Đón 70.000 lượt khách, biển Vũng Tàu chật kín người dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Chiều 27/4, lượng khách tại Vũng Tàu đã có sự thuyên giảm so với ngày trước đó. Khu vực các bãi tắm đã "dễ thở" sau khi du khách bắt đầu rời khỏi Vũng Tàu, kết thúc đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Biển Vũng Tàu chật kín du khách vào chiều 26/4 (Ảnh: H.H.).

Theo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu, trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, địa phương đón khoảng 70.000 lượt khách. Riêng ngày 26/4, lượng du khách đạt mức cao nhất, dao động 25.000-29.000 người.

Chiều 26/4, khu vực biển Bãi Sau chật kín người; trên đường Thùy Vân, lượng phương tiện đông, kết hợp với rào chắn công trình khiến việc lưu thông gặp khó khăn.

Đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cho biết, thời gian qua, tình trạng sâu biển, sứa biển và tảo tại khu vực biển Vũng Tàu đã cải thiện đáng kể. Nước biển ổn định hơn, tạo điều kiện thuận lợi để du khách tắm biển.

Đồng thời, địa phương tăng cường vệ sinh bãi biển; lực lượng cứu hộ túc trực thường xuyên, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chọn khu vực tắm an toàn, sẵn sàng phương tiện ứng cứu khi xảy ra sự cố.

Xe cộ tấp nập trên đường Thùy Vân (Ảnh: H.H.).

Bên cạnh đó, để đón du khách trong đợt nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4, 1/5, UBND phường Vũng Tàu đã kêu gọi các hàng quán, cơ quan mở cửa miễn phí nhà vệ sinh phục vụ người dân.

Ngoài ra, phường Vũng Tàu cũng bố trí 11 bãi xe ở các địa điểm mà du khách thường lui tới.