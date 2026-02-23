Đạo diễn Trương Kỷ Trung đưa vợ kém 31 tuổi sang Việt Nam du lịch dịp Tết

Hình ảnh được ghi lại cho thấy vợ chồng đạo diễn xuất hiện tại một trung tâm mua sắm ở TPHCM. Cả hai cùng lựa chọn túi xách, trang sức trong khi các con nhỏ quấn quýt bên cạnh. Trong một số khoảnh khắc, đạo diễn 75 tuổi tự tay đẩy xe nôi cho con, còn bà xã tranh thủ tham quan các cửa hàng.

Đạo diễn Trương Kỷ Trung và vợ con mua sắm tại TPHCM những ngày Tết Nguyên đán (Ảnh: Sina).

Đạo diễn 75 tuổi bận rộn trông con trong lúc vợ bận mua sắm (Ảnh: Sina).

Đáng chú ý, Đỗ Tinh Lâm diện áo dài màu hồng nhạt khi dạo phố, thu hút sự quan tâm của nhiều người xung quanh. Trước đó, gia đình ông cũng được bắt gặp tại sân bay. Đạo diễn họ Trương gây chú ý với mái tóc bạc trắng và kính râm, trong khi vợ ông để mặt mộc, tập trung chăm sóc các con.

Trương Kỷ Trung ngoài 70 tuổi, còn Đỗ Tinh Lâm mới 44 tuổi. Chênh lệch tuổi tác lớn từng khiến cuộc hôn nhân của họ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, theo những hình ảnh được chia sẻ gần đây, gia đình vẫn duy trì cuộc sống êm ấm.

Đỗ Tinh Lâm là người vợ thứ 3 của đạo diễn và cũng từng là trợ lý, quản lý công việc cho ông. Cô tốt nghiệp chuyên ngành luật sở hữu trí tuệ tại Pháp, sau đó làm tư vấn kinh doanh.

Trương Kỷ Trung hạnh phúc bên bạn đời kém 31 tuổi (Ảnh: Sina).

Năm 2015, Đỗ Tinh Lâm gặp Trương Kỷ Trung trong một lần dùng bữa chay cùng bạn bè. Sau đó, cô trở thành trợ lý rồi đảm nhiệm vai trò quản lý công việc cho nam đạo diễn. Hai năm sau, cả hai đăng ký kết hôn, chính thức về chung một nhà.

Nửa cuối năm 2019, cặp đôi chào đón con đầu lòng. Một năm sau, Đỗ Tinh Lâm sinh thêm một bé gái. Cũng trong năm này, đạo diễn họ Trương xác nhận mối quan hệ hôn nhân và chia sẻ về cuộc sống gia đình êm ấm.

Việc kết hôn với đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc khiến cuộc sống của Đỗ Tinh Lâm thay đổi đáng kể. Bên cạnh việc chăm sóc gia đình và sinh con, cô còn lấn sân sang lĩnh vực sản xuất video ngắn, chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, bí quyết làm đẹp và kinh nghiệm nuôi dạy con cái trên mạng xã hội.

Bất chấp khoảng cách tuổi tác lớn, vợ chồng đạo diễn Trương Kỷ Trung có 3 người con chung (Ảnh: Sina).

Năm 2024, cô tiếp tục sinh thêm một con gái. Ngoài các con chung với Trương Kỷ Trung, Đỗ Tinh Lâm còn có một con trai riêng từ mối quan hệ trước.

Theo truyền thông Trung Quốc, đạo diễn họ Trương yêu thương và chăm sóc con riêng của vợ như con ruột. Gia đình sáu người thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các video đời thường và những chuyến du lịch, cho thấy cuộc sống gắn bó, quây quần.

Nói về cuộc sống bên vợ trẻ, đạo diễn Trương Kỷ Trung khẳng định rất viên mãn. Từ khi tái hôn, ông không còn tham gia các hoạt động nghệ thuật. Hàng ngày đạo diễn 75 tuổi tìm niềm vui khi quây quần bên vợ con, cùng chăm sóc vườn tược, thực hiện các video ngắn, bế con và chăm con cùng vợ.

Trương Kỳ Trung và Đỗ Tinh Lâm bên các con của mình (Ảnh: Sina).

Sinh năm 1951, Trương Kỷ Trung là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn đến dòng phim kiếm hiệp truyền hình Hoa ngữ đầu những năm 2000 và được mệnh danh là “trùm sản xuất phim Kim Dung”. Ông đứng sau loạt tác phẩm chuyển thể đình đám như: Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng xạ điêu, Thiên long bát bộ, Thần điêu đại hiệp hay Ỷ thiên đồ long ký.

Các dự án do ông sản xuất góp phần hồi sinh và định hình lại chuẩn mực cho phim cổ trang - kiếm hiệp truyền hình, với quy mô đầu tư lớn, bối cảnh quay công phu và chiến lược quảng bá rầm rộ. Trong giai đoạn hoàng kim, phim của Trương Kỷ Trung phủ sóng rộng khắp châu Á, tạo nên sức ảnh hưởng mạnh mẽ và góp phần đưa nhiều diễn viên trẻ trở thành ngôi sao.

Bên cạnh thành tựu nghề nghiệp, ông cũng là nhân vật thường xuyên gây tranh luận vì đời tư ồn ào, song không thể phủ nhận dấu ấn đậm nét của ông đối với ngành công nghiệp truyền hình Trung Quốc.

Trước khi đến với Đỗ Tinh Lâm, ông từng trải qua một cuộc hôn nhân ồn ào và kéo dài tranh chấp hậu ly hôn. Trong các cuộc phỏng vấn, đạo diễn khẳng định cuộc hôn nhân hiện tại giúp ông tìm lại niềm vui sống và như "hồi sinh".

Bất chấp những lời bàn tán về khoảng cách tuổi tác, cặp đôi nhiều lần chia sẻ họ là “định mệnh của nhau” và đang tận hưởng cuộc sống gia đình viên mãn.