Ngày đầu kỳ nghỉ 30/4, biển Vũng Tàu chật kín với 70.000 lượt khách

Ngày 30/4, hàng chục nghìn lượt khách đến biển Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TPHCM). Theo ghi nhận của Dân trí vào lúc 15h cùng ngày, mặc dù trời còn rất nắng, khu vực Bãi Sau đông nghịt người.

Hàng chục nhân viên cứu hộ và phương tiện túc trực dọc bãi biển, nhắc nhở du khách chọn khu vực tắm an toàn. Theo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu, có 3 du khách bị nước biển cuốn ra xa bờ, may mắn được nhân viên cứu hộ ứng cứu kịp thời.

Đợt lễ 30/4-1/5, người lao động được nghỉ 4 ngày, cộng thêm việc thời tiết Nam Bộ oi bức khiến các gia đình, giới trẻ chọn biển Vũng Tàu làm nơi giải nhiệt.

Nhiều công ty, cơ quan nhân dịp nghỉ lễ này đã tổ chức hoạt động tập thể, tạo sự gắn kết cho các nhân sự và giải tỏa áp lực sau những ngày làm việc căng thẳng.

Giữa tháng 4, nước biển Vũng Tàu xảy ra hiện tượng đổi màu do tảo và tình trạng sâu, sứa biển gây ngứa cho du khách, nhưng đến nay tình trạng này không còn. Du khách yên tâm hơn khi tắm biển.

Người lớn, trẻ em vui chơi trong dòng nước xanh mát. Trên bờ, các "nàng thơ" tranh thủ ghi lại khoảnh khắc để làm kỷ niệm.

Càng về chiều, lượng khách tắm biển càng đông. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cho biết, hôm nay, địa phương đón khoảng 70.000 lượt khách đến tắm biển. Con số này bằng tổng lượng khách của 3 ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua. Dự kiến, trong cả đợt nghỉ lễ, Vũng Tàu đón khoảng 200.000 lượt khách.

Để nâng cao chất lượng du lịch, UBND phường Vũng Tàu đã vận động hàng quán mở cửa nhà vệ sinh phục vụ du khách miễn phí. Các nhân viên dọn dẹp vệ sinh liên tục, giữ cho khu vực bãi biển, công viên Thùy Vân luôn trong trạng thái sạch sẽ.

Ngoài ra, 11 điểm giữ xe được UBND phường Vũng Tàu mở thêm xung quanh các bãi tắm cũng góp phần thu hút du khách. Chiều 30/4, điểm giữ xe ở Bãi Sau bị quá tải, không còn chỗ trống.

Việc du khách đến Vũng Tàu quá đông cũng khiến việc đi lại trên đường Thùy Vân gặp khó khăn. Các hàng quán phục vụ hết công suất, cơ sở lưu trú kín phòng.