẻ lại rồi. Bây giờ, ông muốn gắn bó với ai, tôi đồng ý ngay vì ông sẽ có người bầu bạn.

Khi có vai diễn phù hợp, tôi cũng mời bố tham gia trong phim của mình, đây là một cách để tôi có thể biếu bố tiền. Vì bố biết hoàn cảnh tôi không dư giả nên nhiều khi biếu ông tiền, ông không lấy. Chỉ khi đóng phim, bố mới lấy cát-xê.

Ngoài làm phim, Bình Trọng còn nổi tiếng khi kết hôn với người đẹp thi Hoa hậu Việt Nam. Làm thế nào mà anh lại tán đổ một giai nhân kém mình 9 tuổi?

- Năm 2002, tôi đi theo đạo diễn Trần Lực, làm trợ lý của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Tôi biết thân phận của mình là xấu trai, thấp bé nên không dám để ý ai (cười).

Sau đó một thời gian, tôi gặp bà xã trên phố, cô ấy nhận ra tôi và nói “ôi anh Bình Trọng”. Hồi đó cô ấy học Đại học Luật Hà Nội, mỗi khi điện thoại cho nhau phải qua căng tin của ký túc xá.

Ban đầu, ông bà ngoại không đồng ý vì không thích con rể làm diễn viên nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm gắn bó với nhau. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai tiến tới hôn nhân và chính thức kết hôn vào năm 2005.

Tính cách mà anh thích nhất ở bà xã là gì?

- Cô ấy nấu ăn ngon, thu vén và tiết kiệm cho gia đình, cũng là người rất quyết liệt. Tôi đi làm phim bận rộn, một tay cô ấy lo cho các con.

Tôi không khéo ăn nói nên cũng chẳng nịnh vợ câu nào. Cô ấy hiểu tính tôi nên nhiều khi cũng bỏ qua những điểm xấu của chồng.

Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, tiếp xúc với nhiều người, anh chị có ghen không?

- Thời mới cưới chưa có con, tôi hay nhậu nhẹt với bạn bè, đến khi về, vợ không thèm mở cửa, không biết vì ngủ quên hay là... giận dỗi.

Tôi không đẹp trai nhưng cũng có nhiều người “bật đèn xanh”. Đàn ông khi đứng trước người đẹp thường mắc sai lầm nên khi vợ ghen cũng là cách để mình biết điểm dừng.

Bây giờ thì khác rồi, chúng tôi đã hiểu tính cách của nhau nên vợ không ghen nữa. Vợ tôi làm ngành luật, cô ấy đứng sau hỗ trợ và lo liệu hết việc sổ sách, kế toán cho công ty nên công việc của chồng, vợ nắm được hết. Cuộc sống vì thế khá thoải mái, không xáo trộn nhiều.

Khán giả có thể hình dung anh là một người bố, người chồng thế nào?

- Tôi là một người bố khó tính, ngăn nắp. Khi không đi làm phim, tôi dành thời gian chơi với các con, chăm chút cho gia đình.

Xin cảm ơn anh vì những chia sẻ!

Trần Bình Trọng sinh năm 1973, là đạo diễn của hai series phim hài Đại gia chân đất và Làng ế vợ thường được phát hành vào dịp Tết Nguyên đán trong nhiều năm qua. Anh được xem là đạo diễn "nông dân" nhất Việt Nam. Trước khi theo đuổi con đường đạo diễn, Trần Bình Trọng từng được mệnh danh là "vua vai phụ".

