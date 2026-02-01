3 ngày Tết người Việt chi hơn 184 tỷ đồng xem phim: Ai thắng?

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tổng doanh thu phòng vé lần lượt đạt 51,3 tỷ đồng (mùng 1 Tết), 63,1 tỷ đồng (mùng 2 Tết) và 70,1 tỷ đồng (mùng 3 Tết), nâng tổng mức chi tiêu của khán giả Việt để xem phim lên khoảng hơn 184,5 tỷ đồng chỉ trong 3 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Con số này không chỉ thể hiện điện ảnh là lựa chọn giải trí ưa thích trong dịp Tết mà còn phần nào phản ánh "sức nóng" của thị trường làm phim dịp lễ này.

Thực tế, phim Tết đã và đang là “miếng bánh” hấp dẫn. Không chỉ các đạo diễn chuyên nghiệp, thị trường này nhiều năm trở lại đây chứng kiến loạt tay ngang là các nghệ sĩ như Trấn Thành, Trường Giang… cùng nhau "chia phần" và thu về hàng trăm tỷ đồng.

Ai đang dẫn đầu cuộc đua?

Tính đến nay, phim "Thỏ ơi" của Trấn Thành đang dẫn đầu phòng vé trong cả 3 ngày Tết với tổng doanh thu đến cuối ngày 19/2 ở mức 128 tỷ đồng (bao gồm lượng vé bán trước). Số lượng suất xem cũng tăng dần từ hơn 3.800 suất (mùng 1 Tết) lên hơn 4.500 suất (mùng 3 Tết).

Được biết, đứng sau loạt phim Tết của Trấn Thành là Công ty TNHH Trấn Thành Town. Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Trấn Thành Town thành lập vào tháng 5/2020, đặt trụ sở tại quận 12 (cũ), TPHCM.

Với vốn điều lệ ban đầu chỉ 8 tỷ đồng, công ty này mang về cho Trấn Thành doanh số nghìn tỷ đồng. Tính chung 5 phim gồm Mai, Bố già, Nhà bà Nữ, Bộ tứ báo thủ và Thỏ ơi năm nay, tổng doanh số Trấn Thành thu về đã xấp xỉ 1.900 tỷ đồng.

4 đạo diễn đang có những bộ phim ăn khách Tết năm nay (Ảnh: IT).

Xếp thứ hai là phim "Nhà ba tôi một phòng" do Trường Giang làm đạo diễn với doanh thu hơn 41 tỷ đồng. Phim được biết đang thu hút nhóm khán giả gia đình trong dịp Tết. Trong khi Trấn Thành liên tục góp mặt trên đường đua phim Tết, thì "Nhà ba tôi một phòng" năm nay mới đánh dấu sự trở lại của Trường Giang trên thương trường điện ảnh sau 5 năm vắng bóng.

Tiếp đến là tác phẩm "Báu vật trời cho" của đạo diễn Lê Thanh Sơn và "Mùi phở" của Minh Beta cũng có doanh thu tăng dần qua từng ngày.

Trong đó, ngoài vai trò đạo diễn, Shark Minh Beta còn được biết đến là chủ rạp phim. Theo tìm hiểu, Beta Media là con đường khởi nghiệp những năm ba mươi tuổi của Shark Minh Beta.

Được thành lập năm 2014, Beta Media hiện là công ty thuộc hệ sinh thái Beta Group, chuyên phát triển và vận hành chuỗi rạp chiếu phim nhắm vào phân khúc tầm trung tại Việt Nam. Beta Media phát triển 21 cụm rạp Beta Cinemas trên cả nước.

Thương vụ đáng chú ý nhất của công ty này là việc bắt tay cùng Aeon Entertainment thành lập liên doanh vào năm 2024, dự kiến đầu tư vốn lên đến 5.000 tỷ đồng cho 50 cụm rạp, đến năm 2035. Liên doanh công bố kế hoạch đẩy mạnh phát triển và vận hành 50 cụm rạp chiếu phim cao cấp mang thương hiệu Aeon Beta Cinema.

Trở lại với phim Tết 2026, ở nhóm phim quốc tế, các bộ phim hoạt hình như "Tuyển thủ dê: Mùi vị chiến thắng" và "Thỏ gà du xuân: Đại náo địa đạo" hướng tới khách là trẻ em và gia đình...